Tin tối 20/12: Phân luồng 6 hướng xe ra vào Hà Nội dịp cuối năm và Tết Ất Tỵ; trả gộp hai tháng lương hưu, trợ cấp trước Tết Nguyên đán

Hà Nội tạm dừng tuyển dụng và bổ nhiệm công chức

UBND TP Hà Nội ban hành Văn bản quyết định tạm dừng tiếp nhận, tuyển dụng công chức và bổ nhiệm lãnh đạo để thực hiện tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động. Báo Sức khỏe & Đời sống đưa tin.

Theo đó, UBND TP Hà Nội đã ban hành Văn bản số 4290/UBND-SNV, quyết định tạm dừng tiếp nhận, tuyển dụng công chức và bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý. Đây là bước đi cụ thể nhằm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TƯ ngày 25-10-2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, hướng tới việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hiệu lực và hiệu quả.

Ảnh minh họa.

Theo chỉ đạo, Hà Nội tạm dừng tiếp nhận công chức từ các cơ quan Trung ương và địa phương khác về làm việc tại các đơn vị thuộc thành phố. Đồng thời, việc tổ chức thi tuyển công chức, bao gồm cả công chức cấp xã, cũng bị tạm dừng, trừ trường hợp các đơn vị đã hoàn thành thi vòng 1 trước ngày 31-12-2024. Bên cạnh đó, việc bổ nhiệm mới các vị trí lãnh đạo, quản lý ở chức vụ cao hơn tại những cơ quan, đơn vị thuộc diện dự kiến phải sắp xếp, tinh gọn cũng sẽ tạm thời không được thực hiện, trừ các trường hợp thực sự cần thiết để đảm bảo hoạt động.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được giao quyền quyết định dựa trên tình hình cụ thể của đội ngũ cán bộ và yêu cầu nhiệm vụ, nhưng phải đảm bảo tuân thủ nghiêm túc chủ trương của Bộ Chính trị và Thành ủy. Đồng thời, các cá nhân này chịu trách nhiệm về các quyết định được đưa ra, nhằm đảm bảo việc triển khai thực hiện đúng định hướng và không ảnh hưởng đến các mục tiêu cải cách.

Các biện pháp tạm dừng tiếp nhận, thi tuyển công chức và bổ nhiệm lãnh đạo sẽ có hiệu lực từ ngày văn bản được ký ban hành, kéo dài cho đến khi thành phố hoàn tất việc rà soát, sắp xếp và xây dựng lại các cơ quan, đơn vị theo mô hình tổ chức bộ máy mới. Trong các trường hợp đặc biệt cấp thiết, các cơ quan, đơn vị cần báo cáo UBND thành phố thông qua Sở Nội vụ để được xem xét, quyết định.

Phân luồng 6 hướng xe ra vào Hà Nội dịp cuối năm và Tết Ất Tỵ

Sáng 20/12, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội thông báo phương án phân luồng, tổ chức giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp cuối năm và Tết Ất Tỵ 2025. Trong thời gian này, phương tiện được tổ chức theo 6 hướng để ra vào Hà Nội. Tiền Phong online đưa tin.

Phương án phân luồng nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán, mùa Lễ hội Xuân Ất Tỵ năm 2025; cùng với đó, hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực, tuyến đường ra, vào thành phố, đặc biệt trên các trục đường QL1, QL5, QL6, QL.32, Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, trục đường Võ Nguyên Giáp, Võ Văn Kiệt. Theo đó, Sở Giao thông vận tải Hà Nội thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông ra vào thành phố dịp này theo 6 hướng cụ thể, gồm:

Hướng phương tiện từ thành phố Hà Nội đi các tỉnh phía Nam có thể đi theo các hướng sau: Trung tâm Hà Nội đi nút giao Pháp Vân - Cầu Giẽ vào cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ; Trung tâm Hà Nội đi đường QL1 cũ: Giải Phóng – Ngọc Hồi - Quốc lộ 1 vào cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ tại nút giao Vạn Điểm; nút giao Đại Xuyên (huyện Phú Xuyên); Quốc lộ 6 (trục Nguyễn Trãi – Trần Phú – Quang Trung) - ngã ba Ba La đi đường 21B - QL38 để ra QL1 cũ (nút giao Đồng Văn) hoặc vào nút giao Vực Vòng đi cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Sở GTVT và Công an sẽ tổ chức giao thông theo 6 hướng để phương tiện ra vào thành phố dịp cuối năm và Tết Ất Tỵ.

Quốc lộ 6 (trục Nguyễn Trãi - Trần Phú - Quang Trung) - rẽ trái đi đường Phùng Hưng – đến đường trục phía Nam - rẽ trái đường tỉnh 427B – ra ga Thường Tín để vào cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ; Quốc lộ 6 đi thị Trấn Xuân Mai – đi đường Hồ Chí Minh – đường 21B.

Hướng các phương tiện từ các tỉnh phía Nam đi về thành phố Hà Nội có thể đi theo các hướng sau:

Tại nút giao Liêm Tuyền trên đường cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ: đi đường TL494 - QL21B - QL6 (ngã ba Ba La, Hà Đông); Tại nút giao Vực Vòng trên đường cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ đi theo 02 hướng sau: Rẽ trái đi QL38 – QL21B – QL6 (ngã ba Ba La, Hà Đông), hoặc rẽ phải đi QL38 – qua cầu Yên Lệnh – QL39A – đường tỉnh 379 – nút giao với đường Vành đai 3 (cầu Thanh Trì).

Tại nút giao Vạn Điểm: rẽ trái đi QL1 – đường tỉnh 429 – QL21B - QL6 (ngã ba Ba La, Hà Đông); tại nút giao Thường Tín: đi đường tỉnh 427 - đến đường trục phía Nam – đường Phùng Hưng (Hà Đông).

Hướng các phương tiện từ thành phố Hà Nội đi các tỉnh phía Đông Bắc (Bắc Giang, Bắc Ninh, Lạng Sơn...) và ngược lại có thể đi theo các hướng sau:

Đường Vành đai 3 – cầu Thanh Trì – cao tốc Hà Nội – Bắc Giang; Cầu Nhật Tân – Võ Nguyên Giáp – QL18 đi cao tốc Hà Nội – Bắc Giang; Cầu Chương Dương – Nguyễn Văn Cừ - Hà Huy Tập – Ngô Gia Tự - cầu Đuống – đi cao tốc Hà Nội – Bắc Giang.

Hướng các phương tiện từ thành phố Hà Nội đi các tỉnh phía Tây Bắc (Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Yên Bái...) và ngược lại có thể đi theo các hướng sau: Cầu Thăng Long – Võ Văn Kiệt – QL2 vào cao tốc Hà Nội – Lào Cai; Cầu Thăng Long – tỉnh lộ 23 – đường Mê Linh đi Quốc lộ 2; Cầu Thăng Long – cầu vượt Nam Hồng – đường 23 – Quốc lộ 2 – đường tỉnh 310B đi cao tốc Hà Nội – Lào Cai; Đường QL3 – đường tỉnh 296 - vào cao tốc Hà Nội – Lào Cai; Đường QL32 đi Phú Thọ.

Hướng các phương tiện từ thành phố Hà Nội đi các tỉnh phía Bắc (Hòa Bình, Sơn La...) và ngược lại có thể đi theo các hướng sau: Đại lộ Thăng Long – đường Tản Lĩnh – Yên Bài – cao tốc Hòa Lạc – Hòa Bình; Đường QL6 – thị trấn Xuân Mai – Hòa Bình.

Hướng các phương tiện từ thành phố Hà Nội đi các tỉnh phía Đông (Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Hải Dương..) và ngược lại có thể đi theo các hướng sau: Đường Cổ Linh – nút giao đường Vành đai 3 đường Cổ Linh – cao tốc Hà Nội – Hải Phòng; Đường tỉnh 379 đi Hưng Yên, Hải Phòng; Đường QL5 cũ (Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Đức Thuận) đi Hải Dương; Cầu Thanh Trì – đường cao tốc Hà Nội – Bắc Giang – đi Quốc lộ 18.

Trả gộp hai tháng lương hưu, trợ cấp trước Tết Nguyên đán

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu chi trả gộp lương hưu, trợ cấp BHXH của hai tháng 1 và 2-2025 trước Tết Nguyên đán Ất Tỵ. Người Lao Động đưa tin.

Trong chỉ thị vừa ban hành, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu BHXH Việt Nam chi trả gộp hai tháng lương hưu và trợ cấp BHXH (tháng 1 và tháng 2-2025) vào kỳ chi trả tháng 1 để người thụ hưởng chính sách vui xuân, đón Tết.

Chi trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH trong tháng 1-2025

Cả nước hiện có gần 3,4 triệu người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng. Các khoản này được trả định kỳ vào đầu tháng qua tài khoản ngân hàng hoặc nhận trực tiếp tại điểm chi trả. Riêng người già yếu, cô đơn, ốm đau, bệnh tật, ngành bưu điện sẽ gửi tận nhà.

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán sẽ kéo dài 9 ngày, từ 25-1 đến 2-2-2025, tức 26 tháng chạp Giáp Thìn đến hết mùng 5 tháng giêng Ất Tỵ.

Nhiều năm qua, cơ quan BHXH cũng thực hiện việc trả gộp 2 tháng lương hưu vào dịp Tết Nguyên đán cho người hưởng.

Năm 2024, để tạo điều kiện cho người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH vui Tết cổ truyền, BHXH Việt Nam cũng cấp kinh phí chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 1 và tháng 2-2024 cho BHXH các tỉnh, thành phố, để chi trả đến người hưởng vào cùng kỳ chi trả tháng 1-2024, bao gồm cả người hưởng nhận bằng tiền mặt và nhận qua tài khoản cá nhân.

Theo BHXH Việt Nam, tính đến nay khoảng 78% số người hưởng tại khu vực đô thị nhận các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân.

Sân bay Nội Bài chính thức áp dụng thu phí không dừng tất cả các làn

Từ hôm nay 20/12/2024, chính thức đưa vào khai thác toàn bộ các làn thu phí không dùng tiền mặt và thu tự động không dừng dịch vụ dừng/đỗ ô tô với đầy đủ chức năng tại cả hai nhà ga hành khách T1 và T2 Cảng HKQT Nội Bài. An Ninh Thủ Đô đưa tin.

Hệ thống các làn thu không dùng tiền mặt và thu tự động không dừng dịch vụ dừng/đỗ ô tô tại Cảng HKQT Nội Bài đã hoàn tất thời gian vận hành thử nghiệm, chính thức áp dụng trên toàn Cảng.

Trong đó tại Nhà ga hành khách T1 có 9 làn vào và 10 làn ra; đã áp dụng thu phí không dừng ổn định từ đầu tháng 12/2024.

Tại Nhà ga hành khách T2 có 7 làn vào và 11 làn ra đã được nỗ lực hoàn thiện các khâu cuối cùng để đảm bảo hệ thống được vận hành thông suốt từ ngày 20/12/2024.

Các phương thức thanh toán được chấp nhận khi qua các làn thu phí không dừng bao gồm: tài khoản thu phí giao thông (VETC/VDTC); sử dụng thẻ ngân hàng, thanh toán qua mã QR code, ví điện tử; thanh toán bằng tiền mặt.

Từ hôm nay 20/12, sân bay Nội Bài áp dụng thu phí tự động không dừng tất cả các làn

Qua theo dõi, thống kê, hệ thống thu không dùng tiền mặt và thu tự động không dừng dịch vụ dừng/đỗ ô tô tại Nhà ga hành khách T1 và T2 Cảng HKQT Nội Bài hoạt động ổn định, đảm bảo tính đúng, thu chính xác phí dịch vụ, tiết kiệm thời gian cho khách hàng và khắc phục được tình trạng ùn ứ cục bộ tại các trạm thu phí trong các khung giờ cao điểm.

Hiện tại các làn đều chấp nhận phương thức thu hỗn hợp. Trong thời gian tới, khi có số liệu về tỷ lệ phương tiện sử dụng thẻ ETC để thanh toán tại Cảng, Cảng HKQT Nội Bài sẽ thực hiện quy hoạch làn thu phí thuần ETC và làn thu phí hỗn hợp để rút ngắn thời gian xe qua trạm.

Với việc chính thức áp dụng toàn bộ các làn thu phí tự động trước dịp lễ Giáng sinh, Tết Dương lịch, Cảng HKQT Nội Bài sẽ đảm bảo lưu lượng giao thông đi đến qua Cảng thông thoáng, nhanh và thuận lợi hơn.

Dự án thu không dùng tiền mặt và thu tự động không dừng dịch vụ dừng/đỗ ô tô do Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư đã được phê duyệt triển khai trên 21 Cảng hàng không do ACV quản lý.

Hiện tại, đã có 5 Cảng hàng không triển khai thực hiện thành công việc chuyển đổi này bao gồm: Cảng HKQT Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Cát Bi và Cảng HKQT Phú Bài.

ACV sẽ đẩy nhanh tiến độ đầu tư và nâng cấp hệ thống thu phí tại các Cảng hàng không còn lại, mang lại lợi ích xã hội, gia tăng tiện ích, tạo thuận lợi cho người sử dụng dịch vụ, góp phần giải tỏa ùn tắc nơi cửa ngõ sân bay.

Làm cộng tác viên online, cô gái ở Hà Nội mất 200 triệu đồng

Tin lời kẻ lừa đảo, cô gái 23 tuổi ở Hà Nội đã nạp tiền nhiều lần vào một ứng dụng để làm cộng tác viên online nhằm hưởng hoa hồng. Hậu quả, cô gái bị lừa mất 200 triệu đồng. VietnamNet đưa tin.

Ngày 20/12, Công an huyện Đan Phượng (Hà Nội) cho biết, mới đây, trên địa bàn có người phụ nữ bị lừa gần 200 triệu đồng khi làm cộng tác viên online.

Cụ thể, ngày 11/12, Công an huyện Đan Phượng tiếp nhận đơn trình báo của chị T. (SN 2001, trú tại huyện Đan Phượng) về việc bị lừa đảo khi làm cộng tác viên online trên một ứng dụng.

Ảnh tư liệu.

Ban đầu, khi thực hiện đơn hàng đầu tiên, chị T. được hưởng hoa hồng và rút tiền thành công. Tuy nhiên, khi làm những đơn hàng có giá trị lớn hơn, hệ thống báo lỗi và yêu cầu chị phải nạp tiền gấp 5 lần mới được rút tiền.

Tin lời, chị T. đã nạp thêm nhiều lần nhưng vẫn không thể rút tiền. Lúc này, chị mới biết mình bị lừa nên đã đến cơ quan công an trình báo. Tổng số tiền chị T. đã chuyển vào ứng dụng là gần 200 triệu đồng.

Từ vụ việc trên, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cần cảnh giác và tuyên truyền đến người thân, bạn bè về thủ đoạn lừa đảo này.

Khi làm cộng tác viên cho các công ty, doanh nghiệp, người dân cần kiểm tra kỹ thông tin về đơn vị cung cấp thông qua nhiều nguồn khác nhau. Các trường hợp quảng cáo hưởng hoa hồng, lãi suất cao rất có thể là chiêu trò của các đối tượng lừa đảo. Nếu phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an để được hỗ trợ.

Xe khách chở 5 bao tải ma túy thả trước Sân vận động Mỹ Đình

Xe khách đến quảng trường Sân vận động Mỹ Đình, phụ xe lấy từ cốp ra 5 bao tải, 2 túi nilon chứa ma túy để ven đường, sau đó 2 người đến nhận thì bị công an bắt giữ. VTC News đưa tin.

Ngày 20/12, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (C04, Bộ Công an) họp báo thông tin về kết quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý năm 2024.

Theo Cục C04, qua công tác nắm tình hình tuyến biên giới Tây Nam, C04 phát hiện đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Campuchia, Lào về Việt Nam tiêu thụ do Lý Thành Hữu (40 tuổi, ở Hóc Môn, TP.HCM) cầm đầu.

Tháng 5/2022, C04 xác lập chuyên án 522H.

Quá trình đấu tranh chuyên án, do các đối tượng, các nhánh tiêu thụ ma túy bị công an các địa phương triệt phá nên Lý Thành Hữu hoạt động đứt đoạn, luôn cảnh giác và liên tục thay đổi phương thức, thủ đoạn, đồng thời thay đổi cả đối tượng vận chuyển, giao nhận ma túy.

Số ma tuý được vận chuyển bằng xe khách bị công an bắt giữ.

Tháng 7/2024, trinh sát nhận được thông tin Hữu chuyển hướng mua ma túy từ Lào vận chuyển về Nghệ An, sau đó vận chuyển về TP Hà Nội và TP.HCM tiêu thụ.

Tháng 8/2024, qua công tác trao đổi nghiệp vụ, công an nhận định một số đối tượng đấu tranh trong chuyên án của C04 trùng với đối tượng đấu tranh trong chuyên án do Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng xác lập tháng 7/2024.

C04 báo cáo và được Bộ Công an cho phép Cục trưởng C04 đồng chủ trì phối hợp với Cục trưởng Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đấu tranh chuyên án chung.

Cuối tháng 8/2024, ban chuyên án nhận được thông tin các đối tượng sẽ vận chuyển ma túy qua biên giới, gửi xe khách tuyến Diễn Châu, Nghệ An - Sơn Tây, Hà Nội và sẽ giao 5 bao tải đựng ma túy tại khu vực Sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Ban chuyên án quyết định phá án.

Chiều 30/8, khi xe khách đến khu vực quảng trường Sân vận động Mỹ Đình, phụ xe lấy từ cốp xe khách ra 5 bao tải, 2 túi nilon để ven đường chờ người ra nhận, còn xe khách di chuyển tiếp. Ít phút sau, hai đối tượng đi xe máy đến nhận ma túy.

Ban chuyên án bắt quả tang 3 kẻ đang giao, nhận ma túy gồm Hồ Quang Nhân (25 tuổi, phụ xe; ở Diễn Châu, Nghệ An), Quản Trọng Cao và Lý Văn Huy (22 tuổi, cùng quê ở nghệ An; đang thuê nhà tại Hà Nội). Tại hiện trường, công an thu giữ 110 kg ma túy tổng hợp, 170 điếu thuốc lá điện tử cùng nhiều tài liệu liên quan.

Tại cơ quan điều tra, Cao khai nhận ngoài số ma túy bị bắt quả tang, Cao còn gửi 3 thùng giấy chứa ma túy vào chỗ ở của hàng xóm tại Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội. Tại đây, ban chuyên án thu giữ 62 kg ma túy tổng hợp.

Từ lời khai các đối tượng và chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra bắt giữ Lê Minh Tới (33 tuổi, ở Hóc Môn, TP.HCM), thu giữ tại nhà Tới 39 kg ma túy tổng hợp.

Mở rộng vụ án, cơ quan điều tra đủ căn cứ để thi hành lệnh bắt và khám xét khẩn cấp 6 đối tượng khác trong đường dây. Trong đó, C04 bắt được đối tượng chủ mưu cầm đầu mang quốc tịch Lào, đang sinh sống tại Việt Nam.

Đến nay, C04 đã bắt giữ 10 đối tượng, thu giữ tổng số 211 kg ma túy tổng hợp và nhiều đồ vật, tài liệu liên quan.