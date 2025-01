Tin tối 7/1: Công an thông báo ai đã từng chuyển tiền vào 2 số tài khoản này, ra trình báo ngay; thông tin 'CSGT được trích lại 85% tiền xử phạt vi phạm' không chính xác

Công an thông báo ai đã từng chuyển tiền vào 2 số tài khoản này, ra trình báo ngay!

Công an tỉnh Kiên Giang, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Rạch Giá cho biết vừa qua đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Mạnh Linh, (36 tuổi, trú tại phường An Hòa) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đời sống & Pháp luật đưa tin.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Rạch Giá tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Mạnh Linh.

Theo kết quả điều tra xác định, khoảng đầu năm 2024, do không có nghề nghiệp ổn định, Bùi Mạnh Linh sử dụng tài khoản Facebook "Linh Bùi" (sau đổi thành "Đồ Trắc Xưa") và tham gia các nhóm mua bán đồ gỗ trên mạng xã hội.

Linh lên mạng tìm những hình ảnh đồ gỗ và đăng vào trang cá nhân và các hội nhóm để rao bán các mặt hàng nội thất, gỗ quý, để tạo lòng tin cho các bị hại, Linh dùng phần mềm đơn hàng vận chuyển giả gửi cho nạn nhân xem, sau khi nạn nhân tin tưởng chuyển tiền, Linh chặn liên lạc.

Với thủ đoạn trên Linh đã chiếm đoạt của anh N.Đ.H. (39 tuổi, ngụ quận Tây Hồ, Hà Nội) với số tiền 109,5 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, Linh khai nhận: Không chỉ riêng ông H. là nạn nhân mà Linh đã thực hiện hành vi tương tự với nhiều nạn nhân khác trên cả nước, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được Linh sử dụng cho mục đích cá nhân.

Nếu ai là nạn nhân vụ án nêu trên từng chuyển khoản cho Linh qua tên tài khoản ngân hàng là Bui Manh Linh, số tài khoản 962617045, mở tại ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) và số tài khoản 9396187306 mở tại ngân hàng TMCP Ngoại thương thì liên hệ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Kiên Giang tại số 507, đường Nguyễn Chí Thanh, phường Rạch Sỏi, thành phố Rạch Giá hoặc liên hệ số điện thoại 0913.134.656 (gặp thiếu tá Nguyễn Văn Hòa) để được hướng dẫn, giải quyết.

Thông tin 'CSGT được trích lại 85% tiền xử phạt vi phạm' không chính xác

Đại tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng Phòng hướng dẫn tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông - Cục CSGT (Bộ Công an) cho hay, Luật Trật tự, an toàn giao thông không có quy định CSGT được trích lại 85% tiền xử phạt vi phạm giao thông. Thông tin trên VTC News.

Theo đó, ngày 7/1, Đại tá Nguyễn Quang Nhật cho biết, cơ chế hướng dẫn thanh toán cho người tố giác vi phạm giao thông đang được các cơ quan chức năng xây dựng và sẽ sớm được đưa vào thi hành.

Đại tá Nguyễn Quang Nhật cũng cho hay, thông tin mạng xã hội lan truyền cho rằng CSGT được trích lại 85% tiền xử phạt vi phạm giao thông là không chính xác. Hiện tại Luật Trật tự, an toàn giao thông không quy định nội dung này.

Chính phủ cũng vừa ban hành nghị định 176/2024 quy định quản lý, sử dụng kinh phí thu từ xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ và đấu giá biển số xe sau khi nộp vào ngân sách Nhà nước. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2025.

Đại tá Nguyễn Quang Nhật

Nghị định quy định cơ quan được sử dụng kinh phí thu từ xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ sau khi nộp vào ngân sách Nhà nước: Bộ Công an; UBND tỉnh, thành phố và các cơ quan khác tại địa phương ngoài Bộ Công an tham gia công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; Bộ Công an được sử dụng kinh phí thu từ đấu giá biển số xe sau khi nộp vào ngân sách nhà nước; Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng kinh phí thu từ xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đấu giá biển số xe sau khi nộp vào ngân sách Nhà nước.

Nghị định 176 quy định cùng thời điểm lập dự toán ngân sách Nhà nước hằng năm, căn cứ vào tiến độ thực hiện, nhu cầu kinh phí, Bộ Công an xây dựng dự toán tương ứng với số tiền thu từ xử phạt và 30% số tiền thu từ đấu giá biển số xe năm trước liền kề đã nộp vào ngân sách Nhà nước và gửi cơ quan có liên quan tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí theo quy định của pháp luật.

Đối với kinh phí thu từ xử phạt, Bộ Công an đề xuất phương án bố trí kinh phí cho Bộ Công an và các địa phương và tổng hợp cùng báo cáo dự toán ngân sách Nhà nước hằng năm của Bộ Công an để gửi cơ quan có liên quan tổng hợp theo quy định.

Việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thu từ xử phạt vi phạm và đấu giá biển số xe sau khi nộp vào ngân sách Nhà nước của Bộ Công an thực hiện theo quy định về quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước đối với hoạt động thuộc lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội...

Mỗi ngày xử lý gần 350 người vượt đèn đỏ, làm nghiêm để giảm tai nạn

Phó Cục trưởng Cục CSGT cho biết, sau 1 tuần thực hiện Nghị định 168/2024, lực lượng CSGT xử lý gần 350 người vượt đèn đỏ/ngày. Ông nhấn mạnh, phạt nghiêm là để giảm tai nạn giúp "mọi người luôn nhớ nhà là nơi để về". Thông tin trên VietnamNet.

Sáng 7/1, trao đổi với PV VietNamNet, Đại tá Phạm Quang Huy - Phó Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, năm 2024 toàn quốc đã xảy ra hơn 21 nghìn vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết gần 10 nghìn người và bị thương hơn 16 nghìn người.

"Phân tích nguyên nhân, có 3.065 vụ tai nạn do người điều khiển phương tiện đi không đúng chiều đường, phần đường, làn đường quy định, 360 vụ do người điều khiển phương tiện không chấp hành tín hiệu đèn giao thông và 143 vụ do đi ngược chiều đường", Đại tá Phạm Quang Huy nói.

Phần lớn các vụ tai nạn giao thông có nguyên nhân từ vi phạm quy tắc giao thông. Ảnh: Đình Hiếu

Vị Phó Cục trưởng Cục CSGT đánh giá, việc coi thường pháp luật về trật tự an toàn giao thông, nhất là quy tắc giao thông là nguyên nhân cơ bản dẫn đến tai nạn và những cái chết thương tâm không đáng có.

Đại diện Cục CSGT cho biết, việc tăng mức xử phạt các hành vi vi phạm giao thông nghiêm trọng như: vượt quá tốc độ, đi ngược chiều, uống rượu bia khi lái xe... nhằm răn đe, giảm thiểu tai nạn giao thông. Các hình phạt như tước giấy phép lái xe, tịch thu phương tiện sẽ được áp dụng nghiêm khắc.

Việc tăng mức xử phạt nhằm răn đe những người tham gia giao thông có ý thức kém, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông và xây dựng hình ảnh văn minh đô thị.

"Tai nạn giao thông cướp đi nhiều nhân lực quý giá của đất nước, để lại hệ lụy cho nhiều gia đình phải chăm lo người tai nạn khuyết tật, tạo gánh nặng cho gia đình và xã hội. Mỗi người tham gia giao thông chỉ cần hình thành thói quen chấp hành như: Tuân thủ tín hiệu đèn giao thông, không vượt ẩu, không lái xe khi đã uống rượu, bia... thì sẽ giảm tai nạn và luôn nhớ nhà là nơi để về!", Đại tá Phạm Quang Huy nhấn mạnh.

Đại tá Phạm Quang Huy nhấn mạnh, về quan điểm của Bộ Công an, sẽ xử lý nghiêm người vi phạm với phương châm: "Không vùng cấm, không ngoại lệ". Những cán bộ, chiến sĩ trong quá trình thực thi nhiệm vụ cũng phải chấp hành nghiêm quy định và sẽ bị xử lý nghiêm nếu vi phạm.

Về kết quả, sau 1 tuần xử lý, lực lượng CSGT đã xử lý trên 92.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó trung bình khoảng 2.300-2.500 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, vi phạm không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu là 350-380 trường hợp/ngày.

Theo đó, ngày 7/1, Hội đồng Anh và IDP Việt Nam – hai đơn vị được cấp phép tổ chức thi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế IELTS tại Việt Nam - đã cùng thông báo việc các kỳ thi IELTS tại Việt Nam sẽ chuyển sang thi trên máy tính từ sau ngày 29/3. Hình thức thi trên máy tính được hai đơn vị tổ chức thi đánh giá có nhiều lợi ích vượt trội như lịch thi linh hoạt, thí sinh có thể đăng ký thi chỉ 1-2 ngày trước khi thi và thi vào bất kỳ ngày nào trong tuần, giúp thí sinh dễ dàng sắp xếp thời gian phù hợp. Hình thức này cũng mang lại kết quả nhanh chóng khi chỉ trong khoảng 2 ngày, thí sinh sẽ nhận được kết quả, giúp tiết kiệm thời gian chờ đợi và hỗ trợ kịp thời cho các kế hoạch học tập, làm việc, và định cư. Từ 30/3, thi IELTS tại Việt Nam hoàn toàn trên máy tính. (Ảnh minh hoạ) Thi trên máy tính cũng thuận lợi cho việc thi lại một kỹ năng riêng lẻ (One Skill Retake). Thí sinh có thể thi lại một kỹ năng bất kỳ trong bốn kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, hoặc Viết để cải thiện điểm số. Điều này giúp thí sinh giảm thiểu chi phí và thời gian so với việc thi lại toàn bộ bài thi. One Skill Retake áp dụng duy nhất với hình thức thi IELTS trên máy tính.

Phần thi trên máy tính được thiết kế đơn giản, đảm bảo thao tác dễ dàng, giúp thí sinh tập trung tối đa vào bài làm, nhằm đạt hiệu quả tối đa. Bài thi giữ nguyên tiêu chuẩn, hình thức thi trên máy tính sẽ hoàn toàn giống thi trên giấy ở cả 4 kỹ năng (Nghe, Nói, Đọc, Viết) của bài thi, đảm bảo tính công bằng và tiêu chuẩn quốc tế. Việc thi trên máy tính cũng phù hợp với sự phổ biến của công nghệ hiện nay, tạo môi trường thi chuyên nghiệp hơn.

Diễn biến ô nhiễm ở Hà Nội những ngày tới

Hôm nay (7/1), Hà Nội và các tỉnh miền Bắc tiếp tục ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Trong hai ngày 8-9/1, ô nhiễm không khí tiếp tục nhưng giảm về mức độ. Trong các ngày từ 10-12/1, miền Bắc có thể có những ngày chất lượng không khí được cải thiện, thuận lợi cho các hoạt động vui chơi, tụ tập ngoài trời. Tiền Phong online đưa tin.

Sáng nay, hệ thống quan trắc chất lượng không khí của Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục ghi nhận ô nhiễm không khí nghiêm trọng tại Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Giang và các tỉnh Đồng bằng sông Hồng.

Đáng lưu ý, mức độ ô nhiễm của Thái Nguyên vượt xa cả Hà Nội và các tỉnh Đồng bằng sông Hồng. Cả bốn điểm đo tại thành phố Thái Nguyên và thành phố Sông Công đều ở ngưỡng tím (ngưỡng rất có hại cho sức khoẻ mọi người). Nhiều ngày qua, các thủ phủ công nghiệp của Thái Nguyên thường xuyên ô nhiễm đến ngưỡng tím.

Các chuyên gia lý giải, hoạt động sản xuất công nghiệp, trong đó có các nhà máy công nghệ cũ có thể là nguyên nhân gây ra ô nhiễm trầm trọng ở khu vực này.

Tại Hà Nội lúc 7h sáng nay, ô nhiễm phổ biến ở ngưỡng tím và đỏ (có hại cho sức khoẻ mọi người). Trang Air Visual tiếp tục ghi nhận Hà Nội ô nhiễm nhất thế giới trong sáng nay, đứng sau là Dhaka của Bangladesh và Delhi của Ấn Độ.

Tại Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Giang, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam ô nhiễm cũng phổ biến ở ngưỡng tím và đỏ.

Ô nhiễm không khí ở Hà Nội còn tiếp tục trong hai ngày 8-9/1.

Theo nhận định trên trang theo dõi chất lượng không khí của Đại sứ quán Mỹ, trong hai ngày 8-9/1, ô nhiễm không khí tiếp tục ở miền Bắc nhưng giảm nhẹ về mức độ. Thời gian này ô nhiễm chủ yếu ở ngưỡng đỏ và cam.

Từ 10-12/1, do ảnh hưởng của một đợt gió mùa đông bắc, chất lượng không khí được cải thiện ở ngưỡng vàng (ngưỡng trung bình), phù hợp cho các hoạt động, vui chơi, tụ tập ngoài trời. Tuy nhiên, khoảng đầu tuần tới, ô nhiễm không khí có thể quay lại miền Bắc.

Ô nhiễm không khí những ngày qua ở miền Bắc chủ yếu là ô nhiễm bụi mịn PM2,5 – loại bụi được coi là “tử thần” trong không khí khi gây ra và làm trầm trọng thêm hàng loạt các căn bệnh về hô hấp và tim mạch. Số liệu của WHO cho thấy, cứ trung bình 7,5 phút lại có một người Việt chết vì căn bệnh liên quan đến ô nhiễm không khí. Các chất gây ô nhiễm khác như O 3 , SO 2 vẫn trong ngưỡng an toàn.

Ô nhiễm không khí ở Hà Nội và các tỉnh miền Bắc thường tập trung vào mùa đông khi điều kiện thời tiết ít mưa, lặng gió khiến các chất ô nhiễm không phát tán được mà tập trung ở tầng sát mặt đất.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân thường xuyên theo dõi chất lượng không khí. Khi ô nhiễm lên ngưỡng cam (chất lượng không khí kém), người nhạy cảm như người già, trẻ em, người mắc bệnh hô hấp, tim mạch nên hạn chế các hoạt động vận động ngoài trời.

Khi ô nhiễm từ ngưỡng đỏ (có hại), tất cả mọi người nên hạn chế các hoạt động ngoài trời, đeo khẩu trang có khả năng chống bụi mịn PM 2,5 khi ra ngoài, súc họng, rửa mắt mũi bằng nước muối sinh lý, đóng cửa sổ và cửa chính thời điểm ô nhiễm tăng cao.

Được trả lại tiền sau hai năm chuyển khoản nhầm

Chị Hồ Thị Lê Na được công an xã liên hệ trả lại 15 triệu đồng sau hai năm chuyển khoản nhầm cho một người phụ nữ ở huyện Diễn Châu. VnExpress đưa tin.

Trước đó ngày 18/1/2023, chị Na, 31 tuổi, trú thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, trong lúc giao dịch kinh doanh đã chuyển nhầm 15 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng của chị Hoàng Thị Mai, 36 tuổi, trú xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu.

Tìm mọi cách không thể liên hệ được với chủ tài khoản, chị Na đã trình báo sự việc với Công an xã Diễn Thịnh. Công an thông tin chị Mai không còn cư trú trên địa bàn, đang làm việc tại nước ngoài, đề nghị chị Hồ Thị Lê Na để lại thông tin cá nhân để sau này khi có điều kiện sẽ hỗ trợ.

Chị Hồ Thị Lê Na (góc phải), nhận lại tiền chuyển khoản nhầm từ lãnh đạo Công an xã Diễn Thịnh. Ảnh: VnExpress.

Theo lãnh đạo Công an xã Diễn Thịnh, đầu tháng 1/2025, nhận thông tin chị Hoàng Thị Mai từ nước ngoài về quê thăm gia đình, đơn vị đã liên hệ xác minh.

Chị Mai cho hay số tài khoản trên được doanh nghiệp cấp để trả lương, lúc nghỉ việc đến nay không còn sử dụng và cũng không dùng số điện thoại cũ để nhận thông báo biến động số dư. Kiểm tra đúng có tiền được chuyển nhầm vào tài khoản, chị Mai rút 15 triệu đồng giao cho công an để trả lại cho chủ nhân.

Ngày 6/1, nhận điện thoại của Công an xã Diễn Thịnh mời đến trụ sở để trả lại tiền, chị Na bất ngờ, chia sẻ không nghĩ sẽ nhận được tiền. Chị đã viết thư cảm ơn công an vì giúp nhận lại tài sản sau hai năm thất lạc.