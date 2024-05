Tội ác của kẻ cướp, giết nữ nhân viên quán cà phê ở TP.HCM

Ngày 5/5, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Thanh Tâm (27 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) về tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Đến nay, Tâm thừa nhận hành vi và Cơ quan CSĐT đã làm rõ vụ giết người, cướp tài sản do đối tượng này thực hiện vào đầu tháng 1 vừa qua, khi nhắm vào nữ nhân viên quán cà phê ở Quốc lộ 22 (xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, TP.HCM).

Cạo mặt, lột mụn chờ thời cơ gây án

Theo kết luận điều tra, khi đó, Tâm đang thất nghiệp và túng thiếu nên nảy sinh ý định cướp tài sản. Gần trưa ngày 6/1, Tâm từ nhà đi, giấu theo 1 con dao rựa trong người và chạy xe máy đến một cơ sở tại huyện Củ Chi để bán xe với giá 600 nghìn đồng.

Sau đó, Tâm đón xe ôm công nghệ di chuyển dọc Quốc lộ 22 đến địa bàn xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn tìm mục tiêu để cướp. Ban đầu, Tâm vào tiệm hớt tóc ở gần đó để cạo mặt, lột mụn nhằm chờ thời cơ gây án.

Bị can Nguyễn Thanh Tâm. Ảnh: CACC

Do tiệm tóc có khách ra vào thường xuyên nên Tâm bỏ ý định và đi bộ lòng vòng, tìm mục tiêu khác. Đi khoảng 1km, Tâm đến trước một quán cà phê “nhạy cảm” có nữ nhân viên N.T.H.C. (22 tuổi) đang ngồi phía trước đón khách và bên trong có dựng 1 xe gắn máy hiệu SH Mode, nên quyết định ra tay ở đây.

Tâm giả là khách đi vào, hỏi chị C. về giá dịch vụ “300 nghìn phải không?”. Khi chị C. đồng ý, Tâm theo chị này vào bên trong quán.

Tâm giả vờ đi vệ sinh trong khi chị C. đóng cửa, bấm ổ khoá lại. Bất ngờ, Tâm quay ra, rút dao rựa trong người lao vào tấn công, chém tới tấp vào đầu và các phần cơ thể của nữ nhân viên. Chị C. cố gắng lao ra kêu cứu nhưng cửa đã bị khoá. Hàng chục nhát dao đã khiến cô gái này gục chết tại chỗ.

Sau đó, Tâm lục túi chị C. lấy 2 triệu đồng và cướp xe SH Mode tẩu thoát. Nghe tiếng kêu cứu của chị C., một số người dân xung quanh chạy đến thì cũng là lúc Tâm mở cửa, phóng xe ra ngoài.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an TP.HCM và Công an huyện Hóc Môn khẩn trương vào cuộc điều tra. Công an ghi nhận nạn nhân C. bị sát hại dã man với hơn 40 vết đâm chém khắp cơ thể và xe gắn máy, tiền bạc đã bị lấy đi.

Từ thông tin ban đầu của người dân cung cấp về kẻ gây án tẩu thoát theo hướng đường tỉnh 830, từ Đức Hòa về thị trấn Bến Lức, (huyện Bến Lức, tỉnh Long An), lực lượng công an tổ chức lần theo dấu vết và cuộc truy lùng bắt đầu.

Hơn 1.000 cảnh sát với 72 giờ vây bắt kẻ cướp, giết nữ nhân viên

Trong quá trình tẩu thoát, Tâm đến khu vực bãi cỏ ở đường Thanh Niên, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh để thay quần áo, lau sạch những dấu vết máu rồi tiếp tục di chuyển.

Tâm khai ý định ban đầu là chạy qua hướng biên giới để bán chiếc xe cướp được, nhưng biết có chốt chặn nên đành quay về hướng huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Trung tá Nguyễn Thanh Hưng - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM - cho biết vụ vây bắt đối tượng Nguyễn Thanh Tâm có sự phối hợp hiệu quả của nhiều đơn vị, đặc biệt là sự giúp sức của người dân địa phương. Ảnh: Linh An

Tối hôm đó, Tâm dựng xe, ngủ vạ vật trên ghế đá trước nhà dân ở gần cầu Cả Nổ, xã Lương Hoà, huyện Bến Lức. Đang nằm, Tâm có nghe một số người dân xung quanh bàn tán về việc công an đang truy lùng gắt gao kẻ giết người, cướp tài sản ở TP.HCM bỏ trốn về đây.

Lo sợ bị phát giác, Tâm bỏ lại xe máy vừa cướp được, trốn vào khu rừng rộng khoảng 50ha gần đó.

Lần theo dấu vết, lực lượng Công an TP.HCM đã khoanh vùng được khu vực mà Tâm đang lẩn trốn là khu rừng cây giáp sông nên tổ chức bao vây.

Khoảng 1.000 cán bộ chiến sĩ của nhiều đơn vị như: Công an TP.HCM, Công an huyện Hóc Môn, Công an tỉnh Long An, Trung đoàn CSCĐ, Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an… được huy động đến hiện trường cùng với các phương tiện như thiết bị bay không người lái, máy xúc, chó nghiệp vụ.

Hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ tổ chức vây bắt ở khu rừng rộng 50ha và sau 72 giờ đã khống chế được đối tượng Tâm. Ảnh: CACC

Có hơn 40 điểm chốt chặn từ các phía xung quanh khu rừng. Hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ với sự giúp sức tích cực của người dân địa phương đã lùng sục từng vị trí, lùm cây, bụi cỏ trong rừng nhưng không thấy dấu vết của Tâm.

Sau gần 3 ngày đêm, đến sáng ngày 9/1, lực lượng tham gia truy tìm phát hiện một số vỏ dừa bị đập vỡ, có dấu hiệu còn mới. Phán đoán rằng Tâm sử dụng dừa để ăn đỡ đói và có khả năng đối tượng ẩn nấp tại đây, lực lượng hiện trường dùng máy xúc mở đường tiến vào khu vực nghi vấn.

Lúc này, Tâm ẩn mình dưới mương nước, dùng cỏ phủ che mặt, cơ thể. Khi máy xúc tiến đến gần, lo sợ bị nghiền trúng nên Tâm vùng dậy tháo chạy. Ngay lập tức, lực lượng tham gia truy lùng đã đuổi theo, nhanh chóng khống chế, bắt giữ được Tâm.

Tâm thừa nhận một mình gây án và trong những ngày lẩn trốn, Tâm đã hái ổi và chuối để ăn, uống nước dừa hái được ở trong rừng.