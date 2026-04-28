Tối nay 28/4, hơn một nghìn cán bộ, chiến sĩ Quân đội và Công an tham gia màn thực cảnh trong 'Âm vang Tổ quốc’

Tối nay 28/4 tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt "Âm vang Tổ quốc". Chương trình diễn ra trong không khí cả nước hướng tới những dấu mốc lớn của dân tộc: Kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh...

Tại chương trình, điểm nhấn đặc biệt sẽ là màn diễu binh, biểu diễn thực cảnh trong phân cảnh "Bình yên Tổ quốc". Theo Tổng đạo diễn Nguyễn Trung Dũng, màn thực cảnh này sẽ là khoảnh khắc xúc động nhất, tạo điểm chạm thị giác mạnh cho chương trình. "Với tên gọi Bình yên Tổ quốc, chúng tôi muốn gửi gắm thông điệp rằng: Từ biển trời bao la, nơi biên cương gió lộng đến từng con phố, luôn có hình ảnh người chiến sĩ Quân đội, Công an âm thầm làm nhiệm vụ, canh giữ từng tấc đất, gìn giữ bình yên cho nhân dân".

Phân cảnh không chỉ tái hiện hình ảnh người chiến sĩ trong thời bình mà còn tôn vinh những đóng góp thầm lặng của lực lượng vũ trang trong công cuộc bảo vệ chủ quyền và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Đây được kỳ vọng sẽ là một trong những tiết mục để lại nhiều ấn tượng sâu sắc với khán giả tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Các cán bộ, chiến sĩ tập luyện trước chương trình Âm vang Tổ quốc.

Một điểm nhấn nữa là tiết mục của ca sĩ Hòa Minzy. Cô sẽ mang ca khúc mới nhất Người Việt thương nhau biểu diễn cùng 500 diễn viên múa. Nữ ca sĩ cho biết đây là tiết mục mang nhiều cảm xúc, trong đó sự kết nối không chỉ là dàn dựng mà là "sự cộng hưởng của 500 trái tim". Trong chương trình, cô cũng sẽ biểu diễn ca khúc Lá xanh cùng NSND Hà Thủy, với ý nghĩa là khoảnh khắc tiếp nối giữa các thế hệ nghệ sĩ.

"Âm vang Tổ quốc" gồm 2 phần: Phần I (90 phút), gồm 3 chương: "Trường ca trên Trống Đồng", "Âm vang lịch sử", "Khát vọng Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1; Phần II (60 phút): Dành riêng cho thế hệ trẻ. Kết thúc là màn bắn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời Thủ đô.

Một trong những điểm nhấn của chương trình "Âm vang Tổ quốc" là phương thức thể hiện mới, lấy hình tượng trống đồng làm hình ảnh xuyên suốt. Kết hợp biểu diễn thực cảnh với âm nhạc giao hưởng, nhạc nhẹ, rock cùng các thủ pháp sân khấu, trình chiếu hiện đại. Qua đó tái hiện lại truyền thống lịch sử cách mạng, vẻ đẹp văn hóa của dân tộc và tạo nên không gian nghệ thuật giàu cảm xúc, lắng đọng.

Ca sĩ Tùng Dương luyện tập cho chương trình tối nay.

Chương trình có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ được công chúng yêu mến như: Tùng Dương, Hòa Minzy, Đức Phúc, Anh Tú, Dương Hoàng Yến, Nguyễn Trần Trung Quân, Lâm Bảo Ngọc, Phương Thanh, Phạm Anh Khoa, cùng hai ban nhạc rock Bức Tường và Ngũ Cung.

Bên cạnh đó là nhiều nghệ sĩ gạo cội và dàn ca sỹ dàn nhạc thính phòng hàng đầu như: NSND Dương Minh Đức, NSND Hà Thủy, NSƯT Hoàng Tùng, NSƯT Vũ Thắng Lợi, Linh Chi, Viết Danh, Bùi Lê Mận, Hà Quỳnh Như, Thanh Phong, Nhật Huyền… với phần hòa tấu của dàn nhạc Symphony, Thanh Âm Xanh Band, dưới sự chỉ huy của nhạc sĩ Đồng Quang Vinh.

Sự hội tụ của nhiều thế hệ nghệ sĩ, nhiều phong cách biểu diễn và ngôn ngữ âm nhạc tạo nên sắc thái riêng cho chương trình: Hào hùng mà sâu lắng, hiện đại nhưng vẫn đậm đà bản sắc dân tộc.







