Rao bán vé 'Âm vang Tổ quốc' dịp 30/4 với giá cao, đạo diễn cảnh báo 'sẽ có an ninh giám sát tình trạng này'

Tiếp nối thành công của các sự kiện quốc gia, vào tối ngày 28/4, tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, chương trình nghệ thuật "Âm vang Tổ quốc" 2026 hứa hẹn sẽ làm nức lòng khán giả với quy mô dàn dựng thực cảnh lớn nhất từ trước đến nay.

"Âm vang Tổ quốc" có quy mô khoảng 40.000 khán giả, hơn 2.000 nghệ sĩ, diễn viên và 500 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang nhân dân. Chương trình có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ được công chúng yêu mến như: Tùng Dương, Hòa Minzy, Đức Phúc, Anh Tú, Dương Hoàng Yến, Nguyễn Trần Trung Quân, Lâm Bảo Ngọc, Phương Thanh, Phạm Anh Khoa, cùng hai ban nhạc rock Bức Tường và Ngũ Cung.

Ca sĩ Tùng Dương sẽ tham gia chương trình Âm vang Tổ quốc tối 28/4 tại SVĐ Mỹ Đình.

Bên cạnh đó là nhiều nghệ sĩ gạo cội và dàn ca sỹ dàn nhạc thính phòng hàng đầu như: NSND Dương Minh Đức, NSND Hà Thủy, NSƯT Hoàng Tùng, NSƯT Vũ Thắng Lợi, Linh Chi, Viết Danh, Bùi Lê Mận, Hà Quỳnh Như, Thanh Phong, Nhật Huyền… với phần hòa tấu của dàn nhạc Symphony, Thanh Âm Xanh Band, dưới sự chỉ huy của nhạc sĩ Đồng Quang Vinh. Sự hội tụ của nhiều thế hệ nghệ sĩ, nhiều phong cách biểu diễn và ngôn ngữ âm nhạc tạo nên sắc thái riêng cho chương trình: Hào hùng mà sâu lắng, hiện đại nhưng vẫn đậm đà bản sắc dân tộc.

"Âm vang Tổ quốc" hứa hẹn trở thành sự kiện văn hóa - nghệ thuật nổi bật trong năm 2026. Góp phần bồi đắp tinh thần yêu nước, khơi dậy khát vọng cống hiến và trách nhiệm chung tay xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đồng thời truyền đi thông điệp về một Việt Nam bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo và vững bước trong kỷ nguyên phát triển mới.

Ban tổ chức chương trình nghệ thuật Âm vang Tổ quốc thông tin, vé tham gia chương trình sẽ được phát miễn phí thông qua ứng dụng Tuyên giáo và Dân vận. Đây là nền tảng số chính thức phục vụ đăng ký tham dự sự kiện, tạo điều kiện thuận lợi cho công chúng tiếp cận thông tin, đăng ký vé minh bạch, đồng thời tăng cường tương tác trực tiếp với khán giả trên môi trường số.

Ông Nguyễn Trung Dũng – Tổng đạo diễn chương trình Âm vang Tổ quốc.

Một chương trình tầm cỡ với hơn 40.000 khán giả dịp nghỉ lễ 30/4 của đất nước đã kéo theo cơn "sốt vé". Với sức nóng của chương trình, hiện nay trên các hội nhóm, đã xuất hiện tình trạng lạm dụng danh nghĩa BTC để rao bán vé mời với giá cao, thậm chí là lừa đảo vé giả. Trước thực trạng này, ông Nguyễn Trung Dũng – Tổng đạo diễn chương trình cho biết: "Tôi xin khẳng định lại mọi hành vi tự ý rao bán vé mời đều là vi phạm và có dấu hiệu trục lợi. Chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan an ninh để giám sát tình trạng này.

Khán giả cần hết sức cảnh giác với các trang web, fanpage giả mạo hay BTC để lấy cắp thông tin cá nhân. Để đảm bảo quyền lợi và an ninh, vé được dán tem an ninh của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và được soi chiếu rất kỹ, chúng tôi cũng kiểm soát nghiêm ngặt 3 lớp tại cửa vào sân vận động".

Tổng đạo diễn cũng chia sẻ với áp lực của công chúng: "Với quy mô hơn 40.000 khán giả tại Mỹ Đình, dù đã là con số kỷ lục cho một sự kiện chính trị - nghệ thuật, nhưng vẫn là quá nhỏ so với nhu cầu của hàng triệu người dân muốn trực tiếp trải nghiệm. Tuy nhiên, chính sức hút của dàn nghệ sĩ, màn thực cảnh hấp dẫn và tầm vóc sự kiện đã khiến tấm vé trở nên quý giá hơn bao giờ hết. Những khán giả không có mặt tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình có thể theo dõi qua sóng truyền hình, chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên Kênh VTV1- Đài Truyền hình Việt Nam và được tiếp sóng trên nhiều kênh truyền hình địa phương, nền tảng số".

Dàn nghệ sĩ hùng hậu tham gia chương trình.

Nói về chương trình, đạo diễn Nguyễn Trung Dũng cho biết: "Năm 2026 là thời điểm chúng ta bước vào một kỷ nguyên phát triển mới sau Đại hội XIV. Vì thế, âm nhạc không chỉ để thưởng thức, mà phải là "ngôn ngữ" kết nối các thế hệ. Điểm khác biệt lớn nhất so với các concert quốc gia năm 2025 chính là tính "giao thoa cực hạn". Chúng tôi kết hợp dàn nhạc Symphony với Rock, đưa mapping 3D và thực cảnh vào sân vận động với quy mô hơn 2.000 diễn viên. Chúng tôi muốn khán giả trẻ thấy rằng: Nhạc chính thống cũng có thể "cháy" và "đã" như bất kỳ đại nhạc hội quốc tế nào".

Đặc biệt, trong chương trình sẽ có màn thực cảnh, đưa đội kỵ binh, Cảnh sát cơ động và chó nghiệp vụ lên sân khấu Mỹ Đình. Nói về quyết định khá táo bạo này, đạo diễn Nguyễn Trung Dũng tiết lộ: "Màn thực cảnh có tên là "Bình yên Tổ quốc", chúng tôi muốn gửi gắm thông điệp: Để mỗi mái nhà sáng đèn trong bình yên, để những con phố ngân lên nhịp sống bình yên mỗi ngày, giữa biển trời bao la, nơi biên cương gió lộng, hay trên những tuyến phố không ngủ là hình ảnh người lính, người chiến sĩ Quân đội, Công an đứng nơi đầu sóng ngọn gió, canh giữ từng tấc đất quê hương, giữ gìn từng khoảnh khắc an lành cho nhân dân. Đây sẽ là khoảnh khắc xúc động nhất, một "điểm chạm" thị giác mạnh trong chương trình.

Ngoài ra còn có hơn 1.000 diễn viên tái hiện các hoa văn trên mặt trống đồng, của nhịp sống Lạc Việt thông qua chuyển động hình thể. Kết hợp với công nghệ Mapping, khán giả sẽ thấy như thể cả mặt trống đồng khổng lồ đang xoay và sống dậy. Những cánh chim hạc không chỉ nằm trên đồng mà sẽ bay lên qua hiệu ứng ánh sáng và công nghệ trình diễn. "Đó là cách chúng tôi kể chuyện về cội nguồn Lạc Long Quân - Âu Cơ bằng ngôn ngữ của thế kỷ 21", ông Dũng nói.

Với màn bắn pháo hoa được chờ đợi, ông Dũng nhắn gửi: "Tôi hy vọng khi pháo hoa rực sáng trên bầu trời Mỹ Đình, Hà Nội ở phút cuối cùng, mỗi người Việt Nam sẽ cảm thấy một luồng điện tự hào chạy dọc sống lưng. Chúng tôi muốn khán giả rời sân vận động không chỉ với sự thỏa mãn về thị giác, mà luôn "Tự hào là người Việt Nam" một niềm tự hào và niềm tin mãnh liệt vào Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Đó chính là "âm vang" mà chúng tôi muốn lan tỏa".