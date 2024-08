Top những lý do chia tay quái đản nhất, người thường khó mà nghĩ ra được!

Tìm hiểu - yêu đương - chia tay là một vòng lặp có thể bắt gặp ở đâu. May mắn thì rời đi trong hoà bình và vẫn tôn trọng lẫn nhau, không may thì cãi vã, xỉ vả và đôi khi không đội trời chung. Nhưng gác lại những màn đường ai nấy bước phổ biến như vì không còn yêu, vì ngoại tình, vì bố mẹ ngăn cản hay không vì lý do gì đi thì vẫn còn vô vàn lý do vô cùng khó đỡ.



Chẳng nói đâu xa, chỉ mới vài ngày trước, trên MXH rầm rộ câu chuyện cặp đôi chia tay vì cô gái chỉ tặng hoa và bánh kem trong dịp sinh nhật bạn trai mà chưa kịp chuẩn bị quà. Có thể bạn nghĩ đó là tình huống khó hiểu lắm rồi nhưng thực tế có những cái cớ mà dân mạng cũng phải thốt lên: Khó thế mà cũng nghĩ được!

1/ Tôi bị hack Facebook. Bạn gái nói đến tài khoản Facebook tôi còn không bảo vệ được thì làm sao bảo vệ được cô ấy nên chúng tôi chia tay.

2/ Tôi bị gãy răng nên đi làm răng sứ. Khi bạn trai đi công tác về và biết chuyện, anh ta chia tay tôi với lý do tôi đã không còn như trước nữa.

3/ Bạn trai đến nhà tôi chơi và bị cún cưng của tôi cào xước tay. Sau đó anh ta nói rằng con chó không coi anh ấy như thành viên trong gia đình nên chia tay tôi.

4/ “Em thích Hồ Ca đến mức anh nghĩ mình không bao giờ đủ tốt. Vậy thì em đi tìm Hồ Ca mà yêu, chúng ta chia tay” - người yêu cũ của tôi nói.

5/ Chúng tôi chia tay vì khoảng cách thế hệ, bạn trai cũ nói tôi 10X còn anh ta 9X nên khó mà hoà hợp và thấu hiểu nhau. Tôi sinh năm 2000 còn năm sinh của anh ta là 1999.

6/ “Từ hồi yêu em, cân nặng của anh từ 60kg lên 72kg. Vì sức khoẻ nên anh quyết định chia tay”.

7/ “Anh không ăn hải sản còn em lại thích hải sản. Chúng ta có những sở thích khác nhau, không có tiếng nói chung nên mình dừng lại đi".

8/ Chị họ của tôi chia tay mối tình đầu vì “nghe nói thất tình có thể giúp giảm cân”.

9/ Tôi quen một anh chàng qua mạng. Mỗi ngày chúng tôi nói chuyện và tán tỉnh từ sáng đến đêm, kéo dài trong vài tuần liền. Lúc đó thật vui vẻ và ngọt ngào đến mức tôi ngỡ mình đã tìm thấy tình yêu của mình.

Bỗng dưng anh ấy bảo đang phải chạy job rất căng nên không có thời gian rảnh cho tôi, hẹn khoảng 1 tuần sau sẽ trở lại nói chuyện với tôi khi xong việc. Đúng 1 tuần sau, tôi nhắn tin thì anh ta hỏi tôi là ai, tại sao chúng tôi lại quen nhau. Sau đó chúng tôi không liên lạc nữa nhưng đến giờ vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Là sao vậy mọi người?

10/ Tôi có một người bạn chia tay bạn trai vì đối phương dùng những icon mà cô ấy ghét. Cô ấy cho rằng họ không cùng một kiểu người nên chia tay sớm cho đỡ đau khổ.

11/ Bạn gái đưa tôi về ra mắt gia đình cô ấy. Bố mẹ cô ấy rất ủng hộ mối quan hệ của 2 đứa và sau đó chúng tôi chia tay. Vì bố mẹ cô ấy thích tôi còn bạn gái tôi lại muốn chống đối họ.

12/ Tôi nằm mơ thấy bạn trai lừa dối mình, không có lửa làm sao có khói nên tôi chia tay.

13/ “Sau 2 tuần hẹn hò với em, anh đã tụt 2 bậc trên bảng xếp hạng ở lớp. Có lẽ anh không thích hợp để hẹn hò”.

14/ “Em cắt tóc ngắn rồi và không còn giống bạn gái cũ của anh nữa. Chúng ta chia tay đi”.

15/ Chúng tôi chia tay vì tôi quá mạnh mẽ. Bạn trai cũ nói thiếu anh ta thì tôi vẫn sống tốt còn anh ta thì không làm được như vậy, sẽ rất đau khổ nếu chuyện tình này không thành. Vậy nên anh ta “đá” tôi trước khi bị “đá”.