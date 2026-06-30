Trái đất có khả năng cao sắp phá vỡ một kỷ lục không ai mong muốn
Thế giới có 86% khả năng trải qua năm nóng nhất trong lịch sử từ năm 2026 đến năm 2030.
Theo một báo cáo mới được Tổ chức Khí tượng Thế giới công bố, thế giới có 86% khả năng trải qua năm nóng nhất trong lịch sử từ năm 2026 đến năm 2030.
Báo cáo Bản cập nhật khí hậu toàn cầu hàng năm đến thập kỷ 2026-2035 do Cơ quan Khí tượng Anh (UK Met Office) chủ trì và kết hợp 250 dự báo mô hình khí hậu từ 13 tổ chức trên toàn thế giới, bao gồm cả Cục Khí tượng Hàn Quốc.
Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) dự báo rằng nhiệt độ trung bình gần bề mặt toàn cầu từ năm 2026 đến năm 2030 sẽ cao hơn từ 1,3 đến 1,9 độ C so với mức trước thời kỳ công nghiệp được ghi nhận từ năm 1850 đến năm 1900.
Leon Hermanson, một nhà khoa học tại Cơ quan Khí tượng Anh (UK Met Office) và là người đứng đầu báo cáo, cho biết năm phá kỷ lục tiếp theo có thể đến sớm nhất vào năm 2027, do dự đoán hiện tượng El Nino sẽ quay trở lại vào cuối năm 2026.
El Nino là hiện tượng nhiệt độ bề mặt biển ấm lên ở phía đông Thái Bình Dương nhiệt đới và thường đi kèm với nhiệt độ toàn cầu cao hơn.
Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cũng ước tính có 91% khả năng ít nhất một năm trong khoảng thời gian từ năm 2026 đến năm 2030 sẽ vượt qua ngưỡng 1,5 độ C.
Xác suất này đã tăng đều đặn trong những năm gần đây. Các báo cáo trước đây của WMO ước tính xác suất là 66% vào năm 2023, 80% vào năm 2024 và 86% vào năm 2025.
Các nhà khoa học coi việc hạn chế sự nóng lên toàn cầu ở mức 1,5 độ C là một trong những mục tiêu trọng tâm của thỏa thuận khí hậu Paris, cảnh báo rằng việc vượt quá ngưỡng này có thể gây ra những tác động khí hậu nghiêm trọng và nhanh chóng hơn nhiều trên toàn thế giới.
Tuy nhiên, mục tiêu 1,5 độ được đo lường dựa trên mức trung bình dài hạn trong khoảng 20 năm, có nghĩa là một năm vượt quá ngưỡng này không chính thức được coi là thất bại trong việc đạt được các mục tiêu của Hiệp định Paris. Mức độ nóng lên dài hạn hiện tại được ước tính vào khoảng 1,36 đến 1,41 độ C so với nhiệt độ thời kỳ tiền công nghiệp.
Báo cáo cũng cảnh báo về tình trạng ấm lên nhanh chóng tiếp tục diễn ra ở Bắc Cực. Nhiệt độ mùa đông trung bình ở Bắc Cực trong 5 năm tới được dự báo sẽ cao hơn 2,8 độ C so với mức trung bình giai đoạn 1991-2020, tức là ấm lên nhanh hơn khoảng 3,5 lần so với mức trung bình toàn cầu.
Nồng độ băng biển ở Bắc Cực, bao gồm các khu vực biển Barents, Bering và Okhotsk, cũng được dự báo sẽ tiếp tục giảm cho đến năm 2035.
Nguồn: Korea Herald
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