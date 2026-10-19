Trải nghiệm lãng mạn của Hồng Đào khi đến thăm căn nhà trong phim 'Cuốn theo chiều gió'

Hồng Đào và Phương Anh Đào khắc họa tình mẹ con nhiều tổn thương GĐXH - Trong phim điện ảnh "Ngày con còn mẹ", Hồng Đào và Phương Anh Đào vào vai hai mẹ con có nhiều mâu thuẫn vì sự thiên vị và những tổn thương kéo dài. Đằng sau những lời trách móc là khát khao được thấu hiểu, yêu thương và những tình cảm chưa bao giờ mất đi.

Trong chuyến đi đến Atlanta (Mỹ) vào một ngày mùa thu, nghệ sĩ Hồng Đào có dịp đứng trước ngôi nhà gắn với nhân vật Ashley Wilkes trong bộ phim kinh điển Cuốn theo chiều gió (Gone with the Wind) – người đàn ông mà Scarlett O'Hara đem lòng yêu say đắm. Khung cảnh ấy gợi cho chị nhớ đến câu chuyện tình nhiều day dứt trong tác phẩm nổi tiếng, đồng thời liên tưởng đến hai kiểu đàn ông đối lập được khắc họa qua Ashley và Rhett Butler (nhân vật trong truyện và phim).

Hồng Đào tại căn nhà nơi quay phim "Cuốn theo chiều gió".

Theo cách nhìn hóm hỉnh của Hồng Đào, Ashley là mẫu đàn ông ngoan hiền nhưng chưa chắc đã là mẫu người lý tưởng trong tình yêu, còn Rhett tuy mang dáng dấp một chàng trai hư nhưng lại thể hiện tình cảm chân thành, mãnh liệt và nồng cháy. Sự đối lập giữa hai nhân vật cũng khiến câu chuyện tình trong Cuốn theo chiều gió trở nên đáng nhớ, bởi người phụ nữ có thể say mê một hình mẫu lãng mạn, nhưng người thực sự yêu thương mình đôi khi lại là người mang đến những cảm xúc khác hẳn với điều cô từng mong đợi.

Trước khi có chuyến đi chơi ở vùng đất mới, nghệ sĩ Hồng Đào đón sinh nhật tuổi 64 một cách bình yên. Theo chị, khi không còn quá trẻ, chị muốn sống nhẹ nhàng hơn, vui mỗi ngày, làm những điều mình yêu thích, gặp gỡ những người mình thương và tận hưởng cuộc sống.

Nhân dịp sinh nhật, Hồng Đào cũng gửi lời cảm ơn đến mọi người đã dành cho chị những lời chúc tốt đẹp, đồng thời trân trọng tình cảm được gửi gắm qua những món quà như hoa, thiệp, nước hoa, bông tai, váy, túi handmade, thú nhồi bông, son, sách, trà, ô mai, tôm khô, mắm ruốc, xì dầu và ớt khô.

Hồng Đào những ngày qua được quan tâm nhiều khi vào vai bà Mũi chủ trại hòm trong phim "Lên hương". Đây là một vai diễn hoàn toàn mới lạ và đòi hỏi nhiều trải nghiệm cảm xúc khó. Tuy nhiên, nhờ lối diễn xuất linh hoạt cùng kinh nghiệm cuộc đời, Hồng Đào đã gây ấn tượng mạnh trong lòng khán giả.

Không dừng lại ở thành công tại thị trường phim Việt Nam, Hồng Đào còn xuất ngoại sang thị trường Hàn Quốc với một phim điện ảnh sắp ra mắt. Chỉ cần xem trailer, khán giả đã bị nữ nghệ sĩ chinh phục.

Hồng Đào chọn trải nghiệm du lịch để tận hưởng cuộc sống.

Ngoài công việc thăng hoa, ở tuổi ngoài 60, gia đình vẫn là điểm tựa quan trọng đối với Hồng Đào. Hai con gái của nữ nghệ sĩ trưởng thành trong môi trường sống giữa Việt Nam và Mỹ. Hồng Đào từng nhiều lần chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên các con, nhưng nhìn chung khá tiết chế khi nói về đời tư.

Sau những năm tháng bận rộn với nghệ thuật, việc chứng kiến các con trưởng thành mang đến cho nữ nghệ sĩ nhiều niềm vui. Hồng Đào cũng dành sự quan tâm cho cuộc sống riêng của hai con, trong khi bản thân tiếp tục theo đuổi công việc mà mình yêu thích.

Hồng Đào nổi tiếng với khán giả màn ảnh rộng qua các phim: Mai, Chị dâu, Linh miêu: Quỷ nhập tràng, Mang mẹ đi bỏ và Cục vàng của ngoại, Lên hương, Người mẹ xấu... Đặc biệt, Hồng Đào tiếp tục mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế. Sau dấu ấn trong series Beef của Netflix, nữ nghệ sĩ góp mặt trong phim điện ảnh Hàn Quốc Tazza: The Song of Beelzebub. Trong phim, chị đảm nhận vai một nữ doanh nhân, xuất hiện bên cạnh các diễn viên Hàn Quốc như Byun Yo Han và Jo Woo Jin.

Con gái Hồng Đào mừng sinh nhật mẹ GĐXH - Hồng Đào ở tuổi 64 sống độc thân nhưng viên mãn bên 2 con gái xinh đẹp. Mới đây, chị đã khoe khoảnh khắc ấm áp dùng bữa tối cùng con gái.



