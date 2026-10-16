Hồng Đào và Phương Anh Đào khắc họa tình mẹ con nhiều tổn thương

Con gái Hồng Đào mừng sinh nhật mẹ GĐXH - Hồng Đào ở tuổi 64 sống độc thân nhưng viên mãn bên 2 con gái xinh đẹp. Mới đây, chị đã khoe khoảnh khắc ấm áp dùng bữa tối cùng con gái.

Mới đây, đoàn làm phim "Ngày con còn mẹ" giới thiệu trailer chính thức của phim điện ảnh Ngày con còn mẹ. Câu chuyện xoay quanh bà Tím (Hồng Đào) và những người con, trong đó mối quan hệ giữa bà với cô con gái Mây (Phương Anh Đào) là điểm nhấn cảm xúc.

Bà Tím dành nhiều tình cảm cho con trai Pháo (Huy Anh), trong khi Mây thường xuyên cảm thấy mình bị mẹ xem nhẹ. Sự thiên vị kéo dài khiến khoảng cách giữa hai mẹ con ngày càng lớn, cho đến khi biến cố sức khỏe của bà Tím buộc cả gia đình phải đối diện với những vấn đề đã tồn tại từ lâu.

Hồng Đào trong vai bà Tím - người mẹ nhiều tâm tư về con cái.

Khi bà Tím đổ bệnh, phải nhập viện và cần người chăm sóc, Pháo lại tỏ ra thờ ơ. Trước lời nhắc nhở của em gái rằng anh cần ở nhà chăm mẹ, Pháo lạnh lùng đáp: "Chăm cái gì, mẹ bị gì mà chăm".

Trái ngược với thái độ của anh trai, Mây là người ở bên mẹ trong lúc đau ốm. Hình ảnh cô ôm gối sang phòng ngủ cùng bà Tím cho thấy sự gần gũi giữa hai mẹ con, đồng thời gợi lên nỗi lòng của một người con dù từng chịu nhiều thiệt thòi vẫn không nỡ quay lưng khi mẹ cần được chăm sóc.

Nghịch lý ấy cũng là điều khiến câu chuyện trở nên day dứt. Người được mẹ yêu chiều nhất lại không phải người sẵn sàng ở bên bà khi khó khăn ập đến. Còn Mây, cô con gái từng cảm thấy mình đứng bên lề gia đình, lại gánh vác trách nhiệm chăm sóc mẹ.

Sự vô tâm của Pháo khiến mâu thuẫn giữa các thành viên ngày càng căng thẳng. Mây không chỉ phải lo cho mẹ mà còn chịu đựng những dồn nén từ mối quan hệ gia đình. Khi không thể tiếp tục kìm nén cảm xúc, cô bật khóc trách mẹ: "Anh như vậy là tại mẹ đó, một phần của mẹ đó!".

Lời nói của con gái khiến bà Tím đau đớn. Người mẹ nghẹn ngào thừa nhận: "Tại mẹ. Ừ đúng rồi, tại mẹ. Tất cả là tại mẹ". Cuộc đối thoại cho thấy những tổn thương lâu ngày giữa hai mẹ con cùng bộc lộ. Mây muốn mẹ hiểu rằng sự thiên vị đã ảnh hưởng đến các thành viên trong gia đình, còn bà Tím phải đối diện với những hệ quả từ cách yêu thương và đối xử với các con.

Qua diễn xuất của Hồng Đào và Phương Anh Đào, câu chuyện gợi ra vấn đề không xa lạ trong đời sống: Tình yêu của cha mẹ đôi khi không được thể hiện một cách công bằng, và sự thiên vị có thể để lại những vết thương kéo dài trong lòng con cái.

Phương Anh Đào "chữa lành" Hồng Đao trong phim "Ngày con còn mẹ".

Dù đã trưởng thành, Mây vẫn mong được mẹ quan tâm và nhìn nhận như những người con khác. Những lời trách móc của cô không chỉ xuất phát từ giận dữ mà còn từ khát khao được thấu hiểu, được yêu thương đúng nghĩa.

Sau những cuộc cãi vã, trailer khép lại bằng một phân đoạn nhẹ nhàng giữa bà Tím và Mây trong sân nhà vào đêm khuya.

"Mẹ... Mẹ ngồi đây là mẹ chờ con... phải không?", Mây hỏi. Bà Tím ban đầu phủ nhận, nhưng cuối cùng cũng thừa nhận mình đang chờ con gái. Mây mỉm cười đáp: "Thì vui".

Không có lời xin lỗi dài dòng hay những lời hứa hẹn, cuộc trò chuyện ngắn ngủi vẫn đủ gợi lên sự ấm áp. Sau những bất đồng, Mây vui vì biết mẹ chờ mình; còn bà Tím, dù không dễ bộc lộ tình cảm, vẫn thể hiện sự quan tâm theo cách riêng.

Chia sẻ về phân đoạn này, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng cho biết anh lấy cảm hứng từ hình ảnh những người mẹ, người bà chờ con trở về nhà. Đó là ký ức quen thuộc với nhiều người, được anh góp nhặt từ những câu chuyện trong cuộc sống để đưa lên màn ảnh.

Hình ảnh người mẹ ngồi chờ con vì thế không chỉ mang ý nghĩa với riêng hai nhân vật. Đó còn là hình ảnh thân thuộc trong nhiều gia đình Việt Nam: một người vẫn thức đợi dù đã khuya, một cánh cổng chưa khép hay ánh đèn còn sáng để đón con trở về.

Trailer phim "Ngày con còn mẹ" nhận được quan tâm từ khán giả.

Với những người từng có khoảng cách với mẹ, khoảnh khắc ấy có thể gợi lại những lời chưa kịp nói hoặc những lần muốn làm hòa nhưng còn ngần ngại. Tình mẫu tử không phải lúc nào cũng tránh được tổn thương, nhưng sự quan tâm và mong muốn được gần gũi vẫn có thể giúp những người thân yêu tìm lại tiếng nói chung.

Do đạo diễn Vũ Ngọc Đãng thực hiện, "Ngày con còn mẹ" còn có sự tham gia của Huy Anh, Nguyên Thảo và Ma Ran Đô. Phim dự kiến khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 11/11/2026.