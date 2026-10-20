Trấn Thành - Hari Won tung bộ ảnh tình tứ, tận hưởng kỳ nghỉ tại Ai Cập

Trấn Thành sinh năm 1987 tại TP.HCM. Nhờ lối dẫn dắt hoạt ngôn, hài hước và khả năng ứng biến tốt, Trấn Thành trở thành gương mặt quen thuộc của nhiều chương trình truyền hình ăn khách như Rap Việt, Người bí ẩn, Cặp đôi hoàn hảo và nhiều gameshow khác.

Bên cạnh vai trò MC, anh còn thành công trong lĩnh vực diễn xuất với nhiều bộ phim điện ảnh nổi tiếng như Bố Già, Cua lại vợ bầu, Nhà Bà Nữ và Mai. Đặc biệt, anh ghi dấu ấn với vai trò đạo diễn và nhà sản xuất khi các bộ phim Bố già, Nhà bà Nữ và Mai, Thỏ ơi đạt doanh thu hàng trăm tỷ đồng, góp phần tạo nên những kỷ lục mới cho điện ảnh Việt Nam.