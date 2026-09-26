Tin sao 26/9: Hồ Ngọc Hà thần thái xuất sắc tại Ý, động thái của Hari Won khi bị Trấn Thành loại tại 'Running Man Vietnam'

Trong tập 9 "Running Man Vietnam" đã được phát sóng, khi tham gia cuộc chơi, Trấn Thành trở thành đối thủ của vợ. Nam MC âm thầm tiếp cận Hari Won và xé bảng tên cô, điều này khiến cho nữ ca sĩ bị loại. Dẫu vậy cả hai vẫn vui vẻ và dành cho nhau cử chỉ ngọt ngào bởi đây là trò chơi mang lại tiếng cười sảng khoái tới khán giả.

