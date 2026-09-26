Tin sao 26/9: Hồ Ngọc Hà thần thái xuất sắc tại Ý, động thái của Hari Won khi bị Trấn Thành loại tại 'Running Man Vietnam'
GĐXH - Hồ Ngọc Hà trở thành tâm điểm chú ý khi tham dự sự kiện thời trang tại nước Ý, trong khi đó Hari Won chia sẻ cảm xúc sau khi bị chính Trấn Thành loại tại "Running Man Vietnam".
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