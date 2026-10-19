Trở thành kẻ rửa tiền ở Campuchia khi lên mạng tìm kiếm việc làm

Thứ hai, 07:07 19/10/2026 | Pháp luật
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GĐXH - Trong quá trình lên mạng tìm kiếm việc làm, Miên cùng Duy tham gia nhóm "Danh sách đen Mộc Bài”. Hai người không hề biết đây chính là cầu nối dẫn đến hành vi phạm tội rửa tiền...

Giữa năm 2025, Phạm Thị Miên (SN 1993, trú tại thôn Lương Xá Bắc, xã Phú Thái, TP Hải Phòng) và Phạm Hưng Duy (SN 2000, trú thôn Việt Hưng, xã Lai Khê, TP Hải Phòng) có nhu cầu tìm việc làm nên lên mạng xã hội và tham gia vào nhóm "Danh sách đen Mộc Bài" trên ứng dụng Telegram.

Trong quá trình nói chuyện, Miên và Duy được các đối tượng trong nhóm telegram (không rõ thông tin của đối tượng) giới thiệu sang Campuchia làm việc chuyển tiền. Sau đó 2 người này sử dụng căn cước của mình để đăng ký các tài khoản ở nhiều ngân hàng.

Khi mở xong các tài khoản, Miên và Duy gửi thông tin như: số tài khoản, tên đăng nhập internetbanking, mật khẩu đăng nhập, gmail, cung cấp mã OTP cho đối tượng.

Tìm kiếm việc làm trên mạng rồi trở thành kẻ rửa tiền bên Campuchia - Ảnh 1.

Các đối tượng liên quan đến vụ án. Ảnh: Cơ quan Công an.

Đến khoảng tháng 8/2025, Duy và Miên sang Campuchia. Tại đây 2 người được các đối tượng đưa đến công ty gần cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh). Công việc của Miên và Duy là khi có giao dịch chuyển tiền từ 10 triệu đồng trở lên, các đối tượng đưa điện thoại cho để quét khuôn mặt.

Theo cơ quan công an, khi đánh bạc trên mạng internet thực hiện nạp tiền vào tài khoản (những tài khoản ngân hàng của Miên, Duy cung cấp trước đó), các đối tượng bên Campuchia thao tác chuyển tiền qua các tài khoản ngân hàng khác nhau. Đối với các giao dịch từ 10 triệu đồng trở lên cần xác thực sinh trắc học thì Miên, Duy dùng khuôn mặt để xác thực, thực hiện các giao dịch.

Việc Miên, Duy cung cấp các tài khoản ngân hàng, xác thực khuôn mặt cho các giao dịch chuyển khoản ngân hàng là giúp các đối tượng đánh bạc tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng về dòng tiền; đồng thời thay đổi nguồn gốc của dòng tiền từ tiền bất hợp pháp thành tiền hợp pháp.

Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố vụ án, khởi tố Phạm Thị Miên, Phạm Hưng Duy về hành vi "Rửa tiền"; cùng với đó khởi tố 3 bị can khác về hành vi "Đánh bạc".

Lên mạng tìm kiếm việc, rồi trở thành kẻ rửa tiền bên Campuchia - Ảnh 2.Rửa tiền 320 tỷ đồng cho Mr Pips, Shark Bình nộp khắc phục 5,7 tỷ đồng

Bị cáo buộc rửa tiền gần 320 tỷ đồng trong đường dây lừa đảo của Mr Pips, Shark Bình được Cổ phần thanh toán trung gian Ngân lượng nộp khắc phục 5,7 tỷ đồng.

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