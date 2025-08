Trồng cây to trước nhà lo ảnh hưởng tiêu cực đến phong thủy, đừng lo, hãy đọc cách hóa giải sau

Cây to trước cửa nhà ảnh hưởng đến phong thủy như thế nào?

Ngôi nhà có cây to trước cửa là một dấu hiệu không tốt vì có thể ảnh hưởng đến tài vận của gia chủ. Không những thế, cây to che khuất tầm nhìn, cản trở luồng khí mang năng lượng tốt vào trong nhà. Cụ thể như sau:

Ngăn cản luồng khí tốt vào nhà, ảnh hưởng tài lộc

Với một căn nhà, dòng khí đóng vai trò vô cùng quan trọng trong phong thủy, giúp ngôi nhà hài hòa và cân bằng không gian sống. Việc cây to trước nhà không thể phủ nhận có thể chặn đứng luồng khí xấu vào nhà, nhưng đồng thời nó cũng có thể cản trở luồng khí tốt từ bên ngoài vào nhà.

Hệ quả của việc cây to trước cửa nhà ngăn cản luồng khí tốt lưu thông thuận lợi là gia đình bạn có thể thấy trì trệ trong công việc, hao hụt tài lộc, tiền bạc dễ thất thoát và không gian trong ngôi nhà cũng tù túng khiến mọi người trong nhà cảm thấy mệt mỏi, chán nản, mọi thứ diễn ra không suôn sẻ, thuận lợi.

Tác động đến sức khỏe

Ngoài việc cây to che trước cửa nhà có thể cản trở luồng khí tốt vào nhà thì khi cây có bóng râm nhiều quá sẽ khiến ánh sáng bị che khuất. Điều này có thể khiến ngôi nhà âm u, âm khí nhiều, ảnh hưởng đến sức khỏe của gia đình bạn, bởi ánh sáng đại diện cho dương khí, giúp ngôi nhà tràn đầy năng lượng tích cực.

Khi đó, việc cây to trước cửa nhà sẽ tạo nên môi trường ẩm thấp, dễ khiến tường, đồ dùng trong nhà bị nấm mốc ảnh hưởng đến sức khỏe. Đồng thời, bóng tối cũng có thể thu hút côn trùng như muỗi, gián, kiến… Những điều này có thể khiến người sống trong nhà uể oải, mất ngủ, mệt mỏi kéo dài, tạo cảm giác bức bối, khó chịu.

Cách hóa giải cây to trước cửa nhà đơn giản, hiệu quả

Bởi nhiều tác dụng tiêu cực của cây to trước cửa nhà khiến nhiều người có suy nghĩ chặt bỏ. Tuy nhiên, trong một số trường hợp có thể không thể chặt bỏ cây to trước cửa nhà được. Do đó, bạn có thể tham khảo một số cách hóa giải cây to trước cửa nhà dưới đây:

Khi cây to được cắt tỉa tán lá thường xuyên thì vừa giúp ngôi nhà đón được nhiều ánh sáng hơn, giúp tăng dương khí và giảm bớt tác dụng tiêu cực đến ngôi nhà của bạn.

Cắt tỉa cây to trước cửa nhà

Đây được coi là biện pháp tối ưu nhất để đảm bảo giảm độ che phủ, giúp luồng khí vào nhà thông thuận hơn nếu không thể chặt bỏ. Khi cây to được cắt tỉa tán lá thường xuyên thì vừa giúp ngôi nhà đón được nhiều ánh sáng hơn, giúp tăng dương khí và giảm bớt tác dụng tiêu cực đến ngôi nhà của bạn.

Đặt một số vật phẩm phong thủy trước cửa nhà

Một trong những vật phẩm phong thủy thường được sử dụng là gương bát quái. Đây là loại đồ vật có tác dụng hóa giải sát khí, điều hòa năng lượng. Do đó, bạn có thể treo gương bát quái thẳng hướng ra ngoài về phía cây lớn để phân tán bớt luồng khí bị tắc nghẽn và điều hòa dòng chảy của luồng khí ra vào trong nhà.

Ngoài ra, bạn cũng có thể đặt tượng Kỳ Lân, Rồng… để trấn trạch, hóa giải sát khí từ cây to trước cửa hoặc treo đá phong thủy như thạch anh trắng, thạch anh tím… ở gần cửa chính để trung hòa năng lượng tiêu cực hoặc chuông gió để kích hoạt khí tốt, cân bằng phong thủy.

Trồng thêm cây nhỏ xung quanh

Cây cối luôn là loại vật mang đến nguồn sinh lực dồi dào, có tác dụng tốt trong phong thủy. Với cây to trước cửa chắn sáng thì để cân bằng phong thủy bạn có thể trồng thêm cây nhỏ hoặc hoa ở xung quanh để hài hòa giữa cây to và cây nhỏ trước cửa nhà.

Khi đó, cây nhỏ sẽ điều hòa luồng khí, giảm ảnh hưởng tiêu cực mà cây to trước cửa nhà mang đến. Bạn có thể chọn cây mang tài lộc và sinh khí như trúc, tre cảnh, cây kim tiền… đặt ở hai bên cửa để tạo sự cân xứng.

Ngoài ra, bạn cũng có thể trồng hoa phong thủy có màu sắc tươi sáng như hoa mai, hoa hồng… để tăng dương khí cho không gian trước ngôi nhà của mình.

Sử dụng đèn chiếu sáng để tăng dương khí

Một cách hóa giải cây to trước cửa nhà khá hữu ích là việc bạn bổ sung thêm dàn đèn chiếu sáng để giúp không gian được sáng sủa hơn, tăng dương khí và mang đến những điều tích cực cho ngôi nhà của bạn, giảm bớt sự âm u, tối tăm mà cây to trước cửa nhà mang lại.

Loại đèn mà bạn có thể sử dụng là đèn có ánh sáng vàng hoặc trắng để tạo nên cảm giác ấm áp cho ngôi nhà, phân bổ đèn ở hai bên cửa để tránh việc vùng tối, vùng sáng lại tạo nên sự tiêu cực cho ngôi nhà của bạn.

Đặc biệt, nếu có điều kiện, bạn có thể trang bị cho ngôi nhà đèn đá muối hoặc đèn phong thủy để hút khí ẩm và thanh lọc không khí.

