Từ 1/7, người trúng xổ số nộp thuế thu nhập cá nhân ra sao?

Từ ngày 1/7, chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với người trúng thưởng, bao gồm trúng xổ số, sẽ có thay đổi đáng chú ý theo dự thảo nghị định do Bộ Tài chính xây dựng. Điểm mới quan trọng là nâng ngưỡng chịu thuế từ 10 triệu đồng lên 20 triệu đồng, giúp người trúng thưởng giảm số thuế phải nộp so với hiện nay.

Cụ thể, thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ trúng thưởng được tính theo công thức: thu nhập tính thuế nhân với thuế suất 10%. Trong đó, thu nhập tính thuế là phần giá trị giải thưởng vượt trên 20 triệu đồng cho mỗi lần trúng thưởng.

Thời điểm xác định thu nhập tính thuế là khi tổ chức hoặc cá nhân chi trả tiền thưởng cho người trúng. Đối với trúng xổ số, phần thu nhập chịu thuế là số tiền vượt trên 20 triệu đồng tính trên từng vé trúng trong một kỳ quay thưởng.

Dự thảo cũng làm rõ nhiều trường hợp cụ thể. Nếu một giải thưởng có nhiều người cùng trúng, thu nhập tính thuế sẽ được chia cho từng người, với điều kiện có căn cứ pháp lý chứng minh. Nếu không chứng minh được, khoản thưởng sẽ tính cho một cá nhân. Trường hợp một người trúng nhiều giải trong cùng một cuộc chơi, thu nhập chịu thuế được tính trên tổng giá trị các giải thưởng.

Đối với các hình thức trúng thưởng khác như khuyến mại bằng hiện vật, giá trị chịu thuế là phần vượt trên 20 triệu đồng sau khi quy đổi theo giá thị trường. Tương tự, thu nhập từ đặt cược hợp pháp hay các trò chơi, cuộc thi có thưởng cũng áp dụng nguyên tắc này.

Ví dụ, với giải độc đắc xổ số trị giá 2 tỷ đồng, số thuế phải nộp sẽ được tính như sau: (2 tỷ đồng – 20 triệu đồng) x 10% = 198 triệu đồng. Như vậy, người trúng sẽ thực nhận khoảng 1,802 tỷ đồng, giảm 1 triệu đồng tiền thuế so với quy định hiện hành.

Theo Bộ Tài chính, việc nâng ngưỡng chịu thuế nhằm phù hợp thực tế và giảm nghĩa vụ tài chính cho người dân. Quy định mới dự kiến áp dụng từ ngày 1/7, sau khi nghị định chính thức được ban hành.

