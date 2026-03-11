7 khoản chi được trừ khi xác định thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh lưu ý
GĐXH - Để đảm bảo quyền lợi, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh khi xác định thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân cần lưu ý các khoản chi được trừ liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh sau đây.
Căn cứ theo Điều 6 Nghị định số 68/2026/NĐ-CP ngày 05/3/2026 của Chính phủ quy định về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, các khoản chi được trừ là những chi phí thực tế phát sinh liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về hóa đơn, chứng từ và kế toán. Đối với các khoản thanh toán từng lần từ 5 triệu đồng trở lên, phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng.
Cụ thể, các khoản chi được trừ khi xác định thu nhập tính thuế bao gồm:
1. Chi phí nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng và hàng hóa sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.
2. Chi phí tiền lương, tiền công, tiền thưởng, phụ cấp, bảo hiểm bắt buộc và các khoản chi trả cho người lao động có đóng bảo hiểm theo quy định; tiền lương, tiền công và phụ cấp đối với người lao động làm việc dưới 1 tháng.
3. Chi phí khấu hao tài sản cố định phục vụ sản xuất, kinh doanh theo quy định về quản lý và trích khấu hao tài sản cố định. Trường hợp tài sản đã khấu hao hết giá trị nhưng vẫn sử dụng thì không được tiếp tục trích khấu hao.
4. Chi phí dịch vụ mua ngoài như điện, nước, điện thoại, internet, vận chuyển, thuê tài sản, sửa chữa, bảo dưỡng có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.
5. Chi phí trả lãi tiền vay phục vụ sản xuất, kinh doanh của tổ chức tín dụng theo lãi suất thực tế.
6. Chi phí trả lãi tiền vay của các đối tượng không phải tổ chức tín dụng nhưng không vượt quá mức quy định tại Bộ luật Dân sự.
7. Các khoản chi khác phục vụ trực tiếp hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Quy định này yêu cầu cá nhân kinh doanh phải theo dõi riêng chi phí phục vụ hoạt động kinh doanh và chi phí phục vụ nhu cầu cá nhân, gia đình để xác định đúng nghĩa vụ thuế.
Những mẫu nhẫn nam đẹp nhất nhất năm 2026 theo phong cách doanh nhân, trẻ trung, cá tính nào đàn bán chạy số 1Sản phẩm - Dịch vụ - 35 phút trước
GĐXH - Nhẫn luôn là món trang sức được phái mạnh yêu thích, như một cách để khẳng định phong cách cá nhân và gu thẩm mỹ riêng của mình. Vậy, năm 2026 mẫu nhẫn nam nào đang được ưa chuộng nhất?
Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) thứ Năm ngày 12/3/2026: Nhiều khu dân cư bị mất điện từ 8 – 10 tiếng/ngàySản phẩm - Dịch vụ - 47 phút trước
GĐXH – Theo thông báo về lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), ngày 12/3/2026 nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực Tiền Giang cũ sẽ không có điện để dùng.
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 11/3/2026Sản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Tư ngày 11/3/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Hà Nội: Chung cư mini dưới 3 tỷ đồng, cơ hội an cư cho người thu nhập thấp tại 3 phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh TuyGiá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Khi giá nhà luôn ở mức cao tại Hà Nội thì chung cư mini dưới 3 tỷ đồng tại khu vực 3 phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy đang trở thành lựa chọn sáng giá cho người thu nhập trung bình và thấp.
Chi tiết sedan hạng B Hyundai Accent 2026 giá 310 triệu đồng 6 phiên bản nội thất rộng rãi, 25 cải tiến, khoang hành lý rộng, rẻ hơn cả Kia Morning, cạnh tranh Toyota ViosGiá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Sedan hạng B Hyundai Accent 2026 với 25 thay đổi đáng chú ý về thiết kế, tiện nghi và công nghệ an toàn, nhằm củng cố vị thế trong cuộc đua với Toyota Vios và Honda City.
Chỉ 8.500 đồng/kg, vì sao dưa hấu Gia Lai rẻ bất ngờ giữa lúc giá xăng dầu tăng?Giá cả thị trường - 5 giờ trước
GĐXH - Tại siêu thị, dưa hấu Gia Lai có giá bán niêm yết 7.500 đồng/kg và 8.500 đồng/kg. Mức giá này khiến không ít người tiêu dùng bất ngờ trong bối cảnh chi phí sinh hoạt có nguy cơ biến động vì giá xăng dầu.
Tháng 3/2026, bất ngờ trước giá cho thuê nhà riêng tại 3 phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy (Hà Nội)Giá cả thị trường - 5 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán, ngay cả giá cho thuê nhà riêng tại 3 phường: Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy (Hà Nội) cũng vẫn duy trì ở ngưỡng cao.
Ngân hàng tung lãi suất tới 8,3% khi gửi 100 triệu đồng: Bất ngờ số tiền lãi về tayGiá cả thị trường - 6 giờ trước
GĐXH - Gửi tiết kiệm 100 triệu đồng, người gửi tiền có thể nhận lãi suất trên 8%/năm mà không kèm điều kiện.
Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 11 – 15/3/2026: Nhiều khách hàng sẽ nằm trong diện mất điệnSản phẩm - Dịch vụ - 6 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bình Thuận cũ sẽ mất điện cả ngày.
Giá bạc hôm nay (11/3): Sau phiên tăng, thị trường trong nước hạ nhiệtGiá cả thị trường - 7 giờ trước
GĐXH - Giá bạc hôm nay ghi nhận xu hướng điều chỉnh nhẹ khi mở phiên giao dịch sáng 11/3. Mặc dù có thời điểm giao dịch quanh ngưỡng 91 triệu đồng/kg, nhưng sau nhiều nhịp điều chỉnh, giá bán ra trên thị trường trong nước đã giảm so với đầu phiên.
Giá xe Honda Air Blade giảm mạnh, thấp kỷ lục, khách Việt đổ xô săn đón vì rẻGiá cả thị trường
GĐXH - Giá xe Honda Air Blade đang giảm mạnh nhằm thu hút khách Việt dù vừa ra mắt với thiết kế 'lột xác' so với phiên bản tiền nhiệm.