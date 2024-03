Từ bưng bê phục vụ, nam ca sĩ đổi đời nhờ 1 bài hát, có nhà, xe hơi, tài xế riêng ở nước ngoài

Nghệ sĩ 'đấu khẩu' với antifan, Đoan Trường: Càng 'ăn miếng trả miếng' càng thua thiệt "Càng nổi tiếng thì nghệ sĩ càng phải hạn chế khoe khoang hay khoa trương quá mức, dễ làm cư dân mạng thấy ghét, ganh tỵ, soi mói và dẫn đến những bình luận ngoài tầm kiểm soát", ca sĩ Đoan Trường nói.

Đoan Trường là gương mặt không xa lạ với công chúng. Sinh trưởng trong một gia đình bình dân ở Sài Gòn nhưng nam ca sĩ có một profile vô cùng xịn xò.

Năm 1987, Đoan Trường đỗ thủ khoa trường Đại học Bách khoa TPHCM và được nhận học bổng du học Nga. Đang học năm thứ 4, chuẩn bị tốt nghiệp Kỹ sư thì Liên bang Xô Viết sụp đổ, mất chế độ bao cấp, tem phiếu cũng đồng nghĩa với việc toàn bộ sinh viên người Việt đều bị cắt học bổng.



Thời điểm đó, Đoan Trường vô cùng cực khổ khi không còn 1 đồng trong người. Ròng rã 4 tháng trời, anh phải ra chợ xin những loại rau củ hư, xấu về trộn salad ăn qua ngày. Tới khi không chịu nổi nữa, Đoan Trường đi "xin ăn" một số người Việt là con nhà giàu đang du học ở Nga, đổi lại anh phụ trách nấu ăn và rửa bát.

"Đói thì đầu gối cũng phải bò", Đoan Trường làm rất nhiều nghề như rửa chén, bưng bê phục vụ ở nhà hàng, bán quần áo ở chợ trời… với muôn vàn khổ sở, thậm chí bị công an bắt. Nhưng rồi cơ hội đổi đời đã đến với Đoan Trường sau 1 đêm định mệnh nơi xứ người.

Ca sĩ Đoan Trường thời trẻ.

Trước giai đoạn "đen tối" kể trên, Đoan Trường từng 3 năm liên tiếp đoạt giải nhất cuộc thi Tiếng hát sinh viên toàn Nga do Đại sứ quán Việt Nam ở Nga tổ chức.

Sau đó, anh được vào ban nhạc sinh viên người Việt và đi biểu diễn cho Đại sứ quán, tiếp các phái đoàn ngoại giao, đại diện cho sinh viên Việt Nam tham gia các trại hè, các cuộc thi Tiếng hát sinh viên thế giới, biểu diễn ở các nước Đông Âu như Ba Lan, Hungari…

Tuy nhiên, thời điểm đó Đoan Trường không kiếm được tiền từ nghệ thuật mà phải tới khi đi làm phục vụ cho một nhà hàng, có khách yêu cầu bài hát tiếng Anh "Nothing's gonna change my love for you" nhưng ban nhạc không hát được. Vậy là Đoan Trường được người quản lý cho lên sân khấu.

"Tôi hát xong, vị khách người Nga đó rút ngay tờ 100 đô bo cho tôi. Lúc đó 100 đô là rất lớn, ăn được cả tháng. Sau đó, tôi được lên sân khấu hát và mở cho tôi con đường kiếm sống bằng nghề hát.

Từ một người phục vụ với mức lương 2 đô/ tối, sau đó tôi chỉ cần hát 3 bài là được 10 đô và hát hàng đêm. Tôi sống dư dả trong thời điểm đó và gửi về cho gia đình.

Nhờ mình chấp nhận ăn uống kham khổ 3, 4 tháng trời mà chờ được tới ngày cơ hội đổi đời đến. Bởi vậy, tôi luôn ghi nhớ và không thể quên được giai đoạn đó", nam ca sĩ kể trong chương trình Món ngon ký ức cùng nghệ sĩ Xuân Hương.

Đoan Trường chính thức theo nghệ thuật và đổi đời sau 1 bài hát định mệnh.

Đang từ một anh chàng bưng bê phục vụ nghèo khó, Đoan Trường bỗng có cuộc sống vô cùng sung túc nơi xứ người. Thời điểm đó, Đoan Trường còn là một bầu show có tiếng ở Nga. Năm 1995, anh là người đầu tiên tổ chức cuộc thi Hoa hậu người Việt tại Nga.

Ngoài ra, anh còn làm bầu show, tổ chức các chương trình ca nhạc tại Nga, mời rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng ở Việt Nam qua Nga diễn như Cẩm Vân, Khắc Triệu, Ngọc Ánh, Y Phụng, Hoa hậu Lý Thu Thảo, Quyền Linh, Thành Lộc, Hoài Linh, Lệ Thu…

Vừa giỏi vừa hát hay vừa nổi tiếng vừa đẹp trai nên nam ca sĩ cũng có nhiều người theo đuổi. Anh nhận mình đào hoa khi tuổi trẻ từng yêu qua 5, 6 người. Tuy nhiên, mối tình với cô bạn gái người Nga chính là mối tình sâu đậm nhất mà nam ca sĩ luôn nhớ về.

"Tôi có người yêu là người Nga. Cô ấy thích giọng hát của tôi. Lúc đó tôi là ca sĩ chính trong ban nhạc Đêm Huyền Trắng. Ban nhạc đó vừa có người Nga vừa có người Việt và đi lưu diễn khắp các thành phố, các nhà hàng, quán bar. Lúc đó, tôi làm ra tiền nhiều lắm. Có căn hộ riêng, tài xế riêng và xe hơi riêng", Đoan Trường kể.

Theo chia sẻ của Đoan Trường thì bạn gái là người chủ động "tấn công" anh trước. Anh cũng từng đưa bạn gái về Việt Nam nhưng vì nhiều lý do, cả hai không thể tiến đến hôn nhân.

Trước khi về Việt Nam, Đoan Trường đã có sự nghiệp ở nước ngoài và sống cuộc sống giàu có.

Anh cũng có nhiều cô gái theo đuổi nhưng cô gái người Nga này là mối tình sâu đậm với anh nhất.

Dù đi qua giai đoạn cực khổ nơi xứ người nhưng anh chưa từng than thở với bất cứ ai, kể cả gia đình. Bởi lẽ, cha của anh vốn bị bệnh tim. Việt Nam đầu những năm 90 cũng đang trong thời kỳ khó khăn phải ăn cơm với ngô, sắn nên nam ca sĩ không muốn gia đình phải lo lắng cho mình.

Ngay cả khi về nước, Đoan Trường cũng chưa từng chia sẻ với người thân về thời gian đó. "Tôi là người hạnh phúc, sung sướng thì khoe, đau khổ thì chịu một mình và cất nó đi chứ không gặm nhấm và coi nó là động lực để phấn đấu.

Khi nổi tiếng rồi, tôi quay lại, đi tìm từng người để trả ơn. Những người đã từng cho tôi mẩu bánh mì, mẩu bơ hay gói mì gói để tôi sống qua giai đoạn đó", Đoan Trường bộc bạch.

Năm 1995, sau cuộc thi hoa hậu kết thúc, Đoan Trường tạm biệt khán giả Nga và về Việt Nam. Về nước, anh làm cho các tập đoàn đa quốc gia và đi hát hàng đêm. Anh là một trong những ca sĩ hiếm hoi thời đó hát được 4 thứ tiếng: Nga, Anh, Hoa, Hàn.

Mãi tới năm 1999, sau đêm nhạc ở Nhà hát Hòa Bình cùng Lam Trường, Đan Trường, Vân Trường thì Đoan Trường mới chính thức được giới thiệu với công chúng là một ca sĩ chuyên nghiệp, tài năng và nổi tiếng.

Dù vậy thì ca hát vẫn chỉ là đam mê, là cuộc dạo chơi của nam ca sĩ bên cạnh công việc chính là Phó giám đốc chi nhánh cho một tập đoàn đa quốc gia ở Việt Nam. Hiện tại, Đoan Trường là một blogger du lịch. Anh đã đi 60 nước và hơn 250 tỉnh thành trên thế giới.

Sau 2 cuộc hôn nhân đổ vỡ, nam ca sĩ chọn sống độc thân vui tính. Và khi nhắc tới Đoan Trường, truyền thông vẫn thường nhắc tới căn nhà trị giá vài nghìn cây vàng cùng một vài bất động sản khác.