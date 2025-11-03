Từ sương núi Đà Lạt đến sóng biển Mỹ Khê: Gen Z tìm lại bình yên với vibe 'Không Độ không stress'
Dù mới trở lại công việc sau hơn 1 tuần nghỉ phép để tập trung bảo vệ luận án BMA Marketing, Phương Nghi (28 tuổi, quản lý nhãn hàng tại TP.HCM) lại quyết định "bùng" tiếp, cô cùng 2 người bạn trốn khỏi thành phố, chọn Đà Lạt làm nơi giải nhiệt cuộc sống.
Giữa những deadline dồn dập, áp lực đồng trang lứa và kỳ vọng không tên chồng chéo, nhiều người trẻ như Phương Nghi cảm thấy mình đang chạm đáy cảm xúc. Burnout không còn là cảm giác thoáng qua, mà là "bức tường vô hình" khiến đầu óc "đặc quánh", tâm trí mệt mỏi và năng lượng cạn kiệt.
Theo Deloitte, gần 46% Gen Z cảm thấy căng thẳng thường xuyên tại nơi làm việc; 77% thừa nhận từng ít nhất một lần kiệt sức vì công việc. Nhưng thay vì chờ đợi phép màu, họ chủ động "giải nhiệt" bằng cách tìm về thiên nhiên, để nắng, gió và những chai Trà Xanh Không Độ giúp làm mát tâm trí, xua tan căng thẳng.
Đà Lạt: Uống trà, chèo SUP, băng qua sương mù để giải nhiệt cuộc sống
Với Phương Nghi, đây không phải một chuyến nghỉ dưỡng, mà là cuộc "đào thoát" khẩn cấp sau chuỗi ngày căng như dây đàn. "Mình bị vây hãm bởi luận án phức tạp, quá trình bảo vệ cam go và deadline tung hàng cuối năm dồn dập," cô kể. "Cảm giác như một cỗ máy cạn pin, cần ngắt kết nối ngay lập tức."
4h30 sáng, Nghi cùng nhóm bạn "lên kèo" leo đồi Thiên Phúc Đức. Con dốc trơn, sương lạnh ngắt, nhưng mỗi bước đi lại như "vứt bỏ" thêm một mảnh áp lực. Khi mặt trời rẽ mây, tia nắng đầu tiên chạm vai, Nghi mở chai Trà Xanh Không Độ vừa lấy từ ba lô, hơi lạnh phủ sương, hương trà xanh nguyên chất lan tỏa, thanh mát và thư thái, dễ chịu.
Từng ngụm trà thơm ngon với EGCG như "thổi bay" stress trong tâm trí. "Mỗi ngụm như 'reset' lại đầu óc," cô cười. "Sau bao nhiêu căng thẳng, chỉ cần ngồi đây, hít một hơi sâu, nhấp một ngụm trà, tự nhiên thấy thư giãn, sảng khoái hẳn."
Trở về homestay, Phương Nghi cùng nhóm bạn ra hồ Tuyền Lâm chèo SUP. Mặt hồ phẳng lặng, sương tan dần, nhịp mái chiều đều đặn như xóa sạch mọi deadline. Khi khui những chai Trà Xanh Không Độ mát lạnh mang theo, vị trà xanh thiên nhiên nguyên chất lan tỏa như "công tắc reset" cuối cùng.
"Hơi mệt nhưng tinh thần thì nhẹ bẫng. Mọi stress tan biến, mình sẵn sàng quay lại guồng quay với phiên bản fresh hơn," Nghi mỉm cười.
Đà Nẵng: Thả trôi căng thẳng giữa sóng và gió
Với Khôi Nguyên (28 tuổi, lập trình viên), burnout không đến từ deadline, mà từ chính "tường lửa code" anh đối mặt mỗi ngày. "Đầu óc mình căng cứng như bị kẹt trong vòng lặp," anh kể. Để giảm căng thẳng, Nguyên cùng nhóm bạn "book vé" ra Đà Nẵng để tìm lại cảm giác sống thật giữa sóng và gió.
Tại biển Mỹ Khê, anh lao mình vào từng con sóng để đánh tung mệt mỏi. Mỗi lần bị sóng quật ngã, anh lại bật dậy cười vang. Dưới nắng chói chang, anh khui chai Trà Xanh Không Độ ướp lạnh, những ngụm trà thơm mát là cú "ngắt nguồn" để giải nhiệt cuộc sống.
"Cái lạnh xuyên qua cơ thể, EGCG từ lá trà xanh thiên nhiên xua hết bí bách trong đầu. Giống như vừa tắt hết tab suy nghĩ không cần thiết," Nguyên nói.
Và thật kỳ diệu, trong khoảnh khắc "không stress" đó, ý tưởng về đoạn code bị tắc bỗng "bật ra". "Trà Xanh Không Độ là cảm hứng giúp mình giải nhiệt cuộc sống, phá tan bức tường trì trệ", anh cười. "Một chai Trà Xanh Không Độ, một con sóng, và một tinh thần sảng khoái là đủ để mình xua tan stress và khởi động lại tất cả."
Sài Gòn: Đổ áp lực, tìm lại sắc màu sáng tạo
Với Mai Ngân (27 tuổi, thiết kế nội thất), cách "giải nhiệt cuộc sống" lại nhẹ nhàng hơn. Một buổi chiều cuối tuần, cô mang bảng màu và canvas ra bên sông Sài Gòn. Giữa không gian yên ả, Ngân bật nhạc, bắt đầu vẽ freestyle – "đổ hết" stress, deadline và mệt mỏi lên từng mảng màu.
Khi những đường cọ cuối cùng khô lại, cô mở chai Trà Xanh Không Độ, nhấp từng ngụm mát lạnh. "Vị trà thơm ngon, thanh mát như dòng nước trôi qua tâm trí," Ngân nói, mắt dõi theo mặt sông lấp lánh nắng chiều. "Khoảnh khắc đó, mình thấy mọi thứ "nhẹ bẫng" hẳn, mọi áp lực tan biến. Giống như được quay về trạng thái "không stress" trọn vẹn."
Giữa sắc vàng của nắng, hơi gió và vị trà thơm mát, Ngân tìm được cảm giác giải nhiệt cuộc sống tức thì và thấy lại chính mình: tự do, thư giãn và sảng khoái để sẵn sàng khởi động lại nguồn cảm hứng.
Từ núi rừng đến thành phố: Gen Z và vibe "Không Độ không stress"
Từ đồi Thiên Phúc Đức đến sóng Mỹ Khê hay dòng sông Sài Gòn êm ả, Gen Z Việt đang tự tạo cho mình phiên bản "work-life balance" riêng: thực tế, tươi mới và đầy năng lượng. Họ không né tránh áp lực, mà biết cách "giải nhiệt" đúng lúc để giữ tâm trí thư giãn, tinh thần sảng khoái.
Trong những cuộc "đào thoát" ấy, Trà Xanh Không Độ không chỉ là thức uống giải khát, mà là người bạn đồng hành, một "must-have item" không thể thiếu giúp làm dịu tâm trí, giảm căng thẳng, xua tan stress để giải nhiệt cuộc sống.
Một ngụm trà, một hơi thở sâu, một khoảnh khắc giữa thiên nhiên là đủ để người trẻ "bật lại năng lượng", trở về thành phố với tinh thần "Không Độ không stress", sẵn sàng đón mọi thử thách mới.
