Tử vi tháng 2/2024 âm lịch dự báo chi tiết những thay đổi trong sự nghiệp, tài lộc của tuổi Thìn

1 ngày trước

GĐXH - Thực hiện chỉ đạo của Công an tỉnh Bắc Giang, từ năm 2023 đến nay, Công an huyện Sơn Động đã liên tục ra quân tổng kiểm soát, tuyên truyền hơn 700 phương tiện, lập biên bản xử phạt hơn 150 trường hợp vi phạm quá khổ, quá tải, vi phạm trật tự an toàn giao thông.