Tuổi 53 của NSND Công Lý

NSND Công Lý (sinh năm 1973 tại Hà Nội) là diễn viên nổi tiếng của sân khấu kịch và phim truyền hình phía Bắc. Anh từng công tác tại Nhà hát Kịch Hà Nội, ghi dấu ấn qua vai Bắc Đẩu trong chương trình "Táo quân" và nhiều phim như Gió làng Kình, Những cô gái trong thành phố, Hoa hồng trên ngực trái, Hướng dương ngược nắng. Năm 2011, anh được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú và năm 2019 là Nghệ sĩ Nhân dân. Tháng 5/2020, anh được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội. Sau biến cố sức khỏe năm 2021, hoạt động nghệ thuật của nam nghệ sĩ bị gián đoạn, nhưng anh vẫn nhận được nhiều tình cảm từ khán giả.