Con trai NSND Công Lý đến thăm bố trong ngày đặc biệt, diện mạo tuổi 21 gây chú ý

Vợ NSND Công Lý nhìn lại 1 thập kỷ bên chồng GĐXH - "Mười năm bên nhau, có những năm tháng bình yên, nhưng cũng có 5 năm mà cuộc sống của cả hai rẽ sang một hướng hoàn toàn khác, kể từ ngày anh đổ bệnh", Ngọc Hà - vợ NSND Công Lý chia sẻ.

Mới đây, fanpage chính của Gia đình Công Lý đăng tải hình ảnh nam nghệ sĩ nhân dịp sinh nhật tuổi 53, kèm lời chúc: "Hôm nay, sinh nhật Công Lý. Tuổi mới mong Công Lý sẽ luôn khoẻ mạnh, bình yên, hạnh phúc". Bà xã Ngọc Hà cũng gửi lời chúc đến chồng trong ngày đặc biệt, thu hút sự quan tâm của khán giả.

Đáng chú ý, fanpage cũng chia sẻ hình ảnh Tít - con trai của Công Lý và Thảo Vân đến tặng quà sinh nhật bố. "Bố Lý và Tít. Mẹ Vân đã nuôi dạy Tít rất ngoan. Tít mua quà tặng bố Lý nhân dịp sinh nhật. Tít đẹp trai, còn tình cảm nữa", Gia đình Công Lý chia sẻ.

Ngay dưới bài đăng, người hâm mộ dành lời chúc tuổi mới tới "Cô Đẩu" đồng thời trầm trồ diện mạo tuổi 21 của con trai Công Lý: "Tít đẹp trai giống bố quá. Lại còn sống tâm lý nữa"; "Mẹ Thảo Vân biết nuôi dạy con cái, chúc gia đình luôn đầy ắp tiếng cười"; "Tít đẹp trai, cười tươi quá"; "Nụ cười của cụ Lý rất mãn nguyện và tự hào";...

Con trai NSND Công Lý chúc mừng sinh nhật tuổi mới của bố.

Tít tặng quà sinh nhật là một chiếc áo cho bố Lý đón mùa thu đông Hà Nội. Video: Gia đình Công Lý.

Tít tên thật là Nguyễn Công Gia Bảo sinh năm 2005, con trai của Công Lý với vợ cũ thứ 2 là MC Thảo Vân. Ngay từ nhỏ, Gia Bảo đã nhận được sự quan tâm của khán giả khi có bố mẹ đều là người nổi tiếng. Năm 2023, anh đỗ vào Trường Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Ở tuổi 21, con trai Công Lý sở hữu diện mạo sáng, điển trai và chiều cao trên 1m8 vượt trội. Tháng 7/2024, con trai NSND Công Lý gây bất ngờ khi đảm nhận một vai phụ trong phim "Sao Kim bắn tim sao Hỏa". Lần đầu chạm ngõ phim truyền hình, Gia Bảo khiến khán giả bất ngờ về tài năng diễn xuất.

Con trai Công Lý tiết lộ rằng, khi đóng phim, anh lạ lẫm nhưng cũng thấy thích. Anh cũng cho biết ngoài nghề chính kinh doanh ra thì diễn viên sẽ là đam mê thứ 2 của mình.

NSND Công Lý từng chia sẻ rằng Gia Bảo thừa hưởng năng khiếu nghệ thuật từ cả bố lẫn mẹ nên việc cậu tham gia diễn xuất lần này khiến khán giả bất ngờ và thích thú. Nhiều người hy vọng sẽ có cơ hội được xem thêm những vai diễn mới của con trai NSND Công Lý.

Tít thừa hưởng gen nghệ thuật của bố.



