Văn Mai Hương, Bùi Lan Hương mở màn Soul Of The Forest - Giai điệu của rừng thông mùa 2 tại Đại Lải

Soul Of The Forest - Chuỗi đêm nhạc đỉnh cao giữa thiên nhiên Đại Lải

Kể từ lần đầu ra mắt vào tháng 6/2022, "Soul Of The Forest - Giai điệu của rừng thông" đã nhận được rất nhiều sự yêu mến và ủng hộ của khán giả. Sau một khoảng thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng, Soul Of The Forest mùa 2 sẽ chính thức trở lại vào ngày 7/9/2024 tại Đại Lải, Vĩnh Phúc.

Đạo diễn Nguyễn Hoàng Long (phải) nhận hoa từ đơn vị tổ chức.

Trong hành trình đầu tiên của mình vào năm 2022, Soul Of The Forest đã đạt những con số ấn tượng: 22 đêm nhạc được tổ chức với hơn 40 giọng ca nội lực hàng đầu Việt Nam tham gia biểu diễn, phục vụ hơn 10.000 khán giả. Sau 1 năm triển khai, chương trình đã trở thành thương hiệu quen thuộc với giới yêu nhạc.



Mong muốn viết tiếp những câu chuyện âm nhạc đầy cảm xúc, đội ngũ thực hiện Soul Of The Forest đã không ngừng sáng tạo để mang đến những màn trình diễn ấn tượng và sâu sắc hơn nữa.

"Soul Of The Forest – Giai điệu của rừng thông" mùa 2 sẽ là một chuỗi trải nghiệm đa tầng cảm xúc.

"Soul Of The Forest – Giai điệu của rừng thông" mùa 2 không chỉ là một show nhạc đơn thuần, mà sẽ là một chuỗi trải nghiệm đa tầng cảm xúc, kết hợp cùng thanh âm của núi rừng trong từng điểm chạm. Mọi thứ được bắt đầu từ giây phút bạn bước chân vào miền đất xanh tươi đẹp này: Thư giãn cơ thể và tinh thần giữa thiên nhiên; Trải nghiệm toàn diện với những dịch vụ, tiện ích độc đáo và giàu bản sắc; Tận hưởng nghệ thuật đích thực của âm nhạc cùng cảnh quan diệu kỳ...

Văn Mai Hương và Bùi Lan Hương mở màn Soul Of The Forest

Sân khấu của Soul Of The Forest vẫn tọa lạc tại miền xanh Flamingo Đại Lải Resort. Mùa 2 sẽ có cấu trúc mang nhiều sự đổi mới về không gian, sân khấu và chủ đề các đêm nhạc: sân khấu mới sáng tạo, những màn kết hợp nghệ sĩ khác biệt đầy bất ngờ, chủ đề các đêm nhạc độc đáo cùng chất lượng âm thanh hàng đầu. Tất cả hứa hẹn mang đến những đêm nhạc sâu sắc, ấn tượng, chất lượng cao để thỏa lòng mong đợi từ khán giả.

Văn Mai Hương và Bùi Lan Hương sẽ là hai nữ nghệ sĩ mở màn Soul Of The Forest vào ngày 7/9 tới đây.

Hai show diễn mở màn của "Soul Of The Forest – Giai điệu của rừng thông" mùa 2 sẽ là những ca sĩ khách mời được yêu thích nhất hiện nay. Ở show 1 ngày 7/9 sẽ là sự hội ngộ của hai giọng ca nữ nổi tiếng Văn Mai Hương và Bùi Lan Hương. Chất giọng đặc biệt không thể nhầm lẫn của Văn Mai Hương kết hợp cùng âm sắc ma mị có một không hai của Bùi Lan Hương chắc chắn sẽ tạo nên một đêm mở màn ấn tượng tại Soul Of The Forest.

Ca sĩ Hương Tràm - Tăng Phúc sẽ đồng hành cùng nhau trong trong đêm nhạc ngày 28/9. Một giọng ca da diết đầy nội lực cùng một giọng hát trầm ấm du dương, Quán quân Giọng Hát Việt kết hợp cùng Hoàng tử hát tình ca hứa hẹn mang đến một đêm nhạc lãng mạn giàu âm sắc.

Sân khấu của Soul Of The Forest hứa hẹn mang đến nhiều cảm xúc đặc biệt cho khán giả.

Từ khung cảnh thơ mộng đầy đẳng cấp và sự thăng hoa của âm nhạc, "Soul Of The Forest – Giai điệu của rừng thông" mùa 2 sẽ mang đến một hành trình trải nghiệm, thư giãn và tận hưởng thiên nhiên hoàn toàn mới, đánh thức những cảm xúc sâu sắc nhất của mỗi người, tiếp nối sứ mệnh lan tỏa nghệ thuật và cái đẹp tới công chúng.