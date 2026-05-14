Vụ ca sĩ Miu Lê sử dụng ma túy, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM lên tiếng
GĐXH - Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho biết, trong hoạt động văn hoá luôn đặt lên hàng đầu về tinh thần thượng tôn pháp luật trong cuộc sống.
Trong cuộc Họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM chiều 14/5, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, đã có thông tin cụ thể sau khi tiếp nhận câu hỏi từ phía báo chí về sự việc Miu Lê - một nghệ sĩ sinh sống và hoạt động chính trên địa bàn thành phố bị phát hiện sử dụng chất cấm.
Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho biết, đối với đội ngũ văn nghệ sĩ, nhất là những người có ảnh hưởng trong xã hội, bên cạnh hoạt động nghề nghiệp còn có trách nhiệm giữ gìn hình ảnh, phẩm chất đạo đức, lối sống và ý thức công dân. Các hành vi vi phạm pháp luật, nếu được xác định, không chỉ ảnh hưởng đến uy tín cá nhân mà còn gây tác động tiêu cực đến môi trường văn hóa, nghệ thuật và nhận thức xã hội.
Sở đã thường xuyên phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến đội ngũ văn nghệ sĩ, nghệ sĩ biểu diễn, các đơn vị tổ chức biểu diễn với mục đích xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nâng cao trách nhiệm xã hội, trách nhiệm nghề nghiệp và chuẩn mực ứng xử của người hoạt động nghệ thuật.
Bên cạnh đó, Sở yêu cầu các đơn vị nghệ thuật, doanh nghiệp tổ chức biểu diễn, đơn vị sản xuất chương trình thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về hoạt động nghệ thuật, quy tắc ứng xử của người hoạt động nghệ thuật và các quy định pháp luật có liên quan.
Sở đã tăng cường công tác quản lý nhà nước, ban hành các văn bản nhằm nâng cao trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân; chấn chỉnh những hành vi, hoạt động lệch lạc, có dấu hiệu vi phạm trong hoạt động trình diễn nghệ thuật...
Việc chấn chỉnh này tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, góp phần tuyên truyền trong việc chấp hành pháp luật và nâng cao ý thức, trách nhiệm, chất lượng hoạt động nghệ thuật. Công tác quản lý luôn có sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, ban ngành Thành phố, sự hỗ trợ và đồng hành của giới chuyên môn, các tổ chức, cá nhân, trong thời gian tới sẽ tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền, vận động và các biện pháp khác để hoạt động nghệ thuật và trên địa bàn Thành phố ngày càng nâng cao chất lượng.
Trước đó, ngày 11/5, Công an TP Hải Phòng thông tin, Công an đặc khu Cát Hải đã bắt giữ 6 người để điều tra về hành vi tổ chức, sử dụng trái phép ma túy. Theo đó, khoảng 12h30 ngày 10/5, Công an đặc khu Cát Hải, Hải Phòng nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc một số người có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại khu vực bãi tắm Tùng Thu thuộc thôn 2 Cát Bà, đặc khu Cát Hải, TP Hải Phòng. Trong số 6 đối tượng có Lê Ánh Nhật, tức ca sĩ Miu Lê, 35 tuổi, trú TP HCM.
Miu Lê có tên thật là Lê Ánh Nhật, sinh năm 1991 tại TP.HCM. Trong làng giải trí, Miu Lê để lại ấn tượng sâu đậm cho công chúng cả ở vai trò diễn viên lẫn ca sĩ. Những năm cuối thập niên 2000, cô xuất hiện trong nhiều bộ phim dành cho tuổi teen và nhanh chóng gây chú ý nhờ ngoại hình trẻ trung, năng động. Bước ngoặt đầu tiên đến khi cô tham gia bộ phim truyền hình "Những thiên thần áo trắng". Năm 2009, cô chính thức lấn sân ca hát và phát hành album đầu tay.
Giai đoạn 2015–2018 được xem là thời kỳ thành công nhất của Miu Lê khi cô hoạt động nổi bật ở cả âm nhạc lẫn điện ảnh. Năm 2022, nữ ca sĩ tiếp tục gây chú ý khi kết hợp cùng Karik trong ca khúc Vì mẹ anh bắt chia tay. Đây được xem là bản hit có sức lan tỏa lớn nhất trong sự nghiệp âm nhạc của cô tính đến hiện tại.
