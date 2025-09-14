Mới nhất
Vụ thảm sát ở Đắk Lắk: Nghi phạm bị bắt vẫn xin dùng ma tuý cho ‘đỡ vã’

Chủ nhật, 10:40 14/09/2025 | Pháp luật
Khi bắt giữ nghi phạm, cơ quan chức năng phát hiện nhiều gói bột màu trắng nghi ma túy trong người đối tượng. Đối tượng thừa nhận đó là ma tuý và xin được dùng cho "đỡ vã".

Như đã đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Nam Đại Thuận (thường gọi Hào, 37 tuổi, trú phường Ea Kao, Đắk Lắk).

Vụ thảm sát ở Đắk Lắk: Nghi phạm bị bắt vẫn xin dùng ma tuý cho ‘đỡ vã’ - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Nam Đại Thuận. Ảnh: Công an cung cấp.

Đối tượng này là nghi phạm gây ra vụ thảm sát vào rạng sáng cùng ngày tại nhà bạn gái Nguyễn Thị Kim Hoa (hẻm 20 đường Nguyễn Khoa Đăng, phường Thành Nhất, Đắk Lắk).

Sau khi gây án, Thuận đã bỏ trốn. Trên đường tẩu thoát, nghi phạm cướp 1 xe máy SH của chị L.T.L.C. (phường Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), rồi thay quần áo cải trang thành phụ nữ để lẩn trốn.

Đến khoảng 8h30 cùng ngày, lực lượng công an đã bắt được Thuận tại đường Mai Thị Lựu (phường Ea Kao). Lúc này, đối tượng lẩn trốn trong một đám mì (sắn).

Vụ thảm sát ở Đắk Lắk: Nghi phạm bị bắt vẫn xin dùng ma tuý cho ‘đỡ vã’ - Ảnh 2.

Một gói bột trắng nghi ma túy cùng tang vật liên quan của Thuận bị Công an thu giữ.

Qua kiểm tra, trên người đối tượng có 2 con dao (1 con dao Thái Lan và 1 con dao cán gỗ). Đối tượng khai rằng, đã mua thuốc ngủ thủ sẵn trong người để uống tự tử nhưng cơ quan Công an đã phát hiện, bắt giữ kịp thời.

Trong quá trình làm việc, đối tượng Thuận cũng thừa nhận đã mua và sử dụng ma túy. Thậm chí khi bị bắt, Thuận còn xin được dùng "cho đỡ vã".

Theo kết quả điều tra bước đầu, khoảng 23h ngày 12/9, Thuận tìm đến, gõ cửa nhà chị Hoa. Khi anh Bùi Hữu Nghĩa (em chị Hoa) mở cửa, Thuận đã dùng búa tấn công liên tục, kéo nạn nhân ra ngoài đường và dùng dao đâm liên tiếp khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau đó, đối tượng xông vào nhà và lần lượt sát hại mẹ vợ (hờ) là bà Trần Thị Dung, vợ (hờ) là chị Hoa. Cháu Trần Tấn P. (SN 2013, con riêng của chị Hoa) cũng bị đối tượng dùng dao tấn công, hiện đang cấp cứu.

Vụ thảm sát ở Đắk Lắk: Nghi phạm bị bắt vẫn xin dùng ma tuý cho ‘đỡ vã’ - Ảnh 3.

Đối tượng Thuận thời điểm bị bắt

Đối tượng này còn khai nhận từng có 2 tiền án về các tội “Trộm cắp” và “Hủy hoại tài sản”. Thuận có một người con chung với chị Hoa (nạn nhân). Thời gian gần đây, gia đình chị Hoa lánh mặt, không cho gặp mặt con, dẫn đến mâu thuẫn, ra tay sát hại.

Tuấn Nguyễn - Huỳnh Thuỷ
