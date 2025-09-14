Vụ thảm sát ở Đắk Lắk: Nghi phạm bị bắt vẫn xin dùng ma tuý cho ‘đỡ vã’
Khi bắt giữ nghi phạm, cơ quan chức năng phát hiện nhiều gói bột màu trắng nghi ma túy trong người đối tượng. Đối tượng thừa nhận đó là ma tuý và xin được dùng cho "đỡ vã".
Như đã đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Nam Đại Thuận (thường gọi Hào, 37 tuổi, trú phường Ea Kao, Đắk Lắk).
Đối tượng này là nghi phạm gây ra vụ thảm sát vào rạng sáng cùng ngày tại nhà bạn gái Nguyễn Thị Kim Hoa (hẻm 20 đường Nguyễn Khoa Đăng, phường Thành Nhất, Đắk Lắk).
Sau khi gây án, Thuận đã bỏ trốn. Trên đường tẩu thoát, nghi phạm cướp 1 xe máy SH của chị L.T.L.C. (phường Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), rồi thay quần áo cải trang thành phụ nữ để lẩn trốn.
Đến khoảng 8h30 cùng ngày, lực lượng công an đã bắt được Thuận tại đường Mai Thị Lựu (phường Ea Kao). Lúc này, đối tượng lẩn trốn trong một đám mì (sắn).
Qua kiểm tra, trên người đối tượng có 2 con dao (1 con dao Thái Lan và 1 con dao cán gỗ). Đối tượng khai rằng, đã mua thuốc ngủ thủ sẵn trong người để uống tự tử nhưng cơ quan Công an đã phát hiện, bắt giữ kịp thời.
Trong quá trình làm việc, đối tượng Thuận cũng thừa nhận đã mua và sử dụng ma túy. Thậm chí khi bị bắt, Thuận còn xin được dùng "cho đỡ vã".
Theo kết quả điều tra bước đầu, khoảng 23h ngày 12/9, Thuận tìm đến, gõ cửa nhà chị Hoa. Khi anh Bùi Hữu Nghĩa (em chị Hoa) mở cửa, Thuận đã dùng búa tấn công liên tục, kéo nạn nhân ra ngoài đường và dùng dao đâm liên tiếp khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
Sau đó, đối tượng xông vào nhà và lần lượt sát hại mẹ vợ (hờ) là bà Trần Thị Dung, vợ (hờ) là chị Hoa. Cháu Trần Tấn P. (SN 2013, con riêng của chị Hoa) cũng bị đối tượng dùng dao tấn công, hiện đang cấp cứu.
Đối tượng này còn khai nhận từng có 2 tiền án về các tội “Trộm cắp” và “Hủy hoại tài sản”. Thuận có một người con chung với chị Hoa (nạn nhân). Thời gian gần đây, gia đình chị Hoa lánh mặt, không cho gặp mặt con, dẫn đến mâu thuẫn, ra tay sát hại.
GĐXH - Tại cơ quan công an, Thuận khai nhận đã đăng ký kết hôn với chị Hoa từ năm 2021 và sống chung bên nhà vợ.
GĐXH - Đến giờ, bà LTLC (46 tuổi, ngụ phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi bị Nguyễn Nam Đại Thuận (37 tuổi, ngụ phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk) chặn đường, kề dao vào cổ cướp xe máy .
GĐXH - Công an TP Hà Nội phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự vừa triệt phá thành công một đường dây mua bán bộ phận cơ thể người quy mô lớn, tạm giữ hình sự 7 đối tượng. Với mức giá mỗi quả thận lên tới 1,2 tỉ đồng, các đối tượng đã môi giới trót lọt hàng chục vụ, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng trên mỗi ca ghép.
GĐXH - Tối 13/9, Công an TP Hà Nội cho biết, lực lượng chức năng CATP đang khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc có dấu hiệu nghi bạo hành trẻ em xảy ra trên địa bàn phường Kiến Hưng, TP Hà Nội.
Công an tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố, bắt tạm giam đối tượng gây ra vụ thảm án khiến 3 người trong một gia đình tử vong.
Sau khi bị bắt, nghi phạm trong vụ thảm án khiến 3 người tử vong ở Đắk Lắk khai do ghen tuông và cảm thấy bị gia đình người tình coi thường, nên đã ra tay sát hại các nạn nhân.
Liên quan đến vụ thảm án khiến 3 người trong một gia đình tử vong, nạn nhân thứ tư là bé trai 12 tuổi dù bị đâm nhiều nhát vẫn cố gắng trèo tường thoát ra ngoài. Hiện cháu bé đã qua cơn nguy kịch.
Công an tỉnh Đắk Lắk đang huy động lực lượng hàng trăm người phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi, truy tìm hung thủ.
Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ được nghi phạm trong vụ thảm án khiến 4 người trong 1 gia đình ở Đắk Lắk thương vong.
GĐXH - Công an tỉnh Phú Thọ đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Trường Giang (SN 1981, trú tại thôn Đông Hạ, phường Sơn Nam, tỉnh Hưng Yên) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.
Công an TP. Đà Nẵng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 nghi phạm để điều tra làm rõ hành vi "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm".