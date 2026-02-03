Anh trai trộm 330 triệu của em gái

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Viện kiểm sát nhân dân khu vực 2 - Hà Tĩnh vừa quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Mai (SN 1995, trú tại phường Vũng Áng) về tội Trộm cắp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Văn Mai

Trước đó, ngày 9/1, Mai đến nhà em gái là chị N.T.T. (SN 1998, trú tại tổ dân phố Trường Sơn, phường Vũng Áng) chơi. Sau khi ăn cơm trưa, lợi dụng lúc chị T. xuống bếp rửa bát, Mai lén lút mở tủ quần áo lấy trộm số tiền 330 triệu đồng.

Sau quá trình điều tra, công an xác định rõ hành vi phạm tội của Nguyễn Văn Mai. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.