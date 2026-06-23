Xe gia đình và nhu cầu chọn phim cách nhiệt đúng thông số, đúng quy trình

Trong điều kiện thời tiết nắng nóng, ô tô không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn là không gian sinh hoạt hằng ngày của nhiều gia đình. Việc chọn phim cách nhiệt vì vậy không chỉ liên quan đến cảm giác "mát hơn", mà còn là sự thoải mái của hành khách và khả năng bảo vệ nội thất trong quá trình sử dụng.

Khách hàng trải nghiệm không gian 3M Pro Shop & Training Center tại TPHCM

Xe gia đình cần chọn phim theo nhu cầu sử dụng thực tế

Với nhiều gia đình, ô tô được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau: đi làm, đưa đón con, đi học, đi chơi cuối tuần hoặc di chuyển đường dài. Trong quá trình đó, người ngồi trong xe có thể tiếp xúc với ánh nắng trong thời gian dài, nhất là ở các vị trí kính sườn, kính hậu hoặc khi xe dừng chờ ngoài trời.

Phim cách nhiệt phù hợp có thể hỗ trợ giảm cảm giác nóng trong khoang xe, hạn chế chói khi lái ban ngày, đồng thời góp phần bảo vệ các chi tiết nội thất thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng.

3M Pro Shop là gì?

Trong đó, 3M Pro Shop là cửa hàng chuyên thi công chính hãng các sản phẩm thuộc hệ sinh thái ô tô của 3M, bao gồm phim cách nhiệt ô tô 3M, phim bảo vệ sơn xe PPF 3M và Wrap Film đổi màu xe. Tại đây, khách hàng có thể xem mẫu sản phẩm, tìm hiểu thông số, trao đổi với tư vấn viên và kỹ thuật viên trước khi lựa chọn giải pháp phù hợp cho xe.

Điểm đáng chú ý của mô hình này là đưa trải nghiệm sản phẩm lên trước quyết định thi công. Thay vì chỉ chọn theo bảng giá hoặc màu phim, người dùng có thể được tư vấn và trải nghiệm thực tế.

3M Ceramic NR thế hệ mới và cách đọc thông số cơ bản

Trong khuôn khổ sự kiện khai trương, 365Group giới thiệu dòng phim 3M Ceramic NR thế hệ mới, sử dụng công nghệ nano-gốm. Dòng phim này hướng đến nhu cầu cách nhiệt, giảm chói, loại bỏ tia UV và cải thiện sự thoải mái trong khoang xe.

Các mã phim gồm Ceramic NR5, Ceramic NR15, Ceramic NR25 và Ceramic NR35, tương ứng với các mức truyền sáng và hiệu năng khác nhau. Trong đó, Ceramic NR25 và Ceramic NR35 là hai mã phù hợp dành cho kính lái, tùy nhu cầu truyền sáng và thói quen sử dụng xe.

Một số thông số kỹ thuật đáng chú ý của dòng 3M Ceramic NR thế hệ mới gồm khả năng loại bỏ tia UV lên đến 99%, tổng năng lượng mặt trời bị loại bỏ, TSER, lên đến 69%, tùy mã phim. Dòng phim này cũng hạn chế tối đa đặc tính cản sóng điện từ của phim kim loại, giúp kết nối luôn thông suốt.

Không chỉ phim cách nhiệt, còn là bảo vệ xe trong quá trình sử dụng

Bên cạnh phim cách nhiệt, phim bảo vệ sơn xe PPF 3M cũng là nhóm giải pháp được nhiều gia đình quan tâm, đặc biệt với xe mới hoặc xe sử dụng thường xuyên trong đô thị.

Khu vực tư vấn mã Ceramic NR tại 3M Pro Shop

Việc bảo vệ các khu vực này giúp chủ xe yên tâm hơn trong quá trình sử dụng. Trong khi đó, Wrap Film đổi màu xe phù hợp với nhu cầu thay đổi diện mạo phương tiện theo phong cách cá nhân mà không can thiệp sâu vào lớp sơn nguyên bản.

3M Training Center và sự yên tâm từ quy trình thi công

Một trong những điểm nhấn quan trọng của mô hình là sự xuất hiện của 3M Training Center, trung tâm đào tạo chuyên viên kỹ thuật thi công đạt tiêu chuẩn của 3M. Với xe gia đình, yếu tố này đặc biệt quan trọng vì các hạng mục liên quan đến kính xe, bề mặt sơn và nội thất cần được thực hiện cẩn thận, đúng quy trình.

Kỹ thuật viên thi công phim cách nhiệt, phim bảo vệ sơn xe PPF 3M hoặc kiểm tra hoàn thiện sau thi công.

Việc tích hợp 3M Training Center trong mô hình Pro Shop giúp 365Group nhấn mạnh yếu tố minh bạch, chính hãng và đồng bộ chất lượng. Với khách hàng, điều này tạo thêm sự yên tâm khi lựa chọn dịch vụ, bởi sản phẩm chính hãng cần đi cùng tư vấn đúng, thi công đúng và kiểm tra hoàn thiện rõ ràng.

3M Pro Shop - Trụ Sở Chính

Địa chỉ: Số 4/4/3/3 Đường số 3, Khu Phố 31, Phường Hiệp Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh

Link: https://auto365.vn/phim-cach-nhiet-o-to-3m-ceramic-hybrid

Về 365Group

Công ty TNHH XNK 365Group là nhà phân phối ủy quyền phim cách nhiệt, phim bảo vệ sơn (PPF), Wrap Film 3M chính hãng tại Việt Nam.

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