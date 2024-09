Xe máy điện bị ô tô tải húc văng vì bất cẩn khi di chuyển qua nút giao

Theo hình ảnh được camera an nình ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy, vào khoảng 10 giờ ngày 26/9, thời điểm trên, chiếc xe máy điện do 2 học sinh cầm lái đang di chuyển qua một ngã ba. Đáng nói, do không chú ý quan sát, người điều khiển xe điện không phát hiện có một xe ô tô tải từ phía đường giao cắt đang đi tới.

Do khoảng cách quá gần, cùng với việc không giảm tốc độ từ sớm, lái xe tải đã không kịp xử lý, tông thẳng vào chiếc xe máy điện. Va chạm mạnh khiến chiếc xe điện bị hất văng, 2 em học sinh ngồi trên xe cũng ngã xuống mặt đường, trong đó 1 em bị bánh sau xe tải cán trúng, nằm im bất động.

Chứng kiến sự việc, nhiều người dân gần đó đã nhanh chóng có mặt, xem xét tình hình và hỗ trợ người bị nạn.

Khoảnh khắc xe máy điện bị xe tải húc văng khi di chuyển qua nút giao.

Theo tìm hiểu của PV, vụ tai nạn xảy ra trên QL 40, đoạn qua địa bàn huyện Ngọc Hồi (tỉnh Kon Tum), trong số 2 em học sinh, 1 người may mắn chỉ bị thương nhẹ, người còn lại bị bánh xe cán qua thương nặng, nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Ngay sau khi đăng tải, đoạn video đã nhận được hàng ngàn lượt xem và bình luận. Đa số ý kiến đều nhận định, trong tình huống trên lỗi thuộc về cả hai phương tiện, dù di chuyển qua nút giao nhưng đều không giảm tốc độ, chú ý quan sát vì vậy mới dẫn đến tai nạn đáng tiếc.

"Lỗi hỗn hợp nhé, xe điện dù đi vào nút giao trước nhưng không chịu quan sát, xe tải chạy nhanh, đến ngã 3 không giảm tốc độ",

"Chia buồn cùng người bị nạn, thế mới thấy kỹ năng tham gia giao thông của nhiều học sinh còn quá thiếu, đi đường nhưng không quan sát, không chú ý",

"Lỗi xe máy phần nhiều, xe tải qua ngã 3 đường giao nhau không giảm tốc độ, khi gặp sự cố cũng không có vết phanh...", là một số bình luận được người xem để lại

