Xe máy điện thương hiệu Việt thiết kế thanh lịch, đi xa 134km, vận tốc tới 70km/h giá chỉ còn 23 triệu đồng

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Xe máy điện thương hiệu Việt thiết kế thanh lịch, đi xa 134km, vận tốc tới 70km/h

Xe điện VinFast Feliz 2025 chỉ 23 triệu đồng

Trong phân khúc xe máy điện phục vụ nhu cầu di chuyển hằng ngày, VinFast Feliz 2025 là một trong những lựa chọn hướng đến nhóm khách hàng trẻ, nhân viên văn phòng và người thường xuyên đi lại trong đô thị.

Theo Tạp chí Kinh doanh chứng khoán Việt Nam, mẫu xe sở hữu kiểu dáng thanh lịch, động cơ điện công suất tối đa 2.800W, tốc độ cao nhất 70 km/h cùng bộ pin LFP dung lượng 2,4 kWh. Đáng chú ý, phạm vi hoạt động được giới thiệu lên tới 134 km sau mỗi lần sạc đầy trong điều kiện tiêu chuẩn.

Bên cạnh khả năng vận hành, VinFast Feliz 2025 còn có lợi thế về không gian chứa đồ, hệ thống đèn LED và hai chế độ lái, đáp ứng nhu cầu sử dụng linh hoạt từ đi làm, mua sắm đến di chuyển cuối tuần.

Khác với những mẫu xe điện nhỏ gọn dành cho học sinh, VinFast Feliz 2025 được thiết kế theo phong cách xe tay ga đô thị với thân xe cao ráo, các đường nét mềm mại và phần đuôi vuốt gọn.

Xe có kích thước dài 1.920 mm, rộng 694 mm và cao 1.140 mm, tạo cảm giác cân đối khi di chuyển trên đường phố. Chiều cao yên khoảng 780 mm theo bảng thông số được cung cấp,

Trọng lượng xe khoảng 102 kg, đã bao gồm pin, giúp người dùng thuận tiện hơn khi dắt xe hoặc xoay trở trong bãi đỗ. VinFast Feliz 2025 sử dụng bộ vành đúc 14 inch, kết hợp lốp không săm kích thước 90/90-14 phía trước và 120/70-14 phía sau.

Về màu sắc, mẫu xe có các lựa chọn như vàng cát, trắng, xám xi măng, đen bóng và xanh rêu. Hệ thống chiếu sáng cũng là một điểm đáng chú ý, với đèn pha LED projector, đèn hậu và đèn xi-nhan sử dụng công nghệ LED.

Đối với người thường xuyên đi làm về muộn, hệ thống đèn hiện đại là trang bị có ý nghĩa thực tế, hỗ trợ quan sát khi di chuyển trong điều kiện thiếu sáng.

VinFast Feliz 2025 sử dụng động cơ điện Inhub đặt tại bánh sau, có công suất danh định 1.800W và công suất tối đa 2.800W.

Theo thông số được giới thiệu, xe có thể đạt tốc độ tối đa 70 km/h, đáp ứng nhu cầu di chuyển trên các tuyến đường đô thị và khu vực ngoại thành.

Mẫu xe được trang bị hai chế độ lái Eco và Sport. Trong đó, Eco hướng đến việc tối ưu mức tiêu thụ năng lượng, phù hợp với người muốn ưu tiên quãng đường di chuyển. Chế độ Sport cho phản hồi tăng tốc mạnh hơn, phù hợp với những tình huống cần vận hành linh hoạt.

Tuy nhiên, sử dụng Sport thường xuyên, đặc biệt khi tăng tốc liên tục hoặc duy trì tốc độ cao, có thể khiến quãng đường đi được sau mỗi lần sạc giảm xuống.

Về hệ thống an toàn, Feliz 2025 sử dụng phanh đĩa trước và phanh tang trống phía sau. Hệ thống treo gồm phuộc ống lồng giảm chấn thủy lực ở phía trước và giảm xóc đôi phía sau.

Xe còn được giới thiệu có chức năng phanh tái sinh, hỗ trợ thu hồi một phần năng lượng trong quá trình giảm tốc. Tuy nhiên, hiệu quả thu hồi thực tế phụ thuộc vào điều kiện vận hành và không thể thay thế việc sạc pin thông thường.

Với tốc độ tối đa 70 km/h, người điều khiển cần có giấy phép lái xe phù hợp theo quy định hiện hành, đồng thời phương tiện phải được đăng ký và gắn biển số.

Một trong những điểm đáng chú ý nhất trên VinFast Feliz 2025 là bộ pin LFP dung lượng 2,4 kWh. Theo thông số được cung cấp, xe có thể di chuyển tối đa khoảng 134 km/lần sạc trong điều kiện tiêu chuẩn, khi duy trì tốc độ khoảng 30 km/h.

Đây là mức phạm vi hoạt động phù hợp với người thường xuyên đi làm, đặc biệt nếu tổng quãng đường di chuyển mỗi ngày không quá lớn.

Pin LFP đi tới 134 km, có thể lắp thêm pin phụ

Chẳng hạn, với hành trình đi làm và về nhà khoảng 20 km/ngày, phạm vi 134 km về mặt lý thuyết tương đương gần một tuần sử dụng.

Tuy nhiên, trong điều kiện giao thông thực tế, đặc biệt khi thường xuyên tăng tốc hoặc di chuyển ở tốc độ cao, quãng đường có thể giảm đáng kể.

Thông tin sản phẩm đưa ra mức tham khảo khoảng 80–90 km mỗi lần sạc khi vận hành ở tốc độ cao hơn, nhưng đây không phải con số bảo đảm trong mọi điều kiện.

Thời gian sạc đầy bộ pin được giới thiệu khoảng 6 giờ 30 phút, phù hợp với nhu cầu sạc tại nhà sau giờ làm việc. Ngoài pin cố định đi kèm, người dùng có thể lựa chọn bổ sung pin phụ dung lượng 2,4 kWh theo cấu hình được giới thiệu.

Mức giá tham khảo của pin phụ là 5 triệu đồng, song khách hàng cần xác nhận lại với đại lý về khả năng tương thích, điều kiện mua và chính sách bán hàng tại thời điểm giao dịch.

Nếu sử dụng hai bộ pin, phạm vi hoạt động có thể tăng lên so với cấu hình tiêu chuẩn. Tuy nhiên, quãng đường thực tế còn phụ thuộc vào điều kiện thử nghiệm và cách sử dụng.

Về tiện ích, Feliz 2025 được giới thiệu với khoang chứa đồ dưới yên có dung tích lớn, đáp ứng nhu cầu mang theo áo mưa, túi xách, hộp cơm hoặc các vật dụng cá nhân.

Đây là yếu tố phù hợp với nhóm nhân viên văn phòng thường xuyên sử dụng xe máy làm phương tiện đi lại chính.

Theo thông tin được cung cấp, chính sách bảo hành có thể lên tới 6 năm đối với xe và 8 năm đối với pin, tùy điều kiện cụ thể của nhà sản xuất.

Giá xe máy điện VinFast Feliz S 2025

VinFast Feliz S 2025 là mẫu xe máy điện tầm trung mới nhất của VinFast, được thiết kế thanh lịch và hiện đại, phù hợp cho sinh viên và nhân viên văn phòng.

Theo thông báo mới nhất từ VinFast, giá niêm yết của mẫu xe máy điện VinFast Feliz S là 24.000.000 VNĐ (đã bao gồm VAT, 01 bộ sạc và không bao gồm pin). Nếu khách hàng muốn mua kèm pin, tổng giá sẽ là 34.900.000 VNĐ.

Giá niêm yết của mẫu xe máy điện VinFast Feliz S là 24.000.000 VNĐ (đã bao gồm VAT, 01 bộ sạc và không bao gồm pin). Nếu khách hàng muốn mua kèm pin, tổng giá sẽ là 34.900.000 VNĐ.

Hiện Vinfast đang có chương trình "Thu xăng – Đổi điện" hỗ trợ từ 1.000.000 đến 3.000.000 đồng khi khách hàng chuyển từ xe máy xăng sang xe máy điện VinFast.

Giá bán tham khảo: Giá xe VinFast Feliz 2025 dao động khoảng 23.000.000 đến 26.000.000 đồng tùy phiên bản và đại lý phân phối.

Khách hàng có thể lựa chọn chính sách thuê pin với các gói cước linh hoạt, phù hợp với nhu cầu sử dụng.

Xe máy điện giá rẻ chưa tới 20 triệu đồng ở Việt Nam

Theo Tạp chí Nhịp sống thị trường, với mức giá dưới 20 triệu đồng, linh hoạt khi sử dụng trong đô thị, xe máy điện cỡ nhỏ đang trở thành lựa chọn hợp túi tiền, nhất là đối với tệp khách hàng là học sinh, sinh viên. Đây cũng là nhóm người dùng trẻ, dễ thích nghi với chuyển đổi xanh - hướng đi tất yếu trong tương lai giao thông đô thị.

Tại thị trường hiện nay, nhiều hãng xe trong và ngoài nước đã nhanh chóng mở rộng sản phẩm ở phân khúc này, tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ cả về giá và chất lượng.

Xe máy điện Pega AuraS+: 16,5 triệu đồng

Xe máy điện Pega AuraS+. Ảnh: Pega

Pega AuraS+ là mẫu xe máy điện phổ thông do thương hiệu Việt Pega (tiền thân là HKBike) phát triển, nâng cấp từ AuraS đã ra mắt từ năm 2020. Mẫu xe này hướng đến nhóm học sinh, sinh viên và người trẻ đô thị với mức giá từ 16,5 triệu đồng.

Ưu điểm của AuraS+ là quãng đường đi được tới 100km mỗi lần sạc, vận hành êm, sàn để chân rộng, chiều cao yên thấp, khá phù hợp với người dùng nữ. Tuy nhiên, giống như hầu hết các mẫu xe máy điện cỡ nhỏ, Pega AuraS+ chỉ chạy được với tốc độ tối đa 50 km/h và chưa được tích hợp nhiều công nghệ thông minh.

Xe máy điện Crea Espero giá 16,5 triệu đồng

Crea Espero được trang bị phanh đĩa trước kết hợp phanh cơ.

Với mức giá chỉ khoảng 16,5 triệu đồng, mẫu xe điện này hướng thẳng đến nhóm khách hàng nữ, học sinh – sinh viên hoặc người dùng cần một phương tiện gọn nhẹ, dễ điều khiển nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và tiện dụng hằng ngày.

Với mức giá dễ tiếp cận, thiết kế đẹp mắt và trang bị đủ dùng, xe máy điện Crea Espero là lựa chọn phù hợp cho những ai đang tìm kiếm một mẫu xe điện phong cách cổ điển, vận hành êm ái và tiết kiệm chi phí trong sinh hoạt hằng ngày.

Xe máy điện Roma Lite giá 17,9 triệu đồng

Xe máy điện DK Roma Lite S. Ảnh: DKBike.

Theo DKBike, với mức giá khoảng 17,9 triệu đồng, Roma Lite không chạy đua cấu hình mà tập trung vào những giá trị cốt lõi: thiết kế dễ tiếp cận, trang bị an toàn thiết thực và chi phí sử dụng thấp. Mẫu xe này đặc biệt phù hợp với học sinh, sinh viên, người đi làm quãng ngắn hoặc người dùng cần một phương tiện di chuyển hằng ngày không yêu cầu bằng lái.

Trong phân khúc xe điện phổ thông, Roma Lite được xem là lựa chọn "ăn chắc mặc bền", cân bằng tốt giữa giá bán và trải nghiệm, nhất là với những ai ưu tiên sự an toàn và tiện lợi trong môi trường đô thị.

Xe máy điện Yadea Odora S: 18,5 triệu đồng

Yadea Odora S thu hút người dùng nhờ kiểu dáng thời trang, cùng giá bán dễ tiếp cận.

Yadea Odora S chỉ phân phối một tùy chọn phiên bản, đi kèm mức giá 18,5 triệu đồng. Mẫu xe máy điện thương hiệu đến từ Hong Kong (Trung Quốc) có ưu điểm là thiết kế đẹp mang phong cách Ý, phù hợp với cả nam và nữ.

Xe trang bị động cơ điện công suất 1.500 W, có thể vận hành với tốc độ tối đa 46 km/h, cùng quãng đường 80km cho mỗi lần sạc đầy và có thể tới 100km nếu kích hoạt công nghệ thu hồi năng lượng TTFAR. Xe có smartkey, định vị GPS, app kết nối, giúp dễ theo dõi vị trí của xe.