Xe máy điện giá 29 triệu đồng của Honda đẹp long lanh sánh ngang SH Mode, trang bị hiện đại, pin khỏe, đi 81km/1 lần sạc, rẻ hơn cả Vision sẽ bán ở Việt Nam

Xe máy điện giá 30 - 40 triệu đồng ở Việt Nam pin khỏe, đi xa đáng mua năm Bính Ngọ GĐXH - Loạt xe máy điện nổi bật trong tầm giá 40 triệu đồng phù hợp cho nhu cầu đi lại hằng ngày trong đô thị lẫn di chuyển quãng trung bình.

Xe máy điện của Honda đẹp long lanh sánh ngang SH Mode, trang bị hiện đại, pin khỏe, đi 81km/1 lần sạc

ICON e:.

Honda đã công bố mẫu xe tay ga điện mới mang tên ICON e:. Mẫu xe này sử dụng pin có thể tháo rời và mô-tơ đặt trong bánh (in-wheel motor), là phương tiện EV cá nhân hỗ trợ di chuyển hằng ngày như đi làm, đi học hay mua sắm một cách thông minh.

Ý tưởng phát triển của ICON e: là “Dễ dàng và tiết kiệm hơn cho người đi làm”. Xe được thiết kế như một mẫu EV thực dụng, phù hợp với nhiều phong cách sống khác nhau.

Ý tưởng phát triển của ICON e: là “Dễ dàng và tiết kiệm hơn cho người đi làm”.

Pin có thể tháo rời để mang vào trong nhà sạc, rất thuận tiện cho người sống tại chung cư. Khi sử dụng nguồn điện 100V, thời gian sạc đầy khoảng 8 giờ; nếu sạc từ 25% lên 75% thì mất khoảng 3,5 giờ – phù hợp với nhu cầu sử dụng hằng ngày.

Bộ điều khiển công suất giúp kiểm soát đầu ra hiệu quả, mang lại cảm giác vận hành mạnh mẽ nhưng vẫn êm ái và sạch sẽ. Xe đạt quãng đường di chuyển tối đa 81 km cho mỗi lần sạc (theo bài kiểm tra chạy ổn định ở tốc độ 30 km/h).

Thiết kế của ICON e: mang phong cách sạch sẽ

Thiết kế của ICON e: mang phong cách sạch sẽ và tối giản đặc trưng của xe điện. Do dùng chung đèn pha với mẫu EM1 e: đã ra mắt trước đó nên tạo cảm giác khá tương đồng, tuy nhiên các chi tiết thân xe là loại chuyên biệt. Phần dưới của ốp trước và ốp đuôi còn được tạo hình khe gió, tăng thêm nét thể thao.

Hệ thống đèn LED và màn hình LCD đảo màu kỹ thuật số hoàn toàn mang lại cảm giác hiện đại. Kết hợp với thân xe nhỏ gọn, ICON e: cho thấy mức độ hoàn thiện cao của một phương tiện di chuyển đô thị.

Trang bị thực dụng cho nhu cầu hằng ngày cũng rất đầy đủ.

Trang bị thực dụng cho nhu cầu hằng ngày cũng rất đầy đủ. Dưới yên có cốp dung tích 26 lít, có thể chứa được mũ bảo hiểm full-face. Ngoài ra còn có cổng sạc USB Type-A ở phía trước. Chiều cao yên xe được giữ ở mức 742 mm, giúp người lái dễ chống chân.

ICON e: là một mẫu “xe tay ga điện gắn liền với đời sống

ICON e: là một mẫu “xe tay ga điện gắn liền với đời sống”, hội tụ đầy đủ các yếu tố hấp dẫn của một phương tiện 50cc: phạm vi hoạt động 81 km, pin tháo rời và không gian chứa đồ rộng rãi.

Honda đang tiếp tục mở rộng dải sản phẩm xe máy điện, và ICON e: không chỉ mang đến sự tiện lợi mà còn đề xuất một hình ảnh mới về phương tiện đô thị – yên tĩnh và thân thiện với môi trường.

Giá xe máy điện Honda ICON e:

Mức giá đề xuất cơ bản của Honda ICON e: tại Nhật Bản là 200.000 Yên (khoảng 29 triệu đồng), đây cũng là một điểm hấp dẫn lớn. Xe sẽ chính thức mở bán từ ngày 23/3/2026 tại Nhật Bản.

Ở Việt Nam, mẫu xe này phân phối trên thị trường từ tháng 4/2025 với 3 phiên bản, gồm cao cấp, đặc biệt và thể thao; đi kèm mức giá 26,9 - 27,3 triệu đồng (đã bao gồm thuế VAT 10% nhưng không kèm pin).

Xe máy điện giá rẻ chưa tới 20 triệu đồng ở Việt Nam

Với mức giá dưới 20 triệu đồng, linh hoạt khi sử dụng trong đô thị, xe máy điện cỡ nhỏ đang trở thành lựa chọn hợp túi tiền, nhất là đối với tệp khách hàng là học sinh, sinh viên. Đây cũng là nhóm người dùng trẻ, dễ thích nghi với chuyển đổi xanh - hướng đi tất yếu trong tương lai giao thông đô thị.