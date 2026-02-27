Xe máy điện giá 29 triệu đồng của Honda đẹp long lanh sánh ngang SH Mode, trang bị hiện đại, pin khỏe, đi 81km/1 lần sạc, rẻ hơn cả Vision sẽ bán ở Việt Nam
GĐXH - Xe máy điện của Honda sở hữu thiết kế sang trọng như SH Mode, dễ hút khách hơn Vision và LEAD với mức giá hấp dẫn chỉ 29 triệu đồng.
Xe máy điện của Honda đẹp long lanh sánh ngang SH Mode, trang bị hiện đại, pin khỏe, đi 81km/1 lần sạc
Honda đã công bố mẫu xe tay ga điện mới mang tên ICON e:. Mẫu xe này sử dụng pin có thể tháo rời và mô-tơ đặt trong bánh (in-wheel motor), là phương tiện EV cá nhân hỗ trợ di chuyển hằng ngày như đi làm, đi học hay mua sắm một cách thông minh.
Ý tưởng phát triển của ICON e: là “Dễ dàng và tiết kiệm hơn cho người đi làm”. Xe được thiết kế như một mẫu EV thực dụng, phù hợp với nhiều phong cách sống khác nhau.
Pin có thể tháo rời để mang vào trong nhà sạc, rất thuận tiện cho người sống tại chung cư. Khi sử dụng nguồn điện 100V, thời gian sạc đầy khoảng 8 giờ; nếu sạc từ 25% lên 75% thì mất khoảng 3,5 giờ – phù hợp với nhu cầu sử dụng hằng ngày.
Bộ điều khiển công suất giúp kiểm soát đầu ra hiệu quả, mang lại cảm giác vận hành mạnh mẽ nhưng vẫn êm ái và sạch sẽ. Xe đạt quãng đường di chuyển tối đa 81 km cho mỗi lần sạc (theo bài kiểm tra chạy ổn định ở tốc độ 30 km/h).
Thiết kế của ICON e: mang phong cách sạch sẽ và tối giản đặc trưng của xe điện. Do dùng chung đèn pha với mẫu EM1 e: đã ra mắt trước đó nên tạo cảm giác khá tương đồng, tuy nhiên các chi tiết thân xe là loại chuyên biệt. Phần dưới của ốp trước và ốp đuôi còn được tạo hình khe gió, tăng thêm nét thể thao.
Hệ thống đèn LED và màn hình LCD đảo màu kỹ thuật số hoàn toàn mang lại cảm giác hiện đại. Kết hợp với thân xe nhỏ gọn, ICON e: cho thấy mức độ hoàn thiện cao của một phương tiện di chuyển đô thị.
Trang bị thực dụng cho nhu cầu hằng ngày cũng rất đầy đủ. Dưới yên có cốp dung tích 26 lít, có thể chứa được mũ bảo hiểm full-face. Ngoài ra còn có cổng sạc USB Type-A ở phía trước. Chiều cao yên xe được giữ ở mức 742 mm, giúp người lái dễ chống chân.
ICON e: là một mẫu “xe tay ga điện gắn liền với đời sống”, hội tụ đầy đủ các yếu tố hấp dẫn của một phương tiện 50cc: phạm vi hoạt động 81 km, pin tháo rời và không gian chứa đồ rộng rãi.
Honda đang tiếp tục mở rộng dải sản phẩm xe máy điện, và ICON e: không chỉ mang đến sự tiện lợi mà còn đề xuất một hình ảnh mới về phương tiện đô thị – yên tĩnh và thân thiện với môi trường.
Giá xe máy điện Honda ICON e:
Mức giá đề xuất cơ bản của Honda ICON e: tại Nhật Bản là 200.000 Yên (khoảng 29 triệu đồng), đây cũng là một điểm hấp dẫn lớn. Xe sẽ chính thức mở bán từ ngày 23/3/2026 tại Nhật Bản.
Ở Việt Nam, mẫu xe này phân phối trên thị trường từ tháng 4/2025 với 3 phiên bản, gồm cao cấp, đặc biệt và thể thao; đi kèm mức giá 26,9 - 27,3 triệu đồng (đã bao gồm thuế VAT 10% nhưng không kèm pin).
Xe máy điện giá rẻ chưa tới 20 triệu đồng ở Việt Nam
Với mức giá dưới 20 triệu đồng, linh hoạt khi sử dụng trong đô thị, xe máy điện cỡ nhỏ đang trở thành lựa chọn hợp túi tiền, nhất là đối với tệp khách hàng là học sinh, sinh viên. Đây cũng là nhóm người dùng trẻ, dễ thích nghi với chuyển đổi xanh - hướng đi tất yếu trong tương lai giao thông đô thị.
Tại thị trường hiện nay, nhiều hãng xe trong và ngoài nước đã nhanh chóng mở rộng sản phẩm ở phân khúc này, tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ cả về giá và chất lượng.
Xe máy điện VinFast Motio: 12 triệu đồng
Motio là mẫu xe điện giá "mềm" nhất của VinFast, vừa ra mắt đầu năm 2025 với giá khoảng 12 triệu đồng. Ưu điểm của mẫu xe này là thiết kế đơn giản, nhỏ gọn, dễ sử dụng. Xe sử dụng động cơ 1.500W, không yêu cầu bằng lái nên phù hợp cho các bạn trẻ từ 16 tuổi trở lên đi học hoặc di chuyển trong thành phố.
Motio có tốc độ tối đa 49 km/h, sử dụng ắc quy cho quãng đường di chuyển khoảng 78 km mỗi lần sạc đầy. Do là xe cỡ nhỏ, cốp đựng đồ của Motio chỉ 22 lít, đủ đựng những vật dụng cơ bản. Ngoài ra, mẫu xe giá rẻ của VinFast có màn hình HMI 4,5″, phanh đĩa trước và tang trống sau.
Xe máy điện Pega AuraS+: 16,5 triệu đồng
Pega AuraS+ là mẫu xe máy điện phổ thông do thương hiệu Việt Pega (tiền thân là HKBike) phát triển, nâng cấp từ AuraS đã ra mắt từ năm 2020. Mẫu xe này hướng đến nhóm học sinh, sinh viên và người trẻ đô thị với mức giá từ 16,5 triệu đồng.
Ưu điểm của AuraS+ là quãng đường đi được tới 100km mỗi lần sạc, vận hành êm, sàn để chân rộng, chiều cao yên thấp, khá phù hợp với người dùng nữ. Tuy nhiên, giống như hầu hết các mẫu xe máy điện cỡ nhỏ, Pega AuraS+ chỉ chạy được với tốc độ tối đa 50 km/h và chưa được tích hợp nhiều công nghệ thông minh.
Xe máy điện Crea Espero giá 16,5 triệu đồng
Với mức giá chỉ khoảng 16,5 triệu đồng, mẫu xe điện này hướng thẳng đến nhóm khách hàng nữ, học sinh – sinh viên hoặc người dùng cần một phương tiện gọn nhẹ, dễ điều khiển nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và tiện dụng hằng ngày.
Với mức giá dễ tiếp cận, thiết kế đẹp mắt và trang bị đủ dùng, xe máy điện Crea Espero là lựa chọn phù hợp cho những ai đang tìm kiếm một mẫu xe điện phong cách cổ điển, vận hành êm ái và tiết kiệm chi phí trong sinh hoạt hằng ngày.
Xe máy điện Roma Lite giá 17,9 triệu đồng
Với mức giá khoảng 17,9 triệu đồng, Roma Lite không chạy đua cấu hình mà tập trung vào những giá trị cốt lõi: thiết kế dễ tiếp cận, trang bị an toàn thiết thực và chi phí sử dụng thấp. Mẫu xe này đặc biệt phù hợp với học sinh, sinh viên, người đi làm quãng ngắn hoặc người dùng cần một phương tiện di chuyển hằng ngày không yêu cầu bằng lái.
Trong phân khúc xe điện phổ thông, Roma Lite được xem là lựa chọn "ăn chắc mặc bền", cân bằng tốt giữa giá bán và trải nghiệm, nhất là với những ai ưu tiên sự an toàn và tiện lợi trong môi trường đô thị.
Xe máy điện Yadea Odora S: 18,5 triệu đồng
Yadea Odora S chỉ phân phối một tùy chọn phiên bản, đi kèm mức giá 18,5 triệu đồng. Mẫu xe máy điện thương hiệu đến từ Hong Kong (Trung Quốc) có ưu điểm là thiết kế đẹp mang phong cách Ý, phù hợp với cả nam và nữ.
Xe trang bị động cơ điện công suất 1.500 W, có thể vận hành với tốc độ tối đa 46 km/h, cùng quãng đường 80km cho mỗi lần sạc đầy và có thể tới 100km nếu kích hoạt công nghệ thu hồi năng lượng TTFAR. Xe có smartkey, định vị GPS, app kết nối, giúp dễ theo dõi vị trí của xe.
