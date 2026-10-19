Xe máy điện Yamaha NEO's giảm mạnh tại đại lý, rẻ hiếm có

Xe máy điện giá 31 triệu đồng sang hơn SH Mode, đi 72km/1 lần sạc, có I-Control, TCS xịn nhất GĐXH - Xe máy điện đang khiến Honda Vision phải lép vế nhờ thiết kế sang trọng như SH Mode, có I-Control, TCS xịn nhất tầm giá 30 triệu đồng.

Xe máy điện Yamaha NEO's giảm mạnh

Xe điện Yamaha NEO's giảm hơn 2 triệu đồng

Thị trường xe máy điện Việt Nam tiếp tục ghi nhận những chương trình ưu đãi đáng chú ý trong tháng 10/2026. Trong đó, Yamaha NEO's đang được một số đại lý giảm giá xuống còn khoảng 34,5 triệu đồng, thấp hơn 2,4 triệu đồng so với mức niêm yết của hãng.





Yamaha NEO's đang được một số đại lý giảm giá xuống còn khoảng 34,5 triệu đồng

Đây là mức giá đáng chú ý đối với mẫu xe máy điện được Yamaha phân phối chính hãng tại Việt Nam, sở hữu thiết kế hiện đại, pin lithium tháo rời và nhiều trang bị tiện ích như chìa khóa thông minh, kết nối điện thoại và cổng sạc USB.

Tuy nhiên, người mua cần lưu ý mức giá 34,5 triệu đồng là giá tham khảo tại một số đại lý, không phải giá bán được áp dụng đồng loạt trên toàn quốc.

Theo thông tin khảo sát thị trường được ghi nhận trong tháng 10/2026, Yamaha NEO's đang có giá niêm yết 36,9 triệu đồng, sau đợt điều chỉnh giá từ tháng 6.

Tại một số đại lý, mẫu xe này tiếp tục được áp dụng ưu đãi, đưa giá bán thực tế xuống khoảng 34,5 triệu đồng. Như vậy, mức chênh lệch so với giá niêm yết đạt 2,4 triệu đồng, tương đương khoảng 6,5%.

Bảng giá xe máy điện Yamaha NEO's tháng 10/2026

Sản phẩm Giá tham khảo Yamaha NEO's – giá niêm yết 36,9 triệu đồng Yamaha NEO's – giá tại một số đại lý 34,5 triệu đồng Mức giảm so với niêm yết 2,4 triệu đồng Pin rời mua thêm 27 triệu đồng

Giá xe đã bao gồm VAT, bộ sạc và một pin đi kèm. Giá đại lý có thể thay đổi theo khu vực và chương trình bán hàng.

Với mức giá hiện tại, Yamaha NEO's hướng đến nhóm khách hàng cần một chiếc xe điện sử dụng hằng ngày, đồng thời quan tâm đến thương hiệu, thiết kế và hệ thống dịch vụ hậu mãi.

Đáng chú ý, xe được bán kèm một pin lithium, giúp khách hàng có thể sử dụng ngay mà không phải mua riêng bộ pin ban đầu.

Tuy nhiên, nếu muốn trang bị thêm pin thứ hai, người dùng cần tính toán kỹ bởi mức giá tham khảo của pin mua thêm lên tới 27 triệu đồng. Khoản chi này tương đương khoảng 78% giá bán xe tại đại lý, do đó không phải lựa chọn kinh tế với mọi khách hàng.

Đánh giá xe máy điện Yamaha NEO's

Yamaha NEO's sở hữu thiết kế mang phong cách đô thị, với những đường nét bo tròn, phần thân xe gọn gàng và hệ thống đèn hiện đại.

Xe có kích thước dài 1.875 mm, rộng 695 mm và cao 1.120 mm, phù hợp với nhu cầu di chuyển trên các tuyến phố đông đúc. Chiều cao yên đạt 795 mm, trong khi khối lượng xe khoảng 98 kg, đã bao gồm pin.

So với nhiều mẫu xe tay ga chạy xăng, NEO's có lợi thế về khả năng vận hành êm ái, không phát thải khí xả trực tiếp và không cần thay dầu động cơ định kỳ.

Bên cạnh ngoại hình, Yamaha còn trang bị cho NEO's nhiều tiện ích phục vụ người dùng trẻ. Nổi bật là bảng đồng hồ kỹ thuật số toàn phần, hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh thông qua ứng dụng Y-Connect.

Thông qua ứng dụng, người dùng có thể theo dõi một số thông tin liên quan đến xe và quá trình sử dụng theo tính năng được hỗ trợ. Ngoài ra, NEO's còn được trang bị hệ thống chìa khóa thông minh Smart Key, cổng sạc USB, hộc chứa đồ phía trước và cốp dưới yên.

Những trang bị này giúp mẫu xe tăng tính thực dụng, đặc biệt với người thường xuyên đi học, đi làm hoặc di chuyển trong khu vực nội thành.

Đi tối đa 60 km mỗi lần sạc, có thể lắp thêm pin phụ





Về khả năng vận hành, Yamaha NEO's sử dụng động cơ điện có công suất tối đa 2,3 kW, tương đương khoảng 3,1 mã lực. Tốc độ tối đa của xe được giới hạn ở mức 49 km/h, phù hợp với định hướng phương tiện di chuyển đô thị.

Theo thông số công bố, một bộ pin lithium có thể tháo rời giúp Yamaha NEO's di chuyển quãng đường tối đa khoảng 60 km sau mỗi lần sạc đầy.

Xe cũng được thiết kế sẵn vị trí lắp thêm pin thứ hai cho phép người dùng mở rộng phạm vi hoạt động khi có nhu cầu. Tuy nhiên, quãng đường 60 km là thông số tham khảo theo điều kiện thử nghiệm. Trong thực tế, phạm vi sử dụng còn phụ thuộc vào tải trọng, tốc độ, điều kiện giao thông và tình trạng pin.

Với người chỉ di chuyển khoảng 10–15 km mỗi ngày, một bộ pin có thể đáp ứng nhu cầu đi lại trong vài ngày trước khi cần sạc lại, tùy điều kiện sử dụng.

Ưu điểm của pin tháo rời là người dùng có thể mang pin đến vị trí sạc phù hợp, thay vì luôn phải đưa cả chiếc xe đến gần nguồn điện. Đây là yếu tố đáng cân nhắc đối với những khách hàng sinh sống tại chung cư hoặc nhà trọ, nơi việc bố trí chỗ sạc xe có thể gặp hạn chế.

Ngoài ra, theo thông tin chương trình bán hàng, khách mua Yamaha NEO's còn có thể được hưởng chính sách đổi pin miễn phí tại các trạm hỗ trợ theo điều kiện áp dụng.

Người mua cần xác nhận rõ thời hạn chương trình, địa điểm đổi pin và các điều kiện liên quan trước khi quyết định, bởi đây không nhất thiết là quyền lợi miễn phí vô thời hạn.

Về quy định sử dụng, với tốc độ thiết kế tối đa 49 km/h và công suất động cơ điện 2,3 kW, NEO's thuộc nhóm xe gắn máy điện theo các tiêu chí kỹ thuật được nêu. Người từ đủ 16 tuổi có thể điều khiển phương tiện thuộc nhóm này mà không cần giấy phép lái xe, nhưng vẫn phải tuân thủ các quy định về đăng ký xe và an toàn giao thông.

Xe máy điện giá 30 - 40 triệu đồng ở Việt Nam pin khỏe, đi xa

Các mẫu xe điện dưới đây có giá bán hợp lý, pin bền và chạy được quãng đường xa, giúp cho quá trình di chuyển rất tiện lợi.

Xe máy điện VinFast Vento Neo giá khoảng 32 triệu đồng

VinFast Vento NEO có giá niêm yết 32 triệu đồng, sở hữu ưu thế quãng đường di chuyển lên tới 194 km cho mỗi lần sạc trong điều kiện tiêu chuẩn (chạy 30 km/h với 1 người 65 kg), sử dụng động cơ in-hub công suất tối đa 3.200 W cho khả năng vận hành bền bỉ, tiết kiệm năng lượng, kết hợp 1 pin LFP an toàn, thân thiện môi trường với tuổi thọ cao (còn 70% dung lượng sau 2.000 chu kỳ sạc/xả).

Vento NEO đạt tốc độ tối đa 78 km/h, trọng lượng 110 kg (bao gồm pin), khoảng sáng gầm 135 mm giúp linh hoạt trên nhiều địa hình, khả năng chống nước IP67 cho động cơ (ngập 0,5 m trong 30 phút), hệ thống phanh đĩa trước/sau an toàn, giảm xóc chất lượng cao cho cảm giác êm ái.

Vento NEO tích hợp công nghệ thông minh với kết nối PAAK.

Vento NEO tích hợp công nghệ thông minh với kết nối PAAK qua ứng dụng điện thoại, khóa thông minh, HMI 4.8 hiển thị rõ ràng, eSIM tùy chọn hỗ trợ GPS, tìm xe từ xa và chống trộm, cùng tính năng tự động chẩn đoán và cảnh báo lỗi. Xe có thiết kế tiện nghi với cốp trước, cốp dưới yên dung tích 27 lít, sàn để chân rộng, vị trí để chân sau tách rời, yên cao 780 mm bọc mút dày cho tư thế ngồi lịch lãm, thoải mái trên hành trình dài.

Trong khi đó, hệ thống đèn Full LED (pha projector, hậu, xi-nhan, phanh) của xe cho khả năng chiếu sáng tối ưu, thời gian sạc khoảng 4 giờ từ 0–100%, và các tùy chọn màu sắc gồm đen bóng, trắng ngọc trai, xám xi măng, vàng–đen bóng.

Xe máy điện VinFast Vero X 2025 giá khoảng 35 triệu đồng

Xe máy điện Vero X có giá niêm yết 34,9 triệu đồng, sử dụng hệ thống 02 pin LFP tiên tiến, cho tốc độ tối đa 70 km/h và quãng đường di chuyển ấn tượng lên tới khoảng 262 km mỗi lần sạc khi lắp đủ pin, vận hành mạnh mẽ với khả năng tăng tốc từ 0–50 km/h trong khoảng 15 giây.

Xe được trang bị động cơ BLDC Inhub công suất danh định 1500W, công suất tối đa 2250W, chống nước đạt chuẩn IP67, hoạt động ổn định khi ngập nước sâu 0,5 m trong 30 phút. Thiết kế góc cạnh, độc bản, khẳng định cá tính, kết hợp sàn để chân rộng rãi, yên xe êm ái cao 770 mm cho tư thế ngồi thoải mái trên những hành trình dài.

Vero X sở hữu cốp trước dung tích lớn 35 lít (16 lít khi lắp pin phụ), hỗ trợ cất giữ đồ tiện lợi, cùng màn hình TFT hiện đại hiển thị thông số rõ nét. Xe tích hợp khóa thông minh Smart Key, công nghệ PAAK kết nối app điện thoại, eSIM, chức năng tìm xe trong bãi đỗ và định vị GPS. Hệ thống giảm xóc thủy lực trước sau giúp xe vận hành êm ái trên nhiều địa hình, phanh đĩa trước kết hợp phanh tang trống sau đảm bảo an toàn.

Xe trang bị pin LFP với thời gian sạc đầy khoảng 6 giờ 30 phút từ 0–100%, tuổi thọ pin bền bỉ, chống cháy nổ, tuy nhiên cần chú ý duy trì dung lượng trên 20% khi sử dụng. Xe có kích thước 1858 x 690 x 1100 mm, khoảng sáng gầm 133 mm, trục bánh xe 1295 mm, lốp 90/90-12 trước sau, màu sắc đa dạng gồm xanh rêu, xanh oliu, đen nhám và trắng ngọc trai, phù hợp cho nhu cầu di chuyển linh hoạt và phong cách hiện đại.

Xe máy điện YADEA Voltguard U50 giá khoảng 36 triệu đồng

Xe máy điện YADEA Voltguard U50 nổi bật trong phân khúc xe điện nhờ động cơ TTFAR cải tiến mạnh mẽ, pin LFP dung lượng cao và loạt công nghệ thông minh hiện đại, sở hữu thiết kế khỏe khoắn, góc cạnh với đuôi xe vuốt nhọn, màu sắc trẻ trung gồm trắng, đen, đỏ, xám cùng cụm đèn tạo hình độc đáo. Xe có kích thước lớn 1.945 x 715 x 1.130 mm, vành đúc 14 inch, yên ngồi và sàn để chân rộng rãi, khung xe làm từ thép carbon Q235 cao cấp cho khả năng chịu lực tốt và vận hành chắc chắn. Động cơ TTFAR công suất danh định 1.500W, tối đa 2.800W giúp xe tăng tốc nhanh, leo dốc dễ dàng, đạt tốc độ tối đa 63 km/h và chống nước chuẩn IP67.

Voltguard U50 sử dụng pin LFP 72V–50Ah đạt chuẩn IPX7, cho quãng đường di chuyển lên tới 200 km mỗi lần sạc, thời gian sạc nhanh 5–6 giờ, tích hợp hệ thống BMS bảo vệ và kéo dài tuổi thọ pin. Xe được trang bị hệ thống đèn full LED cao cấp với độ sáng 28.000 cd, chiếu xa 55 m, phanh đĩa trước sau độ chính xác cao, bền bỉ tới 100.000 lần phanh.

Công nghệ Aigo cho phép xe mở khóa từ xa qua ứng dụng YADEA App, kết nối Bluetooth, theo dõi pin và quãng đường, chia sẻ tài khoản gia đình tới 5 người, kết hợp màn hình LCD 8.4 inch chống nước IPX6 hiển thị thông số rõ nét và trực quan. Ngoài ra, xe còn tích hợp định vị GPS, hàng rào điện tử, cảnh báo bất thường cùng nhiều tiện ích như chân chống ngắt điện, cốp rộng 20L, cổng sạc USB và móc treo đồ, mang đến trải nghiệm an toàn và tiện lợi cho người dùng.

Xe máy điện Yamaha NEO's giá khoảng 35 triệu đồng

Yamaha NEO's có giá niêm yết 49,09 triệu đồng và hiện được giảm giá còn 35 triệu đồng là mẫu xe máy điện đang được xuất khẩu và phân phối tại thị trường châu Âu, nay đã chính thức có mặt tại Việt Nam, hướng tới xu hướng di chuyển xanh, thân thiện môi trường và phù hợp với giới trẻ năng động, hiện đại. Xe được phát triển theo triết lý Jin-Ki Kanno EV – sự hòa hợp giữa người và xe, sở hữu khung underbone chuyên dụng dành riêng cho xe điện, linh hoạt cho nhiều mục đích sử dụng và tối ưu hiệu suất vận hành.

NEO's sử dụng bánh xe đường kính 70 cm với vành trước nhôm đúc 10 chấu, vành sau đúc nhôm áp suất thấp kết hợp công nghệ giảm tiêu hao động năng, góp phần tiết kiệm điện năng hiệu quả. Xe trang bị động cơ điện một chiều không chổi than, công suất danh định 2 kW, công suất tối đa 2,3 kW, mô-men xoắn cực đại 138,3 Nm tại 40 vòng/phút, mức tiêu thụ năng lượng chỉ 31,24 Wh/km.

Pin lithium-ion 51,1 V – 23,2 Ah của xe cho phép xe chạy được quãng đường khoảng 72 km mỗi lần sạc trong điều kiện tiêu chuẩn (30 km/h, người lái 75 kg). Thời gian sạc đầy pin khoảng 9 giờ. Nhìn chung, NEO's mang đến giải pháp di chuyển thông minh, tiết kiệm và bền vững cho tương lai.