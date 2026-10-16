Honda ra mắt xe ga động cơ 160cc thiết kế sang hơn hẳn SH, giá 82 triệu đồng

Sang hơn Honda SH Mode, xe ga 125cc Yamaha động cơ hybrid đẹp long lanh giá 50 triệu đồng về đại lý GĐXH - Xe ga 125cc mới sở hữu thiết kế đẹp long lanh, sẵn sàng hạ đo ván Honda SH Mode với mức giá chỉ 50 triệu đồng.

Honda ra mắt xe ga động cơ 160cc thiết kế sang hơn hẳn SH

Honda PCX 160 2027

Sau 6 năm vắng bóng, Honda PCX 160 2027 đã quay trở lại thị trường Malaysia.

Theo Tạp chí công nghệ Techz, Honda PCX 160 sử dụng động cơ xi-lanh đơn, dung tích 157 cc, làm mát bằng dung dịch, SOHC 4 van, sản sinh công suất 15,8 mã lực (PS) tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 14,7 Nm tại 6.500 vòng/phút. Động cơ kết hợp với hộp số tự động V-Matic và hệ truyền động bằng dây đai.

Honda PCX 160 sử dụng động cơ xi-lanh đơn

Xe có trọng lượng 132 kg, bình xăng dung tích 8,1 lít. Theo công bố của nhà sản xuất, mức tiêu thụ nhiên liệu đạt 2,3 lít/100 km, tương đương phạm vi di chuyển lý thuyết khoảng 350 km cho mỗi lần đổ đầy bình xăng.

Các công nghệ hỗ trợ người lái bao gồm hệ thống kiểm soát lực kéo Honda Selectable Torque Control (HSTC), hệ thống chống bó cứng phanh ABS ở bánh trước, khởi động bằng chìa khóa thông minh và hệ thống tự động ngắt động cơ khi dừng xe.





Xe có trọng lượng 132 kg

Khoang chứa đồ dưới yên có dung tích 30 lít. Chiều cao yên xe ở mức 764 mm, trong khi khoảng sáng gầm xe đạt 134 mm.

Thông tin vận hành được hiển thị trên màn hình TFT-LCD kích thước 5 inch. Hệ thống Honda RoadSync là trang bị tiêu chuẩn, cho phép kết nối Bluetooth với điện thoại thông minh của người lái. Xe cũng được trang bị cổng sạc USB-C.





Thông tin vận hành được hiển thị trên màn hình TFT-LCD kích thước 5 inch

Hệ thống treo gồm phuộc ống lồng ở phía trước và giảm xóc đôi ở phía sau, tích hợp bình chứa khí phụ từ xa.

Hệ thống phanh sử dụng đĩa thủy lực đơn ở cả bánh trước và bánh sau, trong đó ABS một kênh được trang bị cho bánh trước.

Honda PCX160 sử dụng bánh trước 14 inch và bánh sau 13 inch, đi kèm lốp trước kích thước 110/70 và lốp sau 130/70.

Giá xe ga Honda PCX160

Thông tin từ Tạp chí Doanh nghiệp Việt Nam, Honda PCX 160 2027 đã quay trở lại thị trường Malaysia với giá bán 12.998 RM (khoảng 82 triệu đồng). Mẫu xe dự kiến có mặt tại các đại lý ủy quyền của Honda Impugn X và Boon Siew Honda vào ngày 14/10. PCX 160 được cung cấp với hai tùy chọn màu sắc là Xám và Trắng. Giá bán chưa bao gồm thuế đường bộ, bảo hiểm và phí đăng ký. Mỗi chiếc PCX đều được bảo hành 2 năm hoặc 20.000 km đối với các lỗi phát sinh từ quá trình sản xuất. Khách hàng đổi xe PCX150 thế hệ trước để lấy PCX 160 cũng sẽ được hưởng thêm 1 năm bảo hành mở rộng thông qua chương trình Honda X-Tend Warranty.

Trong khi đó, mẫu xe tay ga mang phong cách phiêu lưu Honda ADV 160 hiện được bán tại Malaysia với giá 13.549 RM, cao hơn 551 RM so với PCX 160.

Xe ga siêu đắt đỏ ở Việt Nam

Những mẫu xe tay ga có mức tiêu hao nhiên liệu tương đương với ô tô đều có đặc điểm chung là sở hữu dung tích động cơ lớn và xác xe nặng, giá cũng không hề rẻ ở Việt Nam.

Yamaha X-Max 300: 4,65 lít/100km

Yamaha X-Max 300

X-Max 300 là mẫu xe tay ga phân khối lớn đến từ hãng xe Nhật Yamaha. Vào tháng 10/2021, dữ liệu về chiếc xe này đã xuất hiện ở web Cục đăng kiểm Việt Nam cho thấy X-Max sẽ chuẩn bị được bán.

Mặc dù chưa chính thức có mặt tại cửa hàng chính hãng, nhưng giới thạo tin cho rằng Yamaha X-Max 300 sẽ bán giá 110 – 130 triệu đồng, cạnh tranh với các mẫu xe ga cùng phân khúc động cơ như Honda SH 350i hay Vespa GTS 300.

Yamaha X-Max 300 có kích thước khá dài, mang đặc trưng của dòng xe maxi-scooter. Yên xe có thiết kế dài và được phân thành hai tầng, chỗ để chân rộng rãi nhằm mang đến sự thoải mái tối đa. Phần đầu xe nổi bật với cặp đèn pha lớn và kính chắn gió touring.

Cung cấp sức mạnh cho Yamaha X-Max 300 là động cơ xylanh đơn, dung tích 292cc, làm mát bằng dung dịch, sản sinh công suất 27,6 mã lực tại tua máy 7.250 vòng/phút và mômen xoắn cực đại 29 Nm tại tua máy 5.750 vòng/phút.

Mức tiêu hao nhiên liệu theo công bố là 4,65 lít/100 km, tương đương một chiếc ô tô cỡ A trang bị động cơ 1.0 lít như Kia Morning. Với bình xăng dung tích 13 lít, đổ đầy bình xăng RON95 theo giá mới (32.870 đồng/lít) sẽ hết 427.310 đồng.

Piaggio Beverly 400HPE: 4,13 lít/100km

Piaggio Beverly 400HPE

Beverly 400 HPE chính là đối thủ đáng gườm của BMW C400GT, nhưng hiện mẫu xe này vẫn chưa được bán chính thức dù đã xuất hiện trên cổng thông tin của Cục đăng kiểm Việt Nam.

Beverly 400 HPE có kiểu dáng cùng nhiều trang bị tương đương Beverly 150cc đang bán tại thị trường Việt Nam, nhưng kích thước lớn hơn. Chiếc xe tay ga này nặng 195 kg, trang bị động cơ dung tích 399cc cho công suất tối đa 35 mã lực. Mức tiêu thụ nhiên liệu của xe là 4,13 lít/ 100 km. Dung tích bình xăng 12,5 lít của xe hiện tại đổ đầy bình RON95 sẽ hết 410.875 đồng.

Theo tiêu chuẩn Châu Âu, Beverly 400 HPE sẵn có nhiều trang bị an toàn và tiêu chuẩn như dèn Full LED, màn hình LCD 5,5 inch, hệ thống kết nối Piaggio MIA, phanh ABS...

Honda SH350i: 3,906 lít/100km

Honda SH350i

Honda Việt Nam đã ra mắt SH350i vào 25/8/2021 với giá bán chỉ dao động từ 145,9 – 147,5 triệu đồng, bằng một nửa so với xe được nhập khẩu từ Ý của các doanh nghiệp tư nhân.

SH350i được trang bị động cơ hoàn toàn mới eSP+, dung tích 329,6cc, SOHC xy lanh đơn 4 van, phun xăng điện tử PGM-Fi, làm mát bằng dung dịch cho công suất tối đa 28,8 mã lực tại 7.500 v/p và mô-men xoắn cực đại 31,8Nm tại 5.250 v/ph. Dữ liệu từ Cụ đăng kiểm công bố, Honda SH350i tiêu thụ 3,906 lít/100km. Với bình xăng dung tích 9,3 lít, số tiền để đổ đầy bình RON95 sẽ là 305.691 đồng.

Chính vì thiết kế Honda SH350i khá giống bản 150i nên chiếc xe này bị hạn chế dung tích bình xăng, cộng với mức tiêu hao nhiên liệu lớn dẫn đến quãng đường đi được không xa, chỉ phù hơp di chuyển trong phố, khác hẳn những chiếc scooter phân khối lớn như BMW C400GT hay Piaggio Beverly 400HPE.

Bù lại, với giá rẻ hơn nhưng SH350i vẫn có đủ các trang bị đáng tiền như phanh ABS, hệ thống kiểm soát lực kéo (HSTC), khóa thông minh, ngăn chứa đồ được trang bị cổng sạc USB Type-C, 2 màn hình LCD có khả năng kết nối Bluetooth với điện thoại thông minh.

Vespa GTS Super Tech 300: 3,44 lít/100km

Vespa GTS Super Tech 300

Dòng xe Vespa GTS Super Tech 300 ABS hiện đang bán ở Việt Nam với giá 155,4 triệu đồng được trang bị động cơ 278,3 cc, nặng 160 kg. Chính vì vậy, mẫu xe này khác biệt hẳn với những dòng Vespa máy nhỏ, khi hướng đến khách hàng nam tính và có xu hướng thích dịch chuyển đi xa.

Tuy nhiên, theo công bố từ Cục Đăng kiểm, mức tiêu hao nhiên liệu của Vespa GTS Super Tech 300 là 3,44 lít/100km, trong khi dung tích bình xăng xe là 8,5 lít nên quãng đường xe di chuyển khi đổ đầy bình chỉ vào khoảng 247 km.

Vespa GTS Super Tech 300 khác hẳn so với các mẫu GTS khác khi có sẵn một số trang bị mang tính công nghệ như màn hình TFT kích thước 4,3 inch, có thể kết nối điện thoại qua bluetooth và phần mềm Vespa Mia, phanh ABS, kiểm soát lực kéo chủ động (ASR).

Sở hữu kiểu dáng cong cong đặc trưng của thương hiệu Vespa, chiếc GTS Super Tech 300 hiện có giá bán rẻ nhất và mức tiêu hao nhiên liệu thấp nhất trong nhóm xe tay ga phân khối lớn sẽ là một lợi thế khi hướng đến các khách hàng có tài chính không quá thoải mái.



