Xua đuổi cô gái đứng trên vỉa hè bến xe Mỹ Đình, người bán trà đá bị phạt 2,5 triệu đồng

Liên quan đến vụ người phụ nữ bán trà đá xua đuổi cô gái đứng ở vỉa hè bến xe Mỹ Đình, Công an phường Từ Liêm, TP Hà Nội, đã ra quyết định xử phạt người phụ nữ số tiền 2,5 triệu đồng vì hành vi lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh, vi phạm trật tự công cộng.

Bà K. xua đuổi cô gái đứng trên vỉa hè. Ảnh cắt từ video

"Công an phường Từ Liêm sẽ kiên quyết xử lý các vi phạm về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, vì môi trường an ninh, an toàn, văn minh, sạch đẹp của địa bàn", chỉ huy Công an phường Từ Liêm khẳng định.

Trước đó, chiều 4/7, lợi dụng lúc vắng bóng lực lượng công an tuần tra, bà L.T.K. (51 tuổi, ở xã Sơn Đồng, Hà Nội) đã lấn chiếm vỉa hè trước số nhà 36 Phạm Hùng để bán trà đá.

Sau đó, bà K. có lời qua tiếng lại với một cô gái đang đứng trên vỉa hè, vì cho rằng cô gái đứng chắn chỗ bán hàng.

Đỉnh điểm, bà K. đã có hành vi đá vào vali của cô gái này. Khi được mọi người can ngăn, hai bên tự giải tán và không trình báo cơ quan công an.