11 'KHÔNG' giúp những người khôn ngoan sống hạnh phúc

1. Không nghĩ đến tuổi tác

Quãng thời gian đẹp nhất của một con người là bao nhiêu? 20 tuổi? 30 tuổi? Hay 40 tuổi?

Thực ra, những người đẹp thực sự, mãi mãi không bao giờ "già đi". Bởi vì chỉ cần có sự tự tin và nụ cười luôn ngự trên khuôn mặt, thì 30 tuổi chính là sự mới mẻ của tuổi 15.

Chỉ cần không từ bỏ việc tự quản lý tốt bản thân, 40 tuổi chính là sự mới mẻ của tuổi 20.

Nếu có thể trở nên tốt hơn trên con đường tuổi tác dần nhiều lên, 50 tuổi chính là sự mới mẻ của tuổi 25.

Mỗi giai đoạn của cuộc sống, hãy cứ làm những gì phù hợp với khả năng, khiến bạn cảm thấy thoải mái nhất. Ảnh minh họa

2. Không sợ mắc sai lầm

Hãy dũng cảm và cố gắng, dù có mắc sai lầm thì vẫn tốt hơn là không làm gì cả! Mọi thành công đều phải trải qua phép thử của thất bại, mọi thất bại sẽ đưa bạn đến điểm đích cuối cùng.

Hãy nhớ rằng, điều bạn hối tiếc không phải là những điều bạn đã làm, mà là những điều bạn chưa bao giờ làm.

3. Không quá lương thiện

Người đối tốt với người là chuyện đương nhiên, nhưng nếu lòng tốt đặt không đúng chỗ, chẳng khác nào làm chuyện có lỗi với bản thân. Đừng để lòng tốt bị lợi dụng.

Lương thiện nên đi cùng với lý trí để biết khi nào nên làm người tốt và tốt với ai. Tử tế không đúng người, sẽ chỉ chuốc lấy sự coi thường, dè bỉu thay vì lòng biết ơn.

Đừng nghĩ lúc nào đem tình cảm của mình đối đãi tốt với người khác thì sẽ nhận được sự chân thành thích ứng.

Nếu lòng tốt mà không đi kèm lý trí, mọi thứ sẽ trở nên vô nghĩa. Vì vậy, lương thiện phải có đầu óc và giữ lại lòng tự tôn cho chính mình.

4. Không tự tin thái quá

Người thông minh thường được đánh giá cao trong một lĩnh vực cụ thể. Tuy nhiên, họ không tự cho mình "trên cơ" người khác.

Họ luôn đón nhận lời khen của người khác một cách khiêm tôn và luôn tìm cách để làm mới, hoàn thiện bản thân.

5. Không nghĩ đến khoảng cách

Trong cuộc sống, luôn có những người sống cuộc sống mà chúng ta mong ước, luôn có những người sống sung sướng và viên mãn hơn chúng ta.

Một trong những tai họa lớn nhất trong các mối quan hệ xã giao, đó là việc so sánh khoảng cách giữa bản thân mình và người bên cạnh.

Ở Nam Mỹ có một loài chim bồng chanh nhỏ, đặc điểm lớn nhất của nó là tổ rất lớn trong khi người nó rất nhỏ, chiếc tổ của nó thường to hơn cơ thể nó từ vài lần đến hơn chục lần.

Các nhà động vật học khi nghiên cứu đã phát hiện, khi loài chim này không có hàng xóm và tự làm tổ, chỉ cần to nhỏ vừa đủ để ở, nó sẽ dừng lại.

Thế nhưng khi chúng có hàng xóm, chúng sẽ so sánh chỗ ở to nhỏ với hàng xóm, chỉ cần hàng xóm làm tổ to hơn một chút, chúng sẽ "cơi nới" tổ của mình, ngay cả khi mệt mỏi cũng không chịu nghỉ ngơi.

Cứ luẩn quẩn một vòng như thế, cho đến khi một con trong số chúng mệt đến chết, con còn lại mới dừng lại.

Việc so bị giữa người với người thực ra cũng chẳng khác loài chim kia là bao, chúng ta tốn công sức ngồi so sánh, để rồi cuối cùng, người mệt mỏi đến ngã gục cũng chính là mình.

Cuộc đời rất ngắn ngủi nên bạn không nên chia sẻ năm tháng quý giá của mình với những người đang cố gắng bóp nghẹt hạnh phúc của bạn. Ảnh minh họa

6. Không tự trách mình về những lỗi lầm đã mắc phải

Chúng ta có thể yêu nhầm người, có thể khóc vì những điều không đáng, nhưng có một điều chắc chắn rằng, sai lầm có thể giúp chúng ta tìm được đúng người, và giúp ta làm tốt hơn lần sau.

Sống ở đời, ai không mắc sai lầm? Tất cả chúng ta đều có những trải nghiệm đau đớn và tiếc nuối về quá khứ.

Tuy nhiên, bạn không thể đánh đồng bản thân với những lỗi lầm mình đã mắc phải những trải nghiệm đau đớn đã trải qua, bạn chỉ sống trong thời điểm này và bạn cũng có khả năng thay đổi ngay hôm nay.

Bạn phải khác biệt và vẫn có khả năng tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn. Mọi thứ bạn trải qua trong cuộc sống đều báo trước một thời điểm nào đó trong tương lai.

7. Không để ý đến ánh mắt của người khác

Người thông minh không bao giờ để ý đến đánh giá của người khác.

Nếu bạn đang là tâm điểm của nhóm người đang ồn ào bàn tán, hãy bước ra khỏi đó, hít thở và tự nhắc mình: "Mình muốn trở thành người như thế nào?" và "Lời của nhóm người đó sẽ ảnh hưởng tới tương lai bản thân không?".

Đừng nên để những ánh mắt, lời bàn tán của người khác cản trở tư duy bản thân.

Sống trên đời chỉ có một lần, hãy tận dụng thời gian và sức lực của mình để theo đuổi những gì bản thân muốn, thay vì ánh mắt của người khác. Đó là sự lựa chọn khôn ngoan của những người thông minh.

8. Không đối đầu với "kẻ thù"

Dù ở ngành nghề, vị trí nào, con người đều có khả năng bắt gặp đối thủ cạnh tranh, thậm chí là kẻ thù.

Thay vì luôn đối đầu và tìm cách hạ bệ đối thủ, người thông minh thường tìm cách kết nối để xác định điểm mạnh, điểm yếu của đối phương, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho riêng mình.

Thay vì luôn đối đầu và tìm cách hạ bệ đối thủ, người thông minh thường tìm cách kết nối. Ảnh minh họa

9. Không luôn nghĩ đến bệnh tật

Trạng thái lý tưởng nhất của cuộc sống chính là: Tâm không vướng bận, thân không bệnh tật, trong túi luôn có tiền.

Thế nhưng con người ta sống trên đời, sinh lão bệnh tử vốn là điều không thể tránh. Sinh mệnh vốn dĩ đã mong manh, lo lắng chính là cú đả kích vô dụng nhất, càng sợ hãi bệnh tật, bệnh tật càng dễ dàng tìm đến.

Khi sinh mệnh của chúng ta ngoàn cường, tránh xa những thứ không lành mạnh, bệnh tật sẽ tự nhiên tránh xa.

Những lúc khỏe mạnh, đừng nghĩ ngợi nhiều. Hãy kiểm tra sức khỏe định kỳ, duy trì vận động, sinh hoạt điều độ, khi cơ thể có tín hiệu cảnh báo, đừng cố quá, hãy nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân, như thế mới có thể kịp thời phòng, chữa bệnh.

Khi trong người thực sự có bệnh, tuyệt đối đừng trách cứ bản thân. Hãy điều chỉnh lại tâm lý sao cho thật tốt mới có thể chống chọi được với bệnh tật. Bất luận thế nào, chúng ta cũng phải đặt sức khỏe ở vị trí hàng đầu.

10. Không tìm kiếm hạnh phúc từ người khác

Có rất nhiều thứ chúng ta khao khát và chúng rất đắt giá. Nhưng những thứ thực sự làm chúng ta hài lòng đều miễn phí: Tình yêu, tiếng cười và theo đuổi đam mê.

Nếu không hài lòng với chính mình, về lâu dài bạn sẽ không hạnh phúc cho có sở hữu bao nhiêu quyền quý và được yêu thương.

11. Không cố làm hài lòng người khác

Việc khó nhất đời người là gì? Đó là học cách làm chính mình vui vẻ, bởi một đời không thể lặp lại, vì thế đừng khiến bản thân phải chịu ấm ức, ép mình phải đi lấy lòng bất cứ ai.

Dù là ở độ tuổi nào, cũng cần học cách đánh giá cao bản thân ở hiện tại;

Dù là sống một cuộc sống ra sao, cũng nên bỏ qua cho bản thân chưa hoàn mỹ;

Dù là có khỏe mạnh hay không, cũng luôn duy trì tinh thần tích cực, không từ bỏ;

Một khi đã đến với thế giới này, chúng ta nên sống thật tốt mỗi ngày.

11 việc trên, chỉ cần làm được, cuộc sống tự nhiên sẽ trở nên an yên thanh thản.

