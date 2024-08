15 năm Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện E - khẳng định vị thế và ghi dấu ấn trên bản đồ tim mạch trong nước và thế giới

Tham dự buổi lễ, có các đồng chí lãnh đạo Bộ Y tế, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể của Bộ Y tế, lãnh đạo các địa phương, các vị đại biểu của các cơ sở y tế trong nước, các quý thầy, cô, các nhà khoa học, các vị khách quốc tế, các vị đại biểu và tập thể các cán bộ viên chức, người lao động Trung tâm tim mạch, Bệnh viện E.

PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương – Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại Lế kỷ niệm.

PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương – Thứ trưởng Bộ Y tế chia sẻ, trải qua 15 năm hình thành và phát triển, Trung tâm tim mạch, Bệnh viện E đã hoàn thành tốt nhiều nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước, Bộ Y tế giao… Phát triển từ một cơ sở y tế chưa phẫu thuật được tim hở, Trung tâm tim mạch đã vươn lên mạnh mẽ trở thành một trung tâm chuyên về tim mạch hoàn chỉnh, lớn mạnh trong cả nước, được bạn bè quốc tế trong nước công nhận và được nhân dân tin tưởng. Trung tâm tim mạch là cơ sở đầu tiên trong cả nước áp dụng thành công kỹ thuật phẫu thuật tim hở có nội soi hỗ trợ và nội soi toàn bộ; Là cơ sở đầu tiên ứng dụng kỹ thuật nội soi 3D trong phẫu thuật tim hở, tổ chức nhiều hội thảo khoa học liên quan đến chủ đề này. Đưa đơn vị can thiệp tim mạch vào hoạt động năm 2013, đưa trung tâm trở thành đơn vị chẩn đoán và điều trị hoàn chỉnh.

GS.TS Lê Ngọc Thành - Chủ tịch Hội Phẫu thuật tim mạch và lồng ngực Việt Nam, Hiệu trưởng Trường ĐH Y Dược – ĐHQGHN, nguyên Giám đốc Bệnh viện E.

PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương đề xuất một số nhiệm vụ trong thời gian tới cho Trung tâm tim mạch, Bệnh viện E như: Thứ nhất, phát triển đồng bộ, nâng cao khả năng khám và điều trị: tập trung đẩy mạnh kỹ thuật khó như Hybrid, phẫu thuật nội soi, can thiệp tim mạch, mở rộng hoạt động khám chữa bệnh…; Thứ hai, xây dựng chương trình đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ y tế trong nước và học tập ở nước ngoài để có thể triển khai được thường quy và phát triển hơn nữa các kỹ thuật hiện đại; Thứ ba, tiếp tục phối hợp các tổ chức từ thiện để duy trì chương trình khám sàng lọc cho các bệnh nhân nghèo; Thứ tư, mở rộng hợp tác quốc tế...

TS.BS Nguyễn Công Hựu – Giám đốc Bệnh viện E chia sẻ, GS.TS Lê Ngọc Thành – Hiệu trưởng trường ĐH Y dược – ĐH QGHN- nguyên Giám đốc Bệnh viện E là người đặt nền móng hình thành Trung tâm tim mạch nên hơn ai hết, ông hiểu được những khó khăn, vất vả ban đầu của cả tập thể và đội ngũ cán bộ y tế ở đây. Nhưng bằng sự nhiệt huyết và niềm đam mê với nghề, các thầy thuốc của Trung tâm đã vượt qua khó khăn ấy.

TS.BS Nguyễn Công Hựu – Giám đốc Bệnh viện E.

TS.BS Nguyễn Công Hựu nhớ lại, cách đây 15 năm, đích thân Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Bộ Y tế tới cắt băng khánh thành Trung tâm tim mạch Bệnh viện E với Quyết định thành lập ngày 26/8/2009, đi vào hoạt động tháng 2/2010, phần nào đã giúp người bệnh không phải chờ đợi để mổ tim. Trung tâm được thành lập và hình thành trên cơ sở nhân lực kíp phẫu thuật hoàn chỉnh (phẫu thuật viên, gây mê hồi sức, điều dưỡng) từ Bệnh viện Việt Đức, các bác sĩ nội khoa từ các bệnh viện lớn như Bạch Mai, Nhi trung ương và khoa nội tim mạch cuả Bệnh viện E. Chưa đầy 6 tháng (từ tháng 8/2009 đến tháng 2/2010), Trung tâm đã hoàn thiện bộ máy và nhanh chóng bắt tay vào khám chữa bệnh với 3 ca mổ đầu tiên thành công (trong đó có 2 ca tim bẩm sinh và 1 ca mổ u trung thất ở người lớn). Năm 2010, Trung tâm đã phẫu thuật cho hơn 600 ca bệnh lý tim mạch và lồng ngực. Hai năm sau, Trung tâm thực hiện phẫu thuật thành công hơn 1.000 ca.

Quyết định thành lập Trung tâm Tim mạch.

GS.TS Lê Ngọc Thành cũng ôn lại những khó khăn vất vả của buổi đầu thành lập Trung tâm tim mạch và gửi lời tri ân với các bác sĩ, điều dưỡng, cán bộ viên chức, người lao động đã đồng lòng xây dựng thương hiệu cho Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện E. GS Thành khẳng định: Trải qua 15 năm xây dựng và phát triển, bằng chuyên môn, kỹ thuật hiện đại, Trung tâm tim mạch, Bệnh viện E phát triển thành một trung tâm tim mạch hoàn chỉnh hàng đầu cả nước bao gồm phẫu thuật, điều trị nội khoa và can thiệp tim mạch với trang thiết bị đồng bộ, hiện đại đảm bảo khám và điều trị các bệnh lý tim, mạch máu và các bệnh lồng ngực cho bệnh nhân. Đội ngũ bác sĩ giỏi làm chủ được nhiều kỹ thuật tiên tiến trong điều trị các bệnh lý tim mạch khó và ghi dấn ấn trên bản đồ tim mạch thế giới. Đến nay, Trung tâm tim mạch khẳng định vị thế và trở thành một địa chỉ khám chữa bệnh được đông đảo người dân tin tưởng và đồng nghiệp đánh giá rất cao.

TS.BS Phan Thảo Nguyên, Phó Giám đốc Bệnh viện E – Phụ trách điều hành Trung tâm tim mạch.

TS.BS Phan Thảo Nguyên, Phó Giám đốc Bệnh viện E – Phụ trách điều hành Trung tâm tim mạch báo cáo hoạt động của Trung tâm tim mạch qua các năm, cho thấy, hằng năm, Trung tâm điều trị nội trú cho 8.000 bệnh nhân, trong đó, phẫu thuật cho hơn 1.300 bệnh nhân với các bệnh lý tim, mạch máu và lồng ngực; Triển khai thường quy các kỹ thuật khó như PT Fontan, Glenn, bắc cầu chủ vành, thay van tim ở bệnh nhân lớn tuổi, suy tim nặng… Đặc biệt, Trung tâm là đơn vị đầu tiên triển khai phẫu thuật tim hở nội soi thường quy, với số lượng lớn nhất trên 900 ca và tỷ lệ thành công cao, gần 96%; có nhiều công trình công bố trong, ngoài nước và chuyển giao phương pháp này cho các đơn vị khác. Những nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực phẫu thuật nội soi tim được ứng dụng trong thực tế tại Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện E ngày càng cộng đồng quốc tế đánh giá cao và ghi dấu ấn trên bản đồ y khoa thế giới… Hiện Trung tâm là cơ sở phẫu thuật duy nhất trong cả nước thực hiện thường quy phẫu thuật mổ tim nội soi bằng hệ thống 3D, nội soi toàn bộ chỉ qua các lỗ nhỏ hơn 1,2cm cho một số bệnh lý tim mạch.

Trung tâm hiện là một trong số những cơ sở can thiệp tim mạch lớn trong cả nước.

Trung tâm hiện là một trong số những cơ sở can thiệp tim mạch lớn trong cả nước, với hơn 24.000 ca ở cả người lớn và trẻ em. Số lượng ca can thiệp tăng dần đều theo các năm. Các bác sĩ thực hiện các kỹ thuật như thông tim, chụp vành, đặt stent, bít lỗ thông liên thất, thông liên nhĩ, thay van động mạch chủ qua da, can thiệp Hybrid động mạch chủ ngực bụng, can thiệp tắc mạn tính động mạch vành, thay van động mạch phổi qua da, cấy máy tạo nhịp, điều trị rối loạn nhịp bằng sóng radio, can thiệp chi dưới bằng laser và sóng cao tần…

Trung tâm là một trong những bệnh viện hạt nhân chuyển giao kỹ thuật trong chuyên ngành tim mạch cho các bệnh viện trong hệ thống bệnh viện vệ tinh theo dự án của Bộ Y tế như Bắc Giang, Thái Bình, Hà Giang, Yên Bái... Trung tâm cũng hợp tác với nhiều tổ chức quốc tế: Bệnh viện trường Đại học Okayama, Kanazawa của Nhật Bản, Bệnh viện Clermont Ferrand – CH Pháp…

TS.BS Phan Thảo Nguyên chia sẻ: Từ khi GS.TS Lê Ngọc Thành chuyển sang làm Hiệu trưởng Trường Đại học Y dược – ĐHQGHN, những học trò của thầy như TS,BS Nguyễn Công Hựu – Giám đốc Bệnh viện E; TS,BS Phan Thảo Nguyên; TS,BS Nguyễn Trần Thủy; TS,BS Đỗ Anh Tiến. TS,BS Trần Đắc Đại, BSCKII Nguyễn Trung Hiếu… cùng nhiều đồng nghiệp khác đã đoàn kết, đồng lòng cùng nhau viết tiếp những trang sử vẻ vang của Trung tâm tim mạch, Bệnh viện E.

Báo cáp khoa học tại Hội nghị khoa học nhân kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Trung tâm tim mạch.

Trong khuôn khổ của lễ kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Trung tâm tim mạch, Trung tâm tim mạch, Bệnh viện tổ chức Hội nghị khoa học đã thu hút được khoảng 1.000 đại biểu là các giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ và các đồng nghiệp, các nhà quản lý y tế, lãnh đạo các bệnh viện, lãnh đạo các khoa phòng của Trung tâm tim mạch và Bệnh viện E. Hội nghị khoa học đã nhận được hơn 86 đề tài nghiên từ các nhà khoa học trong nước và quốc tế với các chuyên đề như: phẫu thuật ít xâm lấn, phẫu thuật nội soi; ghép tạng; can thiệp van tim qua đường ống thông; phẫu thuật tim bẩm sinh; gây mê và hồi sức tim mạch; can thiệp và điều trị các bệnh lý động mạch vành; suy tim và tăng huyết áp; can thiệp và điều trị rối loạn nhịp; can thiệp và điều trị rối loạn nhịp; can thiệp và điều trị bệnh lý động mạch chủ; nội tim mạch; nội tim nhi… Với số lượng các bài báo cáo trong Hội nghị, được phân ra 2 hội trường và diễn ra trong 4 ngày (từ 20/8 – 24/8) với nhiều chương trình workshop và các phiên thảo luận dưới sự điều hành của các nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành uy tín trong và ngoài nước. Ngày 22/8/2024, diễn ra Cuộc thi Khoa học và Công nghệ tuổi trẻ Trung tâm tim mạch với 2 phiên báo cáo của nhóm nghiên cứu do bác sĩ và điều dưỡng thực hiện. Hội thảo khoa học là dịp để Trung tâm tim mạch, Bệnh viện E tổng kết lại quá trình làm việc, giảng dạy, nghiên cứu khoa học đồng thời cũng là dịp gặp gỡ, giao lưu với các đồng nghiệp khắp mọi miền Tổ quốc, các nhà khoa học quốc tế nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, trau dồi và cập nhật kiến thức để phục vụ bệnh nhân, giảng dạy ngày càng tốt hơn.

Hội nghị khoa học đã nhận được hơn 86 đề tài nghiên từ các nhà khoa học trong nước và quốc tế.

Trong 15 năm qua, với những thành tích, đóng góp to lớn của tập thể, cán bộ viên chức của Trung tâm tim mạch đã Đảng, Nhà nước và Bộ Y tế, các sở ban ngành trao tặng: Huân chương Lao động hạng Nhất (1 cá nhân); Huân chương Lao động hạng Nhì (1 cá nhân); Bằng khen Thủ tướng Chính phủ (2 cá nhân); Bằng khen Bộ trưởng BYT (25 tập thể và 68 cá nhân); Bằng khen của các tỉnh và thành phố (20 cá nhân) và Thầy thuốc nhân dân (1 cá nhân); Thầy thuốc ưu tú (4 cá nhân). Năm 2024, đã có 4 tập thể và 10 cá nhân của Trung tâm tim mạch, Bệnh viện E được nhận Bằng khen của Bộ Y tế.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Y tế, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương trao tặng các Bằng khen.