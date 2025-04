2 loại cây xuất hiện trong không gian sống của MC Mai Ngọc: Đều là cây cảnh phong thủy đáng quý

Lá cây bàng Singapore to, rộng, hình bầu tròn, các lá mọc đơn và cách nhau khá xa. Khi còn non, lá có màu xanh tươi và đậm dần khi già và tươi tốt quanh năm. To từ 20-25cm, lá cây bàng Singapore mang vẻ đẹp độc đáo với những đường gân mà ít loài thực vật có được. Đây là một trong những loại cây đang được ưa chuộng và nhiều người trồng. Loại cây cảnh này ra quả tròn màu xanh, có nốt lõm và ngả vàng khi chín. Để cây bàng Singapore ra quả, cây sẽ cần rất nhiều chất dinh dưỡng và thời gian.