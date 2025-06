2 người đẹp dừng thi trước chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025

Mới đây, thông báo từ Ban tổ chức (BTC) Miss Cosmo Vietnam - Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025 chính thức xác nhận thí sinh Trương Thị Thùy Trang (SBD 483) rút lui khỏi hành trình chinh phục vương miện vì lý do cá nhân.

"Thùy Trang đã góp mặt trên hành trình "Shoot for the Moon - Săn Trăng" bằng tất cả sự cố gắng, nghiêm túc và tinh thần cầu tiến. Thùy Trang của chúng tôi đã mang theo giấc mơ của một thế hệ người trẻ dám nghĩ khác, dám làm mới mình và chọn thử thách thay vì an toàn. Những đóng góp lặng thầm của Thùy Trang từ sân khấu đến hậu trường là điều mà chúng tôi và các thí sinh khác đều ghi nhận.

Người đẹp Cần Thơ - Trương Thị Thùy Trang.

Có những chặng đường tuy không kéo dài đến hồi kết, nhưng chính cách người ta đã bước đi trong đó mới là điều đáng kể. Thùy Trang đã bước vào hành trình này bằng sự chủ động, bằng khát khao thể hiện và sẵn sàng vượt qua giới hạn bản thân. Và như tất cả những ai từng dấn thân, cô xứng đáng được nhắc nhớ bằng sự trân trọng và tự hào.

Với chúng tôi, hành trình của Thùy Trang tuy khép lại sớm vẫn luôn tròn đầy. Chúng ta đã chào đón các cô gái bằng những tràng pháo tay và kỳ vọng đẹp đẽ, thì chắc chắn rằng sẽ tiếp tục đồng hành cùng họ bằng sự thấu hiểu, trân trọng trong hành trình sắp tới", phía BTC cuộc thi thông báo.

Trước đó, ngày 12/6, BTC Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam cũng thông báo thí sinh Nguyễn Thị Thu Thảo (SBD 395) chính thức dừng bước tại cuộc thi vì lý do cá nhân. Trong thông báo chính thức, ban tổ chức cũng dành nhiều khen ngợi Thu Thảo vì "tinh thần nghiêm túc, sự cống hiến và thái độ cầu thị đầy tích cực", cùng "phong thái chỉn chu, trái tim ấm áp và ý chí bền bỉ".

Nguyễn Thị Thu Thảo (SBD 395) đến từ Bình Thuận.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam - Miss Cosmo Vietnam 2025 mang chủ đề "Shoot for the moon – Săn Trăng", khuyến khích phụ nữ dám mơ lớn và hành động. Cuộc thi nhằm tìm kiếm đại diện Việt Nam tham dự Miss Cosmo 2025.

Đêm chung kết diễn ra vào ngày 21/6/2025 tại Nha Trang, Khánh Hòa. Cuộc thi năm nay có nhiều điểm mới, bao gồm mở rộng độ tuổi thí sinh từ 18 đến 33 tuổi và lần đầu tổ chức phần thi Trang phục Carnival với quy mô lớn.