Hàng triệu người dân háo hức đếm ngược đến concert 'Tổ quốc trong tim' bùng nổ tại Hà Nội

Concert "Tổ quốc trong tim" - sự kiện nghệ thuật đặc biệt giữa lòng Hà Nội

Một sự kiện nghệ thuật mang đậm hơi thở lịch sử và lòng yêu nước mang tên "Tổ quốc trong tim" sẽ chính thức diễn ra vào tối ngày 10/8 tại khu vực trường đua F1 (phường Nam Từ Liêm, Hà Nội). Đây không chỉ là một chương trình nghệ thuật đơn thuần mà còn là đại nhạc hội lớn kết hợp pháo hoa đặc biệt, hứa hẹn tạo nên điểm nhấn rực rỡ trong chuỗi hoạt động chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

“Tổ quốc trong tim” đại nhạc hội lớn kết hợp pháo hoa đầu tiên tại khu vực Mỹ Đình. (Ảnh: Internet)

"Tổ quốc trong tim" – không gian kết nối lịch sử, nghệ thuật và cảm xúc

Chương trình nghệ thuật được tổ chức với mục tiêu khơi dậy tinh thần yêu nước, truyền thống đấu tranh hào hùng và khát vọng phát triển của dân tộc trong giai đoạn mới.

Sân khấu sẽ quy tụ sự tham gia của hàng trăm nghệ sĩ nổi tiếng, kết hợp giữa âm nhạc truyền thống hiện đại, tư liệu lịch sử, trình chiếu ánh sáng, cùng với phần bắn pháo hoa quy mô lớn như một lời tuyên ngôn bằng hình ảnh về tình yêu đất nước.

Chương trình sẽ tổ chức bắn pháo hoa hoành tráng vào tối 10/8

Một trong những phần được mong chờ nhất chính là màn trình diễn pháo hoa kéo dài 8 phút, diễn ra từ 22h đến 22h08, gồm 300 quả pháo hoa tầm cao và 60 giàn pháo tầm thấp, bắn trực tiếp tại sân khấu ngoài trời của khu vực đường đua F1. Kinh phí tổ chức được xã hội hóa, với tổng mức đầu tư khoảng 1 tỷ đồng.

Màn pháo hoa không chỉ là phần thưởng thị giác cho khán giả, mà còn là cách biểu đạt nghệ thuật mạnh mẽ, tượng trưng cho niềm tự hào, sự vươn lên và khát vọng trường tồn của dân tộc Việt Nam.

Sự kiện concert “Tổ quốc trong tim” gợi lại ký ức hào hùng dân tộc. (Ảnh: Internet)

An ninh, an toàn được đặt lên hàng đầu

Theo kế hoạch từ UBND TP Hà Nội, chương trình do Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội phối hợp cùng Công an TP Hà Nội chủ trì, với các phương án an ninh - phòng cháy – giao thông – phân luồng được triển khai chặt chẽ.

Đặc biệt, để đảm bảo an toàn cho hàng nghìn khán giả dự kiến tham dự trực tiếp, các cơ quan chức năng đã lên phương án điều tiết giao thông từ sớm, bố trí lực lượng cứu hộ, y tế, phòng cháy chữa cháy túc trực 24/24.

Thời gian và địa điểm diễn ra sự kiện

- Thời gian: 20h00 ngày 10/8/2025.

- Địa điểm: Trường đua F1 – Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

- Vào cửa: Miễn phí, khán giả đăng ký theo hướng dẫn trên Fanpage chính thức của chương trình.

- Lưu ý: Khuyến khích khán giả đến sớm để ổn định chỗ ngồi và tuân thủ hướng dẫn phân luồng giao thông.

