3 điều cha mẹ nhất định nên giữ lại với con cái nếu muốn tuổi già an nhàn, tránh rủi ro
GĐXH - Cha mẹ nên giữ lại 3 điều quan trọng khi về già gồm: tiền dưỡng già, quyền sở hữu tài sản lớn như nhà đất và khoản chi cho nhu cầu cá nhân. Việc không trao hết mọi thứ cho con cái giúp tránh rủi ro tài chính và đảm bảo cuộc sống tự chủ, an nhàn tuổi già.
Làm sao để vừa yêu thương con vừa bảo vệ cuộc sống tuổi già?
Cha mẹ muốn sống tuổi già an nhàn nên giữ lại 3 điều quan trọng gồm: tiền dưỡng già, quyền sở hữu tài sản lớn như nhà đất và khoản chi cho nhu cầu cá nhân. Việc không trao hết tài sản cho con cái giúp tránh rủi ro tài chính và đảm bảo sự tự chủ khi bước vào giai đoạn xế chiều.
Tiền dưỡng già là nền tảng giúp cha mẹ chủ động chi trả sinh hoạt phí, chăm sóc sức khỏe và đối phó với những tình huống bất ngờ. Bên cạnh đó, việc giữ quyền sở hữu nhà cửa và tài sản lớn là cách bảo vệ chỗ dựa cuối cùng, tránh những biến cố không mong muốn nếu con cái gặp khó khăn.
Cuối cùng, cha mẹ cũng nên giữ lại một khoản cho nhu cầu cá nhân để duy trì niềm vui và chất lượng sống. Tuổi già an nhàn không chỉ là đủ tiền, mà còn là cảm giác độc lập, tự tin và được sống theo cách mình mong muốn. Yêu thương con cái không đồng nghĩa với việc hy sinh toàn bộ sự an toàn của bản thân.
