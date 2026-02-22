Nghỉ hưu 1 năm, tôi quyết định ly hôn vợ: Tự do đến muộn còn hơn không
GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, khi nhiều người mong muốn cuộc sống an nhàn bên gia đình, nhưng tôi lại chọn ly hôn sau gần 40 năm chung sống.
Quyết định bắt đầu lại cuộc đời ở tuổi nghỉ hưu giúp ông tìm thấy sự tự do mà cả nửa đời trước chưa từng có.
Nghỉ hưu: Bước ngoặt khiến tôi nhìn lại cuộc hôn nhân 38 năm
Tôi họ Lưu, năm nay 63 tuổi. Tôi đã nghỉ hưu được 3 năm và ly hôn cách đây 2 năm. Con trai duy nhất của tôi hiện định cư ở nước ngoài.
Vợ cũ và tôi từng là bạn học đại học, cùng nhau đi qua tuổi trẻ, lập gia đình và xây dựng cuộc sống mà trước đây tôi tin sẽ kéo dài đến hết đời.
Chúng tôi bên nhau suốt 38 năm. Nhưng chính sau khi nghỉ hưu, tôi mới đủ thời gian và sự tĩnh lặng để nhìn lại cuộc hôn nhân của mình một cách rõ ràng.
Khi ly hôn, tôi chấp nhận để lại căn nhà trị giá khoảng 2 triệu nhân dân tệ cùng khoản tiết kiệm 800.000 nhân dân tệ cho vợ cũ.
Nhiều người nói tôi quá thiệt thòi, nhưng với tôi, đó là sự giải thoát.
Trước khi nghỉ hưu, tôi sống trong cảm giác bị kiểm soát
Trong thời gian còn đi làm, tôi là nhân viên cấp trung với mức lương ổn định và được đồng nghiệp kính trọng. Nhưng phía sau vẻ ngoài đó là cảm giác mệt mỏi kéo dài nhiều năm.
Dù ở cơ quan hay ở nhà, tôi luôn thấy mình bị kiểm soát.
Tôi yêu thích nghiên cứu khoa học, thích phát triển các dự án chuyên môn, nhưng vợ lại cho rằng tôi thiếu tham vọng và không biết theo đuổi danh lợi.
Ngay cả thu nhập của tôi cũng do vợ quản lý hoàn toàn. Mỗi tháng tôi chỉ nhận một khoản tiền tiêu vặt nhỏ.
Khi còn làm việc, tôi chấp nhận điều đó vì nghĩ gia đình cần ổn định. Nhưng sau khi nghỉ hưu, tôi bắt đầu tự hỏi phần đời còn lại, tôi có còn phải sống như vậy không?
Tôi muốn lần đầu sống cho chính mình
Khoảnh khắc chính thức nghỉ hưu cũng là lúc tôi nhận ra mình không còn muốn sống theo kỳ vọng của người khác nữa.
Sau ly hôn, tôi chuyển về căn hộ cũ trong khu nhà tập thể của đơn vị công tác, rộng 68m², nhỏ hơn rất nhiều so với căn nhà cũ 168m².
Tôi cải tạo lại không gian thành một phòng ngủ và một phòng khách theo phong cách tối giản.
Không gian đơn giản nhưng khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm.
Cuộc sống sau nghỉ hưu của tôi diễn ra chậm rãi, mỗi ngày chơi đàn, tập thể dục, uống trà, xem phim và viết lách.
Những việc nhỏ bé ấy lại mang đến cảm giác bình yên mà trước đây tôi chưa từng có.
Sự khác biệt không thể dung hòa
Vợ cũ tôi không phải người xấu. Bà hướng ngoại, thích giao tiếp, thích các buổi tụ họp và xây dựng quan hệ xã hội. Trong khi đó, từ khi nghỉ hưu, tôi càng yêu sự yên tĩnh.
Tôi thích lái xe một mình về quê, đến những nơi có núi sông và thiên nhiên. Tôi không thích rượu bia xã giao, nhưng bà luôn muốn tôi tham gia vì các mối quan hệ công việc.
Không ai sai, chỉ là sau tuổi nghỉ hưu, chúng tôi nhận ra nhu cầu sống của hai người đã hoàn toàn khác nhau.
Ly hôn trở thành lựa chọn giúp cả hai được sống theo cách mình mong muốn.
Cuộc sống nghỉ hưu tự do nhưng cũng nhiều khoảng lặng
Sau khi nghỉ hưu, nhiều đồng nghiệp thường xuyên tụ họp. Tôi hiếm khi tham gia, không phải vì không thể hòa nhập mà vì tôi không còn hứng thú với những cuộc trò chuyện so sánh hay khoe thành tựu.
Tôi thích ngồi một mình uống trà, đọc sách và viết vài dòng suy nghĩ. Khi buồn, tôi lái xe đi xem hòa nhạc hoặc ra rạp xem phim.
Vài ngày trước, vợ cũ gọi điện nói bà bị sốt và đau họng. Tôi chỉ lặng im lắng nghe. Người từng đồng hành suốt nửa đời giờ trở thành một người quen cũ.
Đó là điều khiến cuộc sống nghỉ hưu đôi khi trở nên trống trải.
Nghỉ hưu không phải kết thúc, mà là quyền được lựa chọn cách sống
Cuộc sống hiện tại của tôi có phần cô đơn, nhưng đó là sự cô đơn do chính tôi lựa chọn sau khi nghỉ hưu.
Không còn áp lực, không còn bị kiểm soát, không còn những kỳ vọng khiến tôi mệt mỏi. Chỉ còn nhịp sống chậm rãi và sự tự do mà tôi từng khao khát.
Có thể mười năm nữa tôi sẽ hối hận về quyết định ly hôn sau tuổi nghỉ hưu.
Nhưng ở hiện tại, tôi cảm thấy hài lòng bởi lần đầu tiên trong đời, tôi được sống theo ý mình.
Câu chuyện của ông Lưu đăng tải trên diễn đàn Toutiao (MXH của Trung Quốc) gây chú ý.
Theo Toutiao
