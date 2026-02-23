Mới nhất
Người hay gặp may mắn thường có 5 đặc điểm này: Không phải do số trời, ai cũng rèn được

Thứ hai, 10:02 23/02/2026 | Gia đình
Bảo An
Bảo An
GĐXH - Có người dường như lúc nào cũng gặp may, nhưng thật ra đó không phải do “số hưởng”. Người hay gặp may mắn thường có 5 đặc điểm chung: tư duy tích cực, chủ động, linh hoạt, xây dựng quan hệ tốt và kiên trì. Tin vui là ai cũng có thể rèn luyện những điều này.

Vì sao tư duy tích cực giúp bạn gặp nhiều may mắn hơn?

Người hay gặp may mắn không đơn thuần là nhờ "số hưởng" mà thường sở hữu những đặc điểm chung trong tư duy và hành động. Họ có xu hướng giữ thái độ tích cực trước mọi tình huống, nhìn thấy cơ hội ngay cả khi đối diện khó khăn. Chính cách suy nghĩ này giúp họ bình tĩnh hơn, sáng suốt hơn và dễ đưa ra lựa chọn đúng thời điểm.

Bên cạnh đó, người may mắn thường rất chủ động và linh hoạt. Họ không chờ cơ hội tìm đến mà tự tạo ra cơ hội cho mình bằng cách thử sức, dám thay đổi và thích nghi với hoàn cảnh mới. Đồng thời, họ chú trọng xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp, bởi nhiều cơ hội trong cuộc sống đến từ sự kết nối và uy tín cá nhân.

Cuối cùng, điểm khác biệt quan trọng nhất là sự kiên trì. Người hay gặp may mắn không bỏ cuộc quá sớm; họ bền bỉ theo đuổi mục tiêu và học hỏi từ thất bại. Vì vậy, may mắn thực chất là kết quả của thói quen, tư duy và nỗ lực lâu dài — những điều mà bất kỳ ai cũng có thể rèn luyện để cải thiện vận may của mình.

Người hay gặp may mắn thường có 5 đặc điểm này: Không phải do số trời, ai cũng rèn được - Ảnh 1.Người xưa nói: Gia đình bỗng có 3 dấu hiệu này, có thể gia đình sắp có 'việc lớn' xảy ra

GĐXH - Không phải mê tín, cũng chẳng phải ngẫu nhiên. Theo quan niệm dân gian, khi trong nhà xuất hiện những thay đổi tưởng chừng rất nhỏ nhưng lặp lại liên tục, đó có thể là tín hiệu cho một bước ngoặt quan trọng sắp đến với gia đình. Bạn có đang thấy những dấu hiệu này quanh mình?

