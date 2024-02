4 dưỡng chất kích thích mọc tóc

Khoảnh khắc tóc bay, mặt "mộc" của Song Hye Kyo hút hàng triệu người Có mặt tại Pháp để tham dự Tuần lễ thời trang Paris, Song Hye Kyo tiếp tục làm người hâm mộ "đứng ngồi không yên" với những khoảnh khắc hoàn hảo trên thảm đỏ, màn khoe mặt "mộc" ở sân bay ấn tượng.

1. Protein

Nhà dinh dưỡng học Cheng Hanyu đã chỉ ra protein là nền tảng để cấu tạo nên da đầu và tóc, các enzyme, móng tay, tóc, nang tóc... Vì vậy, đây là nhóm chất quan trọng bậc nhất. Chuyên gia khuyến khích bổ sung protein thông qua sữa, trứng, ức gà.

Không đáp ứng đủ lượng đạm cần thiết cho cơ thể cũng khiến tóc không có đủ nguyên liệu để phát triển, mọc mới.

2. Vitamin A

Cheng Hanyu giải thích rằng vitamin A đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển, biệt hóa tế bào và duy trì nang tóc, cho phép nang tóc phát triển và trao đổi chất khỏe mạnh. Thiếu vitamin A có thể làm gia tăng chứng rụng tóc. Để bổ sung vitamin A, bạn có thể thêm cà rốt, rau chân vịt, súp lơ xanh, ớt chuông... vào chế độ ăn.

3. Vitamin C

Vitamin C có thể thúc đẩy sự hình thành collagen, giúp tăng cường độ dẻo dai của tóc và ngăn ngừa tóc trở nên giòn hoặc gãy. Vitamin C cũng có thể giúp thúc đẩy quá trình hấp thu sắt, giúp mọc tóc và cải thiện trao đổi chất, tuần hoàn của da đầu. Vitamin C còn có tác dụng giảm tác hại của các gốc tự do, giảm tổn thương oxy hóa, bảo vệ tế bào hắc tố, nhờ đó giảm nguy cơ lão hóa nang tóc, ngăn ngừa tóc bạc sớm. Bổ sung các thực phẩm giàu vitamin C như cam, chanh, bưởi, ổi, kiwi... giúp cải thiện tình trạng tóc bạc và kích thích mọc tóc.

Vitamin C góp phần làm chậm tốc độ lão hóa tế bào, nhờ đó củng cố nang tóc khỏe mạnh, kích thích mọc tóc.

4. Vitamin E

Theo Cheng Hanyu, vitamin E có thể điều chỉnh sự cân bằng và cải thiện khả năng bảo vệ da đầu. Các loại hạt như hạnh nhân, điều, vừng, dầu olive... đều rất giàu vitamin E và có nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho sự phát triển của tóc cũng như sức khỏe da đầu.