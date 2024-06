4 mỹ nhân Hàn Quốc để tóc ngắn đẹp nhất, quý cô trên 40 tuổi nên tham khảo

Sắc vóc đời thực của MC Euro Tú Anh GĐXH - MC Tú Anh dù chỉ xuất hiện ít phút trên sóng chương trình bình luận thể thao của Euro 2024 nhưng người đẹp đã gây chú ý với ngoại hình xinh đẹp cùng giọng dẫn truyền cảm.

Tóc ngắn là lựa chọn được nhiều quý cô trên 40 tuổi ưa chuộng khi cần thay đổi vẻ ngoài một cách ấn tượng. Không chỉ mang đến hiệu quả "hack" tuổi, tóc ngắn còn có thể giúp vẻ ngoài thêm thanh lịch, trang nhã nếu chị em lựa chọn kiểu tóc khéo léo. Chưa hết, tóc ngắn cũng giúp thu gọn gương mặt hiệu quả và nâng tầm nhan sắc. Muốn có thêm nguồn cảm hứng về kiểu tóc ngắn sành điệu, sang trọng, chị em hãy tham khảo 4 mỹ nhân ở độ tuổi U40 - U50 để tóc ngắn đẹp nhất.

Han Ga In

Han Ga In được coi là một trong những nữ thần nhan sắc của Hàn Quốc. Ở tuổi 42, nữ diễn viên vẫn duy trì được phong độ nhan sắc trẻ trung, tươi tắn. Kiểu tóc ngắn Han Ga In đang áp dụng cũng góp phần tôn lên vẻ đẹp không tuổi của nữ diễn viên. Han Ga In áp dụng kiểu tóc ngắn layer rất trẻ trung và hiện đại. Kiểu tóc này còn toát lên nét nữ tính, thanh lịch, phù hợp với phụ nữ trên 40 tuổi.

Han Ga In thậm chí không cần nhuộm màu cho mái tóc, diện mạo của cô vẫn rất nổi bật, cuốn hút. Phiên bản tóc ngắn layer Han Ga In áp dụng có phần mái dài. Vì vậy, cô đã tạo phồng phần chân tóc để tổng thể mái tóc trông dày dặn hơn. Đây cũng là bí kíp giúp thu gọn gương mặt hiệu quả.

Go Jun Hee

Go Jun Hee vô cùng nổi tiếng sau khi đảm nhận vai phụ trong phim "She Was Pretty". Khoảng thời gian đó, Go Jun Hee đã khiến kiểu tóc pixie, vòng cổ choker, áo sơ mi trễ vai cùng phong cách trang điểm của nhân vật trở thành xu hướng "phủ sóng" khắp châu Á. Go Jun Hee "hot" đến mức cư dân mạng phải công nhận rằng, cứ nhắc đến tóc ngắn là sẽ nghĩ đến Go Jun Hee.

Ở độ tuổi U40, Go Jun Hee gây ấn tượng với nhan sắc cùng phong cách thời trang trẻ trung. Nữ diễn viên vẫn gắn bó với kiểu tóc ngắn cá tính nhưng cô không giới hạn bản thân trong một kiểu nhất định. Thay vào đó, Go Jun Hee biến hóa với tóc pixie dài, tóc ngắn messy, tóc bob uốn sóng cổ điển…

Các kiểu tóc ngắn của Go Jun Hee đều chuẩn mốt, giúp vẻ ngoài trở nên trẻ trung hơn mà vẫn có sự sang trọng. Tham khảo Go Jun Hee, chị em hãy thử nhuộm các tông màu như nâu sô-cô-la, nâu hạt dẻ, nâu vàng để diện mạo thêm rạng rỡ, nổi bật.

Kim Seo Hyung

Kim Seo Hyung là một trong những diễn viên gạo cội của màn ảnh nhỏ xứ Hàn. Điều khiến khán giả ấn tượng về Kim Seo Hyung không chỉ là diễn xuất tinh tế mà còn bị thu hút bởi khí chất sang trọng của nữ diễn viên. Nhan sắc cùng thần thái của Kim Seo Hyung chạm tới đỉnh cao khi cô áp dụng kiểu tóc ngắn pixie. Kiểu tóc này rất cá tính, "cool ngầu" nhưng vẫn ghi điểm ở sự quyến rũ và sang trọng.

Kim Seo Hyung trung thành với tông màu đen truyền thống khi để tóc ngắn. Dù không rực rỡ, nổi bật nhưng tóc ngắn tông màu đen lại rất sang trọng, tinh tế, đồng thời tôn da hiệu quả. Không thích nhuộm tóc, quý cô trên 40 tuổi có thể tham khảo những kiểu tóc ngắn của Kim Seo Hyung.

Song Hye Kyo

Song Hye Kyo có thể "cân" được mọi kiểu tóc và style tóc ngắn cá tính cũng không phải là ngoại lệ. Khi để tóc ngắn, diện mạo của Song Hye Kyo trở nên ngọt ngào, tươi trẻ hơn và còn toát lên nét sang trọng, thanh lịch. Song Hye Kyo biến hóa với nhiều kiểu tóc ngắn khác nhau và ở độ tuổi ngoài 40, cô ưu tiên tóc bob cơ bản hoặc tóc ngắn layer dịu dàng, nữ tính. Các kiểu tóc ngắn Song Hye Kyo lựa chọn đều có độ chuẩn mốt vượt thời gian, phù hợp với phụ nữ tuổi 40+.

Ảnh: Sưu tầm