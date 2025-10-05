Mới nhất
4 năm sau khi yêu 'phú bà' Cbiz giàu có, Lâm Bảo Châu thay đổi ra sao?

Chủ nhật, 10:39 05/10/2025 | Giải trí

google News News

GĐXH - Lâm Bảo Châu lần đầu tiên xuất hiện trên màn ảnh rộng với phim "Chị ngã em nâng", anh đã được khán giả chú ý. Sau 4 năm hẹn hò cùng Lệ Quyên, Lâm Bảo Châu có rất nhiều sự thay đổi.

4 năm sau khi yêu Lệ Quyên, Lâm Bảo Châu thay đổi ra sao? - Ảnh 1.Quốc Trường ở tuổi U40: Lụy tình nhưng không yêu 'mập mờ', tìm hiểu thấy 'ổn' là cưới luôn

GĐXH - Quốc Trường cho biết hiện tại anh đã "lớn tuổi" nên khi xác định được đối tượng, anh sẽ chọn cách yêu thực tế và tính chuyện lâu dài.

Lâm Bảo Châu muốn khán giả "ghét"

Lâm Bảo Châu trước khi xuất hiện trong "Chị ngã em nâng" đã tham gia một lớp học diễn xuất ngắn hạn. 

Khi vào vai Lê Bi, chàng diễn viên phải giảm cân 4kg để phù hợp với vai diễn. Nói về nhân vật Lê Bi, Lâm Bảo Châu trải lòng: "Lê Bi có nhiều góc tối và mảng màu trầm buồn - những điều vốn xa lạ với con người thật của tôi. Vì vậy, tôi phải dành nhiều thời gian quan sát, tìm chất liệu từ đời sống để khắc họa nhân vật chân thật nhất".

4 năm sau khi yêu Lệ Quyên, Lâm Bảo Châu thay đổi ra sao? - Ảnh 2.

Lâm Bảo Châu trong vai Lê Bi phim "Chị ngã em nâng".

Lần đầu xuất hiện trên màn ảnh rộng, Lâm Bảo Châu tiết lộ bản thân cũng khá ngần ngại nhưng được sự động viên từ phía nữ ca sĩ Lệ Quyên mà anh có thêm động lực và niềm tin để trở lại thị trường giải trí, trở lại điện ảnh hoàn thành giấc mơ dang dở của mình. 

Trong vai Lê Bi, Lâm Bảo Châu phải thể hiện một nhân vật tiêu cực, khác hẳn hình ảnh ngoài đời. Anh kể lại cảnh đánh nhau với Thuận Nguyễn, bị cây gậy lớn đập vào lưng 5 lần khiến mình bầm tím cả lưng sau nhiều take quay. Khi được hỏi liệu có lo khán giả sẽ ghét mình, anh hài hước đáp: "Bị ghét là vui. Tôi còn muốn làm ngược lại để đảo chiều tình cảm khán giả",

Dù chỉ là một vai diễn nhỏ trong phim nhưng Lâm Bảo Châu được khán giả đón nhận và bày tỏ tình yêu mến. "Tôi thực sự bất ngờ khi khán giả đón nhận nhân vật của mình nồng nhiệt đến vậy. Cảm ơn mọi người vì đã tin và đã 'ghét' Lê Bi. Với tôi, được góp một phần nhỏ trong bộ phim mang ý nghĩa nhân văn như Chị Ngã Em Nâng là một hành trình đáng nhớ".

4 năm sau khi yêu Lệ Quyên, Lâm Bảo Châu thay đổi ra sao? - Ảnh 3.

Lâm Bảo Châu vui vẻ giao lưu với khán giả.

Sau vai diễn này, Lâm Bảo Châu quyết tâm dành thời gian cho việc diễn xuất. Theo dõi trang cá nhân của anh, khán giả sẽ thấy bạn trai Lệ Quyên đang nghiêm túc theo đuổi bộ môn nghệ thuật thứ 7. Với sự ủng hộ của Lệ Quyên, khán giả kỳ vọng anh sẽ có vai diễn "bật lên" trong tương lai.

Lâm Bảo Châu được Lệ Quyên yêu thương ra sao?

Lệ Quyên và bạn trai kém tuổi Lâm Bảo Châu đã trải qua 4 năm hẹn hò. Họ thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào bên bạn trai sinh năm 1992 lên mạng xã hội. Có giai đoạn, Lệ Quyên - Lâm Bảo Châu gặp nhiều sóng gió, thị phi từ cộng đồng mạng. Tuy nhiên, sau tất cả thì cặp đôi lệch 12 tuổi vẫn nắm chặt tay nhau trong suốt thời gian qua.

4 năm sau khi yêu Lệ Quyên, Lâm Bảo Châu thay đổi ra sao? - Ảnh 4.

Lâm Bảo Châu và ca sĩ Lệ Quyên.

Đầu năm 2024, Lệ Quyên cũng chia sẻ loạt khoảnh khắc tình tứ để kỷ niệm yêu Lâm Bảo Châu. Cô thổ lộ trên trang cá nhân: "Cảm ơn anh, luôn nắm chặt tay em cùng xuyên qua khó khăn nuôi dưỡng hạnh phúc. Luôn nhẫn nhịn vị tha dù thiệt thòi rất nhiều khi bao điều tốt đẹp của bản thân không phải lúc nào cũng được đánh giá đúng.

Một người đàn ông kiệm lời, chỉ âm thầm làm mọi thứ tốt nhất cho người mình yêu thì một lời nói quý hơn ngàn vàng. Cảm ơn anh sưởi ấm trái tim em, thiệt thòi bởi bản thân không được ghi nhận đúng giá trị tốt đẹp. Nhẫn nhịn, vị tha cho tất cả, nắm tay em thật chặt đã 3 mùa xuân và mong là mãi mãi".

Qua những chia sẻ của Lệ Quyên, khán giả thấy được dù Lâm Bảo Châu kém tuổi nhưng anh đã trưởng thành từng ngày để phù hợp với bạn gái. Thậm chí, theo nữ chính tâm sự, Lâm Bảo Châu còn phải hy sinh hào quang của mình để giúp Lệ Quyên.

"Khi biết tôi thì bạn ấy hy sinh công việc của mình, lo mọi thứ cho tôi. Vì tôi cũng không muốn người ngoài giúp đỡ. Vì vậy, Lâm Bảo Châu chịu nhiều sức ép từ dư luận chỉ vì lỡ chọn yêu Lệ Quyên. Rõ ràng ở đây, Lâm Bảo Châu đã thiệt thòi rất nhiều", Lệ Quyên trải lòng.

4 năm sau khi yêu Lệ Quyên, Lâm Bảo Châu thay đổi ra sao? - Ảnh 5.

4 năm yêu nhau, cặp đôi "lệch tuổi" vẫn sống hạnh phúc và bình yên.

Không chỉ chăm chút cho bạn gái, Lâm Bảo Châu còn quan tâm đến con trai riêng Lệ Quyên. Sau nhiều lần tiếp xúc, mối quan hệ của con trai và bạn trai Lệ Quyên diễn ra rất tốt đẹp. Cả hai có chung những sở thích đời thường nên dễ nói chuyện, và Lâm Bảo Châu cùng bé Bo cũng từng nhiều lần đi chơi với nhau nên ngày càng thân thiết.

Lâm Bảo Châu chia sẻ muốn được khán giả "ghét" trên phim. Clip: Đỗ Quyên

Ảnh: FBNV

4 năm sau khi yêu Lệ Quyên, Lâm Bảo Châu thay đổi ra sao? - Ảnh 6.Uyển Ân tự lực nhiều hơn khi đóng phim không phải của anh trai Trấn Thành

GĐXH - Uyển Ân - em gái Trấn Thành tiết lộ khi đóng phim "người nhà" dù có bị mắng nhưng cô sẽ tự nhiên hơn, còn khi đóng phim của "người ngoài", cô phải tự lực nhiều hơn.

Đỗ Quyên
Tags:

