Uyển Ân tự lực nhiều hơn khi đóng phim không phải của anh trai Trấn Thành

Em gái Trấn Thành 'lột xác' thành mỹ nhân màn ảnh rộng nhờ giảm hơn 10kg GĐXH - Uyển Ân - em gái Trấn Thành từng có thân hình mũm mĩm nhưng sau đó vì muốn có được vóc dáng đẹp, cô đã quyết tâm giảm cân và thành công thành mỹ nhân mới của làng điện ảnh Việt.

Chiều muộn ngày 2/10, Uyển Ân đã xuất hiện cùng đoàn làm phim "Chị ngã em nâng" để ra mắt buổi chiếu sớm. Trong buổi công chiếu, cô đã nói về vai diễn cũng như các tình huống trong phim của mình.

Uyển Ân kể về "anh hai" Trấn Thành với những chia sẻ hài hước, chân thật. Clip: Đỗ Quyên

Khi được hỏi làm việc với đạo diễn là anh trai ruột và "người ngoài" có sự khác biệt gì, Uyển Ân thẳng thắn chia sẻ: "Tôi thấy cái khác giữa người ngoài và người nhà là khi có ý kiến, với anh Thành mình thoải mái chia sẻ. Thậm chí, anh ấy còn có thể tự nhiên nói 'xa xả' vào mặt mình khi không vừa ý (cười). Còn anh Vinh (đạo diễn Vũ Thành Vinh của phim 'Chị ngã em nâng') thường chiều theo ý mình và rất thương các em. Với 'Chị ngã em nâng', mình phải tự lực nhiều hơn".

Ngoài sự khác biệt khi đóng phim của "người ngoài", khi nói về cảnh nóng trong phim với nam diễn viên Thuận Nguyễn (vai Lực), Uyển Ân tiết lộ cả hai phải uống một chút rượu để làm "nóng người". Cô muốn có được cảm xúc chân thật nhất để khán giả hiểu được phân cảnh tình cảm đó.

Em gái Trấn Thành còn bổ sung: "Chúng tôi đều là diễn viên chuyên nghiệp nên hiểu rõ đây là công việc. Khi quay cảnh nóng, bạn nam sẽ luôn là người dẫn dắt. Mình đứng yên để cho anh Thuận chủ động. Anh đạo diễn cũng chỉ cần quay hai đúp là hoàn thành phân đoạn".

Uyển Ân và Thuận Nguyễn có phản ứng "chemistry" trong những cảnh thân mật ở phim "Chị ngã em nâng".

Được biết, từ khi khởi nghiệp đến nay, Uyển Ân nổi tiếng nhờ những vai diễn trong các phim của Trấn Thành. Tuy nhiên, lần này, nữ diễn viên trong "Chị ngã em nâng" của đạo diễn Vũ Thành Vinh muốn tự mình nỗ lực, cố gắng để "thoát" dần "cái bóng" từ những nhân vật trong phim của anh trai.

Về Uyển Ân, cô sinh năm 1999, là em gái út của Trấn Thành. Nữ diễn viên sở hữu ngoại hình ưa nhìn, chiều cao 1m68 cùng tính cách năng động. Giống như anh trai ruột nổi tiếng, Uyển Ân sớm có đam mê diễn xuất và từng có ý định thi tuyển, học tập tại Trường Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM.

Tuy nhiên, sau đó cô chuyển sang học tại Trường quốc tế RMIT để bổ sung những kiến thức cần thiết. Thời điểm còn ngồi ghế nhà trường, thỉnh thoảng Uyển Ân gây chú ý khi khoe ảnh đi du lịch cùng Trấn Thành - Hari Won.

Từ năm 2019 đến nay, cô được anh trai tạo điều kiện để thử sức với môi trường hoạt động nghệ thuật và công việc đóng phim. Gây chú ý khi góp vai trong web-drama "Bố già" của anh trai, Uyển Ân còn tham gia thêm một vài dự án khác như: Oppa phiền quá nha, Phượng Khấu, Giữa những tầng mây...

Uyển Ân đời thực được Trấn Thành chỉ dạy nhiều việc về đối nhân xử thế.

Trong một vài lần chia sẻ, Uyển Ân tiết lộ cô cũng có những áp lực nhất định khi mang danh xưng "em gái Trấn Thành". Song, nữ diễn viên trẻ 9X cho biết vẫn đang nỗ lực từng ngày để hoàn thiện bản thân hơn.

Ngoài sự dạy bảo nghiêm khắc của đàn anh, Uyển Ân cũng tham gia lớp học diễn xuất tại sân khấu kịch của nghệ sĩ Minh Nhí. Riêng về đời tư, cô là người khá kín tiếng và ít cập nhật trên mạng xã hội.

"Chị ngã em nâng" là câu chuyện về tình thân của chị em Thương (Lê Khánh) và Lực (Thuận Nguyễn). Tuy nhiên, do 2 chị em yêu thương không đúng cách nên dần họ có khoảng cách và xảy ra những biến cố đời người đau xót. Phim chính thức khởi chiếu tại rạp từ ngày 3/10/2025 sẽ trả lời những "nút thắt" tình cảm đó cùng với khán giả.