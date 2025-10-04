Mới nhất
Quốc Trường ở tuổi U40: Lụy tình nhưng không yêu 'mập mờ', tìm hiểu thấy 'ổn' là cưới luôn

Thứ bảy, 11:33 04/10/2025
GĐXH - Quốc Trường cho biết hiện tại anh đã "lớn tuổi" nên khi xác định được đối tượng, anh sẽ chọn cách yêu thực tế và tính chuyện lâu dài.

Vào vai bác sĩ thẩm mỹ, Quốc Trường nhận "cơn mưa" lời khen từ chuyên giaVào vai bác sĩ thẩm mỹ, Quốc Trường nhận 'cơn mưa' lời khen từ chuyên gia

GĐXH - Không còn hình ảnh công tử giàu có trong các phim trước, lần này Quốc Trường gây sốt khi nên duyên cùng Lê Khánh và anh có nghề mới là bác sĩ thẩm mỹ.

Phải thật tập trung để quên hình ảnh đời thực của chị Lê Khánh

Xin chào Quốc Trường, trong "Chị ngã em nâng", anh đảm nhiệm vai bác sĩ Trường – một người đàn ông chính trực, chững chạc, thiên hướng về gia đình, khác hẳn hình ảnh "sở khanh" mà anh thường gắn liền trên màn ảnh. Vai diễn chính diện nhưng đậm màu sắc, có cả hài hước, nội tâm… có điều gì làm khó anh?

– Đây đúng là thử thách. Tôi không phải diễn viên hài nên khi vào những phân đoạn nhân vật Trường là trung tâm gây cười, tôi rất lo lắng. Nếu mình làm không tới, không khí cả cảnh sẽ gượng gạo, thiếu gia vị. Cái khó là phải tạo được tiếng cười từ tình huống chứ không phải "gồng" để gây cười. Đây là áp lực lớn với tôi trong vai diễn lần này.

Quốc Trường ở tuổi U40: Lụy tình nhưng không yêu 'mập mờ', tìm hiểu thấy 'ổn' là cưới luôn - Ảnh 2.

Quốc Trường trong một phân cảnh "nóng" cùng diễn viên Lê Khánh. Ảnh: ĐLP cung cấp

Trong phim, người yêu của Trường luôn đặt em trai lên hàng đầu, nhiều tình huống khiến tình cảm hai người gặp trở ngại. Khi đọc kịch bản, anh có thấy khó chịu không? Nếu ngoài đời gặp tình huống này, anh sẽ xử lý thế nào?

– Khi đọc kịch bản, tôi thấy đây là chi tiết hợp lý để đẩy cao kịch tính. Với bác sĩ Trường, đó là thử thách lớn của tình yêu. Còn ngoài đời, nếu gặp trường hợp người yêu luôn đặt gia đình lên trước tôi thì tôi nghĩ mình sẽ phải thẳng thắn trao đổi. Tình yêu cần sự cân bằng, nếu một người hy sinh quá nhiều sẽ dễ dẫn đến rạn nứt. Tôi chọn cách chia sẻ để cả hai hiểu nhau, thay vì im lặng rồi chịu đựng.

Quốc Trường ở tuổi U40: Lụy tình nhưng không yêu 'mập mờ', tìm hiểu thấy 'ổn' là cưới luôn - Ảnh 3.

Quốc Trường luôn tập trung để cố gắng "quên" hình ảnh đời thực của Lê Khánh.

Trước đây anh thường đóng cặp với những bạn diễn trẻ đẹp, còn lần này lại đóng cặp với chị Lê Khánh – người hơn tuổi mình. Cảm xúc của anh thế nào?

– Từ trước tới nay, tôi mặc định chị Lê Khánh là một người chị. Ngoài đời, chồng chị cũng rất thân với tôi, coi như anh em trong nhà. Nên khi bước vào vai diễn, tôi buộc bản thân phải thật tập trung để "quên" hình ảnh người chị ngoài đời, nhìn chị hoàn toàn như nhân vật Thương. Đây cũng là sự chuyên nghiệp mà một diễn viên cần có.

Nhưng việc khán giả phải tin hai người là một cặp tình nhân thực sự hẳn không đơn giản?

– Đúng vậy. Những cảnh đối thoại thì dễ hơn, còn cảnh tình cảm, gần gũi thì khó vô cùng. May mắn là chị Lê Khánh rất chuyên nghiệp, chị luôn động viên tôi phải diễn thoải mái, không được ngại ngần. Khi nghe chị nói, tôi có thêm động lực. Trong phim cũng không có cảnh quá nóng, chỉ dừng ở mức chạm môi nên tôi bớt áp lực.

Quốc Trường ở tuổi U40: Lụy tình nhưng không yêu 'mập mờ', tìm hiểu thấy 'ổn' là cưới luôn - Ảnh 4.

Quốc Trường dành sự chuyên nghiệp cho từng vai diễn của mình.

Không có thời gian để đóng phim VFC

Qua nhân vật này, anh rút ra thêm trải nghiệm gì về tình yêu?

– Tôi thấy bác sĩ Trường sống với lòng biết ơn quá lớn. Anh ấy vừa yêu vừa mang trong mình món nợ ân tình. Còn ngoài đời, Quốc Trường không vậy. Tôi sợ cảm giác vừa yêu vừa phải mang ơn. Nếu đã thương thì sẽ tìm hiểu, yêu bằng sự tự nguyện, chứ không xuất phát từ việc chịu ơn.

Trong phim, nhân vật Trường yêu nhiều, lụy nhiều. Còn Quốc Trường ngoài đời thì sao?

– Tôi ngoài đời cũng lụy tình lắm (cười). Vai Trường này tuy là thử thách trong nghề nhưng lại khá giống con người thật của tôi. Thời điểm đóng Về nhà đi con, vai Vũ cũng khá giống tôi lúc đó. Còn hiện tại, tôi đã chững chạc hơn, trưởng thành hơn nhưng vẫn giữ năng lượng tích cực. Bác sĩ Trường trong phim giống tôi ở độ tuổi, sự chín chắn, cách suy nghĩ. Có chăng, khi diễn, tôi phải kiềm chế ánh mắt để khán giả không còn thấy một Quốc Trường "sở khanh" trước đó nữa.

Quốc Trường ở tuổi U40: Lụy tình nhưng không yêu 'mập mờ', tìm hiểu thấy 'ổn' là cưới luôn - Ảnh 5.

Quốc Trường ngoài đời cũng lụy tình nhưng không yêu đương "mập mờ".

Vậy ở ngoài đời, khi xảy ra khúc mắc với người yêu thì Quốc Trường sẽ làm gì?

– Ngoài đời của tôi sẽ không giống như trên phim, vì xuất phát điểm của tôi và nhân vật khác nhau. Trong phim tôi "dưới cơ" bạn gái, phải mang ơn nhưng ngoài đời thì khác chứ. Tôi tự lập, tự nuôi mình thì tôi sẽ có ứng xử khác. Khi gặp khúc mắc với bạn gái, tôi sẽ thẳng thắn bày tỏ quan điểm thay vì phải luồn cúi hay tìm cách dung hòa.

Là một quý ông vừa giàu có, vừa nổi tiếng, nếu Quốc Trường gặp tình huống bạn gái mập mờ không có ý định kết hôn, anh sẽ ứng xử thế nào?

– Tương lai thì tôi không nói trước được gì nhưng chắc chắn sẽ không có phụ nữ nào làm vậy với tôi đâu. Vì tôi độc lập mà, tôi đâu có phụ thuộc vào ai. Nếu bây giờ tôi tìm hiểu ai thì tôi sẽ đặt vấn đề luôn là kết hôn và có con luôn. Vì hiện tại, tôi cũng lớn tuổi rồi, tôi muốn có một đám cưới đàng hoàng. Còn nếu đối tượng mà mập mờ thì thôi, tôi tìm đến người khác liền. Ngay từ đầu, khi quen nhau mà tôi xác định đó là mối quan hệ nghiêm túc thì tôi sẽ nói luôn.

Tình yêu của tôi thực tế và có gì nói luôn như vậy. Ví dụ, tôi hay cô ấy không thích gì thì liệt kê ra rõ ràng. Kể cả những tật xấu hay điểm hạn chế của nhau cũng nên được chia sẻ để hiểu hơn mới xây được mối quan hệ lâu dài.

Nếu bạn gái có những yêu cầu gì mà tôi thấy ổn, tôi sẽ đáp ứng luôn. Như bạn gái muốn shopping, đi chơi với bạn bè, thì tôi sẵn sàng và thoải mái. Còn nếu "đụng" vào những điều trái với đạo đức thì tôi nghĩ cần phải xem lại.

Quốc Trường ở tuổi U40: Lụy tình nhưng không yêu 'mập mờ', tìm hiểu thấy 'ổn' là cưới luôn - Ảnh 6.

Hiện tại, Quốc Trường chỉ tập trung cho công việc và gia đình. Nếu gặp đúng người sẽ tính chuyện lâu dài luôn.

Ngoài tình yêu, hôn nhân, thời gian gần đây Quốc Trường vắng bóng trên phim giờ vàng của VFC, anh nghĩ sao khi có lời mời tham gia phim và Bắc tiến?

– Hiện tại, Quốc Trường không có thời gian như hồi đóng phim Về nhà đi con. Tôi bận kinh doanh và phải quản lý nhiều việc nên chắc rất khó sắp xếp được thời gian cho những bộ phim truyền hình dài hơi. Vậy nên, tôi chỉ nhận phim khi cân đối được lịch làm việc của mình.

Cảm ơn Quốc Trường về cuộc trò chuyện này!

Quốc Trường chia sẻ về vai diễn của mình khi giao lưu cùng khán giả. Clip: Đỗ Quyên

Ảnh: FBNV

Quốc Trường "nên duyên" cùng "đàn chị" Lê KhánhQuốc Trường 'nên duyên' cùng 'đàn chị' Lê Khánh

GĐXH - Quốc Trường và Lê Khánh sẽ có những màn đối diễn ăn ý, hứa hẹn trở thành cặp đôi hot của màn ảnh rộng tháng 10.

Đỗ Quyên
Top