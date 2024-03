4 thói quen giúp bạn càng ngày càng trẻ

Tham khảo 10 cách diện áo blazer sáng màu để trẻ hóa phong cách 10 công thức diện áo blazer sáng màu sau đây thích hợp để áp dụng trong dịp Tết sắp tới.

1. Chăm sóc răng miệng tốt

Vệ sinh răng miệng đúng cách giúp làm chậm quá trình lão hóa. Ảnh: newleafrp

Hàm răng trắng và nụ cười tươi tắn là đặc điểm chung của những người trẻ lâu. Chăm sóc răng miệng kém khiến bạn trông kém sắc và già nua. Chưa kể, lười vệ sinh răng miệng còn gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, tăng nguy cơ nhiễm khuẩn, nhiễm trùng, gây ra tình trạng viêm mãn tính, ảnh hưởng đến hệ thống miễn dịch. Khi hệ miễn dịch suy yếu, tốc độ lão hóa có thể tăng nhanh hơn bình thường. Hiệp hội Nha khoa Hoa Kỳ khuyến cáo nên đánh răng hai lần mỗi ngày, mỗi lần ít nhất hai phút; sử dụng kem đánh răng có flouride và chỉ nha khoa để làm sạch răng hàng ngày.

2. Vận động mỗi ngày

Nghiên cứu đã chỉ ra những người tập thể dục thường xuyên có telomere dài hơn những người không tập thể dục. Telomere là phần DNA-protein ở cuối nhiễm sắc thể có tác dụng thúc đẩy sự ổn định của nhiễm sắc thể và bảo vệ DNA khỏi bị hư hại do gốc tự do. Các telomere sẽ ngắn đi cùng với quá trình già hóa của cơ thể. Những người tập thể dục ít nhất 30 phút mỗi ngày, 5 ngày một tuần có thể trẻ hơn khoảng 9 tuổi so với những người ngồi nhiều, ít vận động.

3. Ngủ vừa đủ

Ngủ vừa đủ và đúng cách, chú trọng chất lượng giấc ngủ, số tiếng ngủ ban đêm hơn tổng thời gian ngủ trong ngày.

Ngủ là khoảng thời gian cần thiết để cơ thể phục hồi chức năng, đồng thời, làn da có thời gian sửa chữa và tái tạo. Ngủ đủ giấc giúp quá trình phục hồi và tái tạo tế bào diễn ra trơn tru, giúp làn da tươi tắn, trẻ trung. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc ngủ càng nhiều bạn càng trẻ trung. Ngủ quá nhiều có thể gây rối loạn nội tiết tố khiến cơ thể tiết ra hormone căng thẳng cortisol - tác nhân phá vỡ collagen, khiến da mất đi độ đàn hồi, dễ chảy xệ.

Ngủ vừa đủ và đúng cách, chú trọng chất lượng giấc ngủ, số tiếng ngủ ban đêm hơn tổng thời gian bạn ngủ trong ngày. Các nhà khoa học chỉ ra bạn nên ngủ trên 7 tiếng mỗi ngày, ít nhất 80% số đó là giấc ngủ ban đêm và không nên ngủ quá 11 tiếng mỗi ngày nếu muốn trẻ lâu.

4. Hạn chế đường

Ăn quá nhiều đường khiến chiều dài telomere ngắn lại nhanh hơn chu kỳ tự nhiên, đẩy nhanh tốc độ lão hóa. Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA) khuyến nghị phụ nữ nên hạn chế lượng đường bổ sung hàng ngày ở mức không vượt quá 25 g hoặc 6 thìa cà phê, nam giới không quá 37,5 g hoặc 9 thìa cà phê. Ăn nhiều đường hơn mức khuyến nghị có thể làm tăng đường huyết, gia tăng căng thẳng oxy hóa, tăng tình trạng viêm, gây tổn thương tế bào, gây lão hóa sớm ở mọi cơ quan của cơ thể từ da, dây thần kinh, não, mắt hay tim.