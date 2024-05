5 con giáp được quý nhân phù trợ, đường tài lộc trải hoa giúp cuộc sống gia đình đủ đầy, viên mãn năm 2024

Theo các chuyên gia phong thủy, năm Giáp Thìn 2024, một số con giáp có nhiều cát tinh vây quanh và trong số đó có những cát tinh chủ về đường tài lộc, ý chỉ đến những may mắn về tiền bạc, của cải vật chất.

Dưới đây là 4 con giáp có những cát tinh như vậy, công việc làm ăn của họ được cho là sẽ thuận lợi hơn với nhiều cơ hội kiếm tiền, nâng cao thu nhập, thậm chí là có được cuộc sống giàu sang viên mãn. Hãy xem bạn có nằm trong số đó không nhé.

Tuổi Sửu

Tử vi học có nói, năm Giáp Thìn 2024 là một năm tốt lành với những người tuổi Sửu. Ảnh minh họa

Theo quan niệm của tử vi phương Đông, những người sinh ra trong năm Sửu thường có tính cách khá trầm tĩnh, không thích phô trương ồn ào nhưng thật ra họ thường rất giỏi và có nội tâm phong phú, kiên định, luôn nỗ lực vươn lên trong cuộc sống nên sớm muộn đều đạt được những thành tựu khiến người khác phải nể phục.

Tử vi học có nói, năm Giáp Thìn 2024 là một năm tốt lành với những người tuổi Sửu, do đó họ nên biết tận dụng các cơ hội tốt để tiếp tục tạo ra những kỳ tích trong cuộc sống của mình.

Được 2 phúc tinh là Thiên Đức và Phúc Đức hỗ trợ, tuổi Sửu có thể sẽ có những sự thay đổi tích cực trong nghề nghiệp. Nếu chưa hài lòng với công việc hiện tại, họ có thể mạnh dạn chuyển hướng sang một lĩnh vực khác. Dự đoán công việc sắp tới sẽ giúp họ phát huy được những sở trường của mình, đồng thời mang đến thu nhập lớn hơn cho họ, giúp nâng cao chất lượng cuộc sống.

Đặc biệt, nhờ có sự xuất hiện của sao Bát Tọa, trong năm Giáp Thìn 2024 tuổi Sửu sẽ có quý nhân giúp sức, đưa đường dẫn lối trong sự nghiệp, giúp họ đánh đâu thắng đấy, danh tiếng sẽ tỷ lệ thuận với tiền bạc mà họ kiếm được.

Dự đoán tháng 10 và tháng 12 âm lịch sẽ là những thời điểm may mắn nhất của tuổi Sửu, là lúc quý nhân xuất hiện, họ nên biết nắm bắt để thu về lợi nhuận cao nhất.

Tử vi học có nói, ngay từ đầu năm, cuộc sống của tuổi Sửu đã có sự viên mãn đáng ngưỡng mộ, khi họ không chỉ có tài chính dồi dào mà còn có đời sống tình cảm thăng hoa, hạnh phúc, gia đình hòa thuận, yên ấm.

Đến tháng 10 âm, tuổi Sửu sẽ còn gặp được quý nhân của đời mình, người sẽ đưa đường dẫn lối cho họ đến với thành công. Lúc này, những người độc thân cũng nên tận dụng cơ hội vì sẽ dễ gặp được một nửa như ý.

Tuổi Ngọ

Theo các chuyên gia phong thủy, trong năm Giáp Thìn 2024, tuổi Ngọ sẽ có nhiều chuyển biến tích cực. Ảnh minh họa

Theo các chuyên gia phong thủy, trong năm Giáp Thìn 2024, tuổi Ngọ sẽ có nhiều chuyển biến tích cực, vận trình của con giáp này được dự báo là vô cùng tươi sáng, rất đáng để mong chờ.

Được các cát tinh như sao Thiên Giải, Giải Thần hỗ trợ, vận may của người tuổi Ngọ sẽ được kích hoạt, chỉ cần luôn chăm chỉ và nỗ lực thì chắc chắn họ sẽ gặt hái được những thành công như họ vẫn hằng mong ước.

Đặc biệt, sao Thiên Giải và Giải Thần chính là 2 cát tinh chịu trách nhiệm cho việc giải ách, trừ hung, giảm bệnh tật, đề phòng và giảm tai họa, đồng thời mang lại phúc thọ và may mắn đặc biệt. Được 2 ngôi sao này chiếu rọi cũng giống như việc một tấm bùa hộ mệnh có thể giúp giải quyết tai ách và mang lại may mắn khi gặp khó khăn.

Tóm lại, nhờ 2 cát tinh này, tuổi Ngọ sẽ gặp được quý nhân, giúp họ tăng thêm sức mạnh, gặp dữ hóa lành, chuyển bại thành thắng, biến vận xui thành vận may. Vì thế trong năm Giáp Thìn 2024, khi gặp khó khăn, tuổi Ngọ đừng nản chí, hãy luôn cố gắng hết mình, tình thế sẽ được cải thiện vào lúc họ ít ngờ tới nhất.

Ngoài ra, tuổi Ngọ còn có sự hỗ trợ của sao Bát Tọa, là sao chủ về đường học vấn, thi cử, sự vinh hiển. Được sao Bát Tọa trợ giúp, tuổi Ngọ sẽ dễ gặp may trên con đường học hành, sự nghiệp, đạt được những thành công chói lọi.

Dự báo tháng 4 âm lịch này, tuổi Ngọ sẽ có khả năng thăng tiến, tài khoản tăng số, của cải tích tụ. Trong khi đó, tháng 6 âm họ cũng sẽ tiếp tục gặp may mắn trong sự nghiệp và ngoài ra, người độc thân còn có thể gặp được ý trung nhân của mình. Tháng 9 âm, danh tiếng của họ tiếp tục được nâng cao, đón nhận nhiều cơ hội tốt trong nghề nghiệp.

Tuổi Tỵ

Tử vi học có nói, năm Giáp Thìn, tuổi Tỵ là 1 trong số những con giáp có nhiều cát tinh soi rọi,. Ảnh minh họa

Năm Giáp Thìn 2024, người tuổi Tỵ không gặp xung đột với lưu niên Thái Tuế và ngũ hành được cân bằng, vì vậy năm 2024 có thể được coi là một năm ổn định với họ, hầu như không có biến động gì khiến họ phải lo lắng quá nhiều.

Bên cạnh đó, tử vi học có nói, năm Giáp Thìn, tuổi Tỵ là 1 trong số những con giáp có nhiều cát tinh soi rọi, bao gồm sao Thái Dương, Thiên Hỷ, Văn Xương, Thiên Trù nên cũng sẽ gặp nhiều may mắn hơn những con giáp khác.

Thái Dương được xem là cát tinh với cả nam lẫn nữ mạng, sao mang đến điềm lành nhất trong hệ thống. Thái Dương có nghĩa là mặt trời, mang hành Hỏa. Được sao Thái Dương chiếu mệnh sẽ mang đến nhiều may mắn trong cuộc sống, công việc, sức khỏe dồi dào. Nhất là với nam mệnh sẽ gặp điềm may, phát đạt, sự nghiệp xán lạn.

Có sao Văn Xương giúp sức, những người tuổi Tỵ đang đi học sẽ dễ đạt thành tích cao. Cuối cùng, sao Thiên Trù giúp tuổi Tỵ dù làm gì cũng sẽ có được cuộc sống khá giả.

Trong khi đó, Thiên Hỷ chủ về các mối quan hệ, được sao Thiên Hỷ chiếu rọi cũng có nghĩa là tuổi Tỵ sẽ được phù hộ về mặt tình cảm, dễ có được cuộc sống hạnh phúc viên mãn. Đây cũng là năm tốt để người tuổi Tỵ độc thân tìm ý trung nhân cho mình.

Tuổi Mùi

Tử vi học có nói, năm Giáp Thìn 2024, tuổi Mùi có 2 cát tinh vây quanh là Thái Âm và Thiên Ất nên làm gì cũng được độ trì, có người hỗ trợ. Ảnh minh họa

Nằm trong số những con giáp có vận son rực rỡ nhất năm Giáp Thìn, tuổi Mùi có thể mạnh dạn khai phá những tiềm năng của bản thân trong năm nay. Được biết đến với sự thông minh, óc tỉ mỉ và khả năng sáng tạo tuyệt vời, người tuổi Mùi nếu biết tận dụng các ưu điểm này thì sẽ gặt hái được những thành tựu nổi bật trong năm 2024.

Tử vi học có nói, năm Giáp Thìn 2024, tuổi Mùi có 2 cát tinh vây quanh là Thái Âm và Thiên Ất nên làm gì cũng được độ trì, có người hỗ trợ. Đặc biệt, Sao Thái Âm là một trong các sao chiếu mạng thuộc Cửu Diệu, là Phước Tinh thuộc hành Thủy, chủ về những may mắn trong tài chính, tiền bạc, có cuộc sống no đủ. Vì thế cả nam mạng hay nữ mạng khi gặp sao này đều may mắn, phước vận, có tài lộc, niềm vui, của cải ngày một đầy lên.

Vì thế, người tuổi Mùi cần biết nắm bắt cơ hội để thực hiện dự định công việc trong năm này nhằm có được kết quả thành công.

Tháng 12 âm, tuổi Mùi "chốt hạ" năm Giáp Thìn bằng những may mắn khiến nhiều người ghen tị, khi họ vừa giàu có về tài chính, có một sự nghiệp ổn định, rực rỡ, vừa có cuộc sống viên mãn, hạnh phúc bên những người thân yêu.

Tuổi Thìn

Theo các chuyên gia phong thủy, năm này, tuổi Thìn có nhiều cát tinh hỗ trợ. Ảnh minh họa

Mặc dù năm Giáp Thìn 2024 là năm tuổi của những người tuổi Thìn, nhưng nó không đáng sợ như lầm tưởng của nhiều người. Nếu biết coi một vài thử thách chỉ là những cơ hội để chứng tỏ bản lĩnh, tuổi Thìn sẽ đạt được những thành tựu mà họ chưa từng dám mơ đến.

Theo các chuyên gia phong thủy, năm này, tuổi Thìn có nhiều cát tinh hỗ trợ, ví dụ như sao Đường Phù, sao Tuế Giá và sao Hoa Cái nên con đường học vấn, sự nghiệp của họ được cho là sẽ vô cùng tươi sáng.

Trong tử vi học, sao Đường Phù được liệt kê vào nhóm sao quý, là cát tinh đại diện cho những điều tốt lành về vấn đề đất đai. Ngoài ra, đây còn là sao chủ về các may mắn, tước lộc. Dù không phải là ngôi sao lớn và ít được biết đến, tuy nhiên Đường Phù vẫn là sao có vai trò và những ảnh hưởng nhất định trong cuộc đời một người khi xuất hiện trong lá số tử vi.

Chưa hết, có sao Tuế Giá hộ mệnh nghĩa là tuổi Thìn sẽ có quý nhân trợ giúp khá nhiều trên con đường công danh, sự nghiệp, làm gì cũng được ủng hộ.

Cuối cùng, sao Hoa Cái chủ về sự thông tuệ, mẫn tiệp trong học tập, sự chăm chỉ, khéo léo, đảm đang và những may mắn mà con người gặp được trong cuộc đời.

Tóm lại, được các cát tinh vây quanh, tuổi Thìn sẽ có một năm xông xênh tiền bạc, vật chất dư dả, cuộc sống nhiều niềm vui.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.