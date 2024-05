5 cung hoàng đạo là người yêu tuyệt vời nhất

Nhân Mã - Sagittarius (22/11 - 21/12)

Ở bên Nhân Mã đã là một điều rất hạnh phúc, bạn có thể cảm nhận được niềm đam mê cuộc sống của họ. Chỉ những người không thiếu tình yêu mới có khả năng yêu thương người khác. Trong thời đại kĩ thuật số cái gì cũng nhanh chóng này chỉ có cung hoàng đạo này là vẫn vô cùng thích thú khám phá thế giới, thử những điều mới mẻ và tận hưởng niềm vui.

Trong khi người khác không dám cho đi vì tình yêu và sợ bị tổn thương thì Nhân Mã lại dũng cảm mở rộng vòng tay và trao đi cho người mình thích. Họ sẽ kéo bạn vào thế giới riêng của họ, giới thiệu bạn với bạn bè của họ đồng thời tạo ra nhiều niềm vui và bất ngờ cho bạn, khiến bạn cảm thấy cuộc sống tràn đầy những khả năng và kỳ vọng vô hạn.

Nếu bạn khao khát tình yêu nhưng ghét bị ràng buộc thì Nhân Mã có thể cho bạn trải nghiệm tình yêu tự do. Bởi chỉ những người biết trân trọng tự do mới mang lại cho người yêu mình sự tự do trọn vẹn. Bản thân họ cũng khao khát sự tự do, và tất nhiên họ sẽ không để bạn cảm thấy bị giới hạn hay gò bó, tạo cho bạn đủ không gian cá nhân để phát triển bản thân.

Kim Ngưu - Taurus (20/04 - 20/05)

Vốn là người thực tế, Kim Ngưu luôn đề cao sự thoải mái của đôi bên. Kim Ngưu luôn là người "khởi xướng" việc bộc lộ sự đáng tin cậy của bản thân để đối phương có thể cảm nhận được.

Kim Ngưu cho rằng, muốn người ấy đối xử tốt với mình thì trước tiên tự mình phải chân thành với họ. Họ luôn tìm kiếm sự ổn định của mối quan hệ, nên nếu trong tình yêu Kim Ngưu luôn cố gắng làm hết sức để ngọn lửa tình bùng cháy mãnh liệt.

Cự Giải - Cancer (21/06 - 22/07)

Trong 12 chòm sao , có thể nói Cự Giải là người luôn xem trọng và đặt các mối quan hệ lên hàng đầu. Các chàng trai cô gái Cự Giải luôn nỗ lực hết mình để chăm sóc, quan tâm, hỏi han "người ấy".

Nếu yêu một người cung Cự Giải bạn sẽ không bao giờ phải lo lắng . Cự Giải rất chân thành kể cả trong tình bạn, vì vậy họ sẽ không phản bội "nửa kia" của mình dù chỉ là trong ý nghĩ.

Dù họ khá minh bạch về chuyện tiền bạc, nhưng một khi đã yêu, họ sẵn sàng đặt người mình yêu lên hàng ưu tiên số một và bỏ qua các giá trị vật chất. Đối với họ tình cảm luôn quan trọng hơn mà!

Sư Tử - Leo (23/07 - 22/08)

Sư Tử vốn tự tin, nhiệt tình và là trung tâm của sự chú ý, nhưng khi nói đến người mình yêu thương, họ sẵn sàng tập trung vào người kia. Dù bên ngoài cư xử kiêu ngạo nhưng khi trở về nhà, anh ta lại biến thành một chú mèo con ngoan ngoãn, thể hiện hết sự dịu dàng và dễ thương mà không hề giả vờ.

Tình yêu của sư tử nằm ngoài sức tưởng tượng của bạn. Họ đặc biệt chú ý đến những người họ thích, cho dù bạn dùng thẻ tín dụng của anh ấy quẹt thoải mái thì trên mặt họ cũng không có chút cau mày. Họ thích chăm sóc người khác và họ càng cảm thấy hài lòng hơn khi thấy người khác hạnh phúc.

Vào những thời điểm quan trọng, Sư Tử còn thể hiện khả năng ra quyết định mạnh mẽ. Vậy nên, đây sẽ là người yêu tuyệt vời nhất trong top các cung hoàng đạo.

Thiên Bình - Libra (23/09 - 22/10)

Biểu tượng của chòm sao này là cán cân công lý, do đó họ luôn khao khát tìm kiếm sự công bằng và cố gắng hành xử đúng mực trong mọi hoàn cảnh. Đối với người mình yêu, Thiên Bình luôn nỗ lực mang đến niềm vui và đảm bảo họ không phải chịu đựng sự bất công nào.

Chòm sao này luôn "bắt thóp" được suy nghĩ của người khác, xứng đáng là một người để bạn trút hết nỗi niềm riêng tư. Thiên Bình không tọc mạch mà trái lại còn rất thấu hiểu và cảm thông cho mọi vấn đề của bạn bè và người yêu.

Với óc quan sát nhạy bén và tinh tế, cung hoàng đạo này nắm giữ gần như mọi bí mật cho dù bạn có trực tiếp thổ lộ với họ hay không. Bởi thế nên họ khá đắn đo trước khi dấn thân vào tình yêu; để trở thành "nửa kia" của Thiên Bình, bạn phải trải qua nhiều thử thách đấy. Nhưng khi đã quyết định đặt mối quan hệ với bạn rồi, họ sẽ không làm bạn thất vọng.

