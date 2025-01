5 cung hoàng đạo nữ nổi tiếng ghê gớm

Song Tử là cung hoàng đạo năng động, nhanh nhẹn, đôi khi mau mồm mau miệng mà nghĩ gì nói đấy, không kịp suy nghĩ trước khi phát ngôn, thành ra dễ bị mọi người đánh giá là đanh đá khó ưa.

Thậm chí, tính cách "thẳng như ruột ngựa" đến mức sẵn sàng nói những lời có tính sát thương cao, đánh thẳng vào đối phương, khiến đối phương ngã gục.

Mọi người thường e dè khi nói chuyện với Song Tử, vì sợ nếu không đúng ý họ sẽ trở nên đanh đá và ghê gớm không ai bằng.

Kim Ngưu là cung hoàng đạo khá lầm lì, nhưng một khi đã thân thiết với ai, họ sẽ nói nhiều hơn hẳn.

Nếu như bạn làm trái lời họ, họ nhất định phải dùng mọi cách khiến bạn nghe theo mới thôi.

Trong cuộc sống thường ngày, muốn gia đình hạnh phúc, bạn không nên nóng nảy cãi cọ với Kim Ngưu, hãy bình tĩnh và nói chuyện, thuyết phục họ.

Kim Ngưu là một người hiểu lý lẽ, nếu nhận ra mình sai, họ sẽ chấp nhận và sửa đổi.

Họ còn là một cung hoàng đạo vượng phu, nhờ có sự chăm chỉ và tài năng hơn người.

Họ có thể đưa cho nửa kia của mình những lời khuyên hữu ích, giúp nửa kia vững tin hơn trong những lúc khó khăn, mệt mỏi.

Chỉ cần nghe những lời động viên của họ, nửa kia chắc chắn sẽ lại tràn đầy nhiệt huyết trong công việc.

Sư Tử là cung hoàng đạo vui vẻ, hài hước, hòa đồng. Nhưng không phải lúc nào cũng vậy và cũng không phải là người hiền lành để ai thích làm gì Sư Tử cũng được.

Cô nàng này khá chuyên quyền, lại có cái tôi cao, chính vì thế ai lỡ dại mà động vào họ, khiến họ bị tổn thương thì người đó chắc chắn sẽ phải gánh chịu hậu quả nặng nề.

Cô nàng này không cho phép bất cứ ai nói xấu hay đắc tội với mình, chẳng trách mà có câu "đanh đá như sư tử".

Theo mật ngữ 12 chòm sao, người ngoài thường đánh giá Bảo Bình là những cô gái rất dễ tính, chẳng nổi nóng bao giờ, thế nhưng đó là cách cư xử của họ với người ngoài thôi.

Họ chỉ thể hiện bản tính thực sự với những người thân yêu nhất, ví dụ như chồng con của mình.

Người nhà sẽ nhận thấy cung hoàng đạo này rất hay nổi giận, cũng rất nhạy cảm, họ có thể suy nghĩ rất nhiều chỉ từ một câu nói vô tình đơn giản của nửa kia.

Thế nhưng Bảo Bình vốn là một cung hoàng đạo vượng phu, họ sẽ đưa ra nhiều ý kiến hữu ích cho nửa kia của mình, giúp nửa kia có thể phát triển sự nghiệp, khiến cuộc sống gia đình cải thiện hơn nhiều.

Xử Nữ có vẻ ngoài dịu dàng, dễ thương, nhưng lại còn tùy đối tượng, không phải với ai hay lúc nào họ cũng giữ được phong thái đó.

Đặc biệt, khi đối phương nói hoặc làm gì đó không như ý Xử Nữ, cô nàng này khó mà giữ được bình tĩnh và sẽ ngay tập tức mắng xối xả vào mặt đối phương, đôi khi khiến người ngoài nghe còn cảm thấy sợ.

Chính vì quá đanh đá và ghê gớm, nên chẳng ai có thể ức hiếp được họ.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

