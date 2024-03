5 loại thực phẩm giúp ngăn chặn sự thèm ăn để giảm cân hiệu quả

Hầu hết mọi người đều nhượng bộ trước cơn đói không đúng lúc khiến họ khó chịu giữa giờ ăn, kể cả những người muốn giảm cân. Ngay cả sau khi ăn nhẹ, họ vẫn cảm thấy đói và thường chuyển sang ăn những thực phẩm không lành mạnh để thỏa mãn bản thân. Cách đúng đắn để ngăn chặn điều này là bổ sung một số thực phẩm ức chế sự thèm ăn vào chế độ ăn.

Có một số chất bổ sung và sản phẩm có sẵn trên thị trường có thể ngăn chặn sự thèm ăn nhưng điều này có thể không tốt cho sức khỏe của bạn. Chúng làm giảm sự thèm ăn nhưng lại ngăn chặn sự hấp thụ chất dinh dưỡng hoặc tăng số lượng calo bạn đốt cháy. Một giải pháp thay thế lành mạnh là bổ sung các sản phẩm thực phẩm tự nhiên vào chế độ ăn uống.

Dưới đây là 5 thực phẩm tự nhiên và an toàn mà người đang cố gắng giảm cân có thể thêm vào chế độ ăn uống của mình để ngăn chặn cơn đói.

1. Yến mạch ngăn sự thèm ăn giúp giảm cân

Nên ăn yến mạch vào buổi sáng để ngăn chặn sự thèm ăn giúp giảm cân.

Bắt đầu ngày mới với bột yến mạch. Ăn yến mạch cán, yến mạch cắt nhỏ hoặc yến mạch ăn liền là cách tuyệt vời để ngăn chặn sự thèm ăn của bạn cho đến giờ ăn trưa. Bột yến mạch có chỉ số đường huyết thấp . Điều này có nghĩa là nó không gây tăng đột biến lượng đường trong máu gây cảm giác đói. Bột yến mạch cũng giàu chất xơ , làm chậm tốc độ tiêu hóa và hấp thu carbohydrate của cơ thể. Ăn một khẩu phần bột yến mạch với sữa hạnh nhân và một ít táo hoặc bưởi cắt miếng là một lựa chọn lành mạnh để ngăn chặn sự thèm ăn.

Lợi ích của bột yến mạch sẽ bị phản tác dụng nếu phủ thêm đường nâu hoặc xi-rô cây phong, những thứ có thể khiến lượng đường trong máu tăng đột biến, sau đó là giảm lượng đường trong máu. Điều này có thể khiến bạn đói rất sớm trước giờ ăn trưa.

2. Hạnh nhân ăn khi đói làm tăng cảm giác no

Một nắm hạnh nhân có thể là một món ăn nhẹ tuyệt vời để hạn chế cơn đói giữa buổi chiều. Hạnh nhân chứa nhiều chất dinh dưỡng như vitamin E, magie, chất chống oxy hóa và chứa sự kết hợp đầy đủ của protein, chất xơ và chất béo không bão hòa giúp ngăn chặn cơn đói tức thời. Ăn hạnh nhân khi đói có thể làm tăng cảm giác no. Không nên ăn nhiều hơn một nắm hạnh nhân trong một ngày.

Nghiên cứu cho thấy những người ăn một khẩu phần các loại hạt, đặc biệt là hạnh nhân, hàng ngày sẽ cảm thấy ít đói hơn những người không ăn.

3. Sô cô la đen

Nhiều người cho rằng sô cô la không tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, hãy đổi sô cô la sữa thông thường của bằng sô cô la đen để thỏa mãn cơn thèm ngọt mà không tiêu thụ quá nhiều calo. Hương vị đậm đà của sô cô la đen sẽ mách bảo cơ thể chúng ta một cách tự nhiên khi nào là đủ. Sô cô la đen chứa 70% ca cao có thể ngăn chặn sự thèm ăn. Acid stearic có trong sô cô la đen cũng giúp làm chậm quá trình tiêu hóa và giúp no lâu hơn.

Sô cô la đen.

Một số nghiên cứu cho thấy sô cô la đen có thể giúp cải thiện độ nhạy cảm của cơ thể với insulin , loại hormone chịu trách nhiệm đưa đường ra khỏi máu và vào tế bào, nơi nó có thể được sử dụng làm năng lượng. Điều này có thể giúp giảm lượng insulin trong máu, có thể liên quan đến việc tăng cân và giảm tích trữ chất béo.

Sô cô la đen có thể giúp cải thiện việc kiểm soát lượng đường trong máu giúp ngăn ngừa lượng đường trong máu tăng đột biến và giảm, có thể dẫn đến các triệu chứng như tăng cảm giác đói.

Các nghiên cứu cho thấy sô cô la đen có thể làm giảm cảm giác thèm ăn và thúc đẩy cảm giác no, điều này có thể giúp hỗ trợ giảm cân. Trong một nghiên cứu nhỏ ở 12 phụ nữ, ngửi và ăn sô cô la đen làm giảm cảm giác thèm ăn và giảm mức độ ghrelin, loại hormone kích thích cơn đói. Một nghiên cứu nhỏ khác ở 16 người đã so sánh tác dụng của sô cô la sữa và sô cô la đen và nhận thấy rằng những người tham gia cảm thấy ít đói hơn, no hơn và hài lòng hơn sau khi ăn sô cô la đen.

Hơn nữa, họ cũng tiêu thụ ít calo hơn 17% trong bữa ăn tiếp theo so với những người tham gia ăn sô cô la sữa. Tránh ăn nhiều hơn hai miếng sô cô la đen cùng một lúc.

4. Quế

Quế.

Quế ngọt cũng ức chế sự thèm ăn một cách tuyệt vời. Loại gia vị phổ biến chủ yếu được sử dụng trong làm bánh này giúp ngăn chặn sự thèm ăn bằng cách ổn định lượng đường trong máu và trì hoãn việc làm rỗng dạ dày. Một nghiên cứu được thực hiện vào năm 2007 cho thấy dùng 6g bột quế trong chế độ ăn có thể làm chậm quá trình làm rỗng dạ dày và giúp bạn no lâu hơn.

Quế đã được chứng minh là làm giảm một số tác động xấu của việc ăn thực phẩm giàu chất béo. Điều này có thể giúp ích trong kế hoạch giảm cân tổng thể. Tác dụng của nó đối với lượng đường trong máu cũng có thể giúp cơ thể giảm cân.

Đặc tính chống viêm và kháng khuẩn của quế có thể hỗ trợ thêm cho những người đang cố gắng giảm cân bằng cách thúc đẩy một cơ thể khỏe mạnh tổng thể để xử lý thức ăn tốt hơn.

Điều quan trọng cần lưu ý là chỉ quế sẽ không giúp giảm cân lâu dài. Nhưng sẽ có ích nếu thêm quế vào chế độ ăn uống lành mạnh và kế hoạch tập thể dục để giúp bạn đạt được mục tiêu giảm cân. Một thìa cà phê quế có chứa 1,6g chất xơ, có thể giúp bạn đạt được mục tiêu về chất xơ hàng ngày và tăng cảm giác no trong bữa ăn.

Bạn có thể thêm bột quế vào bột yến mạch hoặc rắc một ít bột quế lên trên trà hoặc sinh tố.

5. Gừng

Gừng.

Gừng đã được sử dụng từ hàng ngàn năm nay để điều trị các loại bệnh khác nhau. Rễ gừng có khả năng tiêu hóa đáng kinh ngạc. Các hợp chất có trong rễ có thể kích thích hệ tiêu hóa, làm giảm buồn nôn và cũng có thể ngăn chặn sự thèm ăn. Theo một nghiên cứu năm 2012, những người đàn ông ăn gừng vào bữa sáng không cảm thấy đói ít nhất 3 giờ sau bữa ăn.

Đặc tính chống oxy hóa của gừng giúp kiểm soát các gốc tự do trong cơ thể và đặc tính chống viêm của nó có thể chống lại chứng viêm. Những đặc tính này của gừng không trực tiếp giải quyết tình trạng thừa cân nhưng chúng giúp ngăn ngừa tổn thương tim mạch và các tác dụng phụ khác của việc thừa cân trong khi nỗ lực đưa cân nặng của mình về mức khỏe mạnh.

Một phân tích tổng hợp của các nghiên cứu xem xét lợi ích giảm cân của gừng cho thấy rằng gừng có tác động đáng kể đến trọng lượng cơ thể và mỡ bụng (tỷ lệ vòng eo/hông).

Gừng khuyến khích các hoạt động sinh học nhất định trong cơ thể bạn. Chúng có tác dụng chống béo phì, giúp thức ăn tiêu hóa nhanh hơn và kích thích cơ thể tăng tốc độ tiêu hóa thức ăn qua ruột kết. Nghiên cứu cho thấy rằng gừng có thể ổn định lượng đường trong máu. Giữ lượng đường trong máu ổn định có thể là chìa khóa để giảm cân.

Bạn có thể thêm gừng vào chế độ ăn uống của mình hoặc có thể uống trà gừng để tận dụng những lợi ích tuyệt vời của nó.