5 tình huống nguy hiểm có thể khiến chồng ngoại tình

Khi vợ mang bầu hay trong thời gian ở cữ

Ai cũng biết phụ nữ mang thai cực khổ trăm điều, và chồng bạn cũng hiểu rõ điều đó. Người đàn ông chung thủy, yêu thương vợ sẽ ở bên cạnh, chăm sóc và đồng cảm với vợ về nỗi nặng nề mà cô ấy phải gánh chịu. Nhưng cũng có những anh chàng vô tâm, ít quan tâm đến vợ và đây là thời điểm để chàng ngoại tình.

Bởi trong thời gian mang thai hay ở cữ, phụ nữ được chỉ định hạn chế các sinh hoạt vợ chồng, để không ảnh hưởng đến em bé và sức khỏe của người mẹ.

Hơn nữa, trong thời gian này, phụ nữ bị thay đổi nội tiết khá nhiều. Nội tiết tố không còn ở trạng thái hưng phấn, do đó chị em thường rất ít có cảm hứng trong chuyện ấy. Trong khi đó, nhu cầu của các chàng vẫn còn, thậm chí mạnh mẽ hơn thường nhật do vợ đang mang thai, hay do “cấm kỵ” lâu ngày. Dần dần chàng bức bối và tìm nơi giải tỏa.

Do đó khi mang thai, dẫu biết bản thân bạn rất nặng nề và khó nhọc, nhưng cũng hãy chú ý đến anh chồng của mình. Dịu dàng vỗ về chàng và trao những cử chỉ yêu thương mật ngọt để chàng đỡ phần nào cảm thấy “mất mát”.

Xuất hiện “kẻ tình nghi”

Tuy rằng hai người đã về chung một nhà, kết nghĩa phu thê, nhưng điều đó không đồng nghĩa với bạn là người sớm tối chiều hôm ở bên cạnh anh ấy, theo dõi anh ấy. Ngoài bạn ra, trong cuộc sống của chàng còn xuất hiện rất nhiều người phụ nữ khác, và một trong số đó nằm trong diện “tình nghi”.

Chỉ cần là đàn ông, sẽ ít nhiều có cảm xúc với phái đẹp, huống hồ những lúc không có vợ bên cạnh. Để ý đến một bóng hồng cũng chẳng có gì là to tát, đó là bản năng của đàn ông. Tuy nhiên, một khi người đàn ông của bạn muốn ngoại tình, cộng thêm sự xuất hiện của những “kẻ tình nghi”, quá trình này sẽ càng được xúc tiến.

Kẻ tình nghi có thể là bất cứ ai: Cô đồng nghiệp, cô bạn học ngày xưa, người phục vụ quán cà phê,… thậm chí là cô em gái họ thân thuộc. Một trong số họ biết đâu lại có thể khiến chàng rung động, hoặc đơn giản là nảy sinh ý muốn chinh phục, tiếp đó là ngoại tình. Vì vậy, hãy coi chừng những người phụ nữ xung quanh anh ấy. Nếu có thể, các nàng cũng nên khẳng định chủ quyền trước những bóng hồng tình nghi.

Khi hai bạn có xích mích

Đời sống chung vợ chồng đôi lúc sẽ xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi, đây là chuyện thường ngày và rồi cả hai cũng sẽ bỏ qua cho nhau. Nhưng khi tần suất mâu thuẫn cao, liên tục, các chàng rất dễ có xu hướng ngoại tình.

Đàn ông hay phụ nữ đều như nhau, đều mơ ước về một ngôi nhà bình dị, hạnh phúc, nhưng khi nơi đó không hề mang lại cho họ niềm vui mà liên tục là những đụng độ, cãi vã, áp lực, sẽ có lúc người trong cuộc không chịu đựng nổi. Khi đó, các chàng có xu hướng tìm một bến đỗ khác để tạm quên đi những áp lực lúc ở nhà, và đây là thời điểm chàng dễ xiêu lòng bởi một bóng hồng khác.

Vắng vợ lâu ngày



Một người đàn ông bản lĩnh đôi khi chỉ cần thể hiện bản thân mình một lòng một dạ với gia đình là đủ. Nhưng nhiều chàng lại không cho rằng như vậy, với cánh mày râu, đàn ông bản lĩnh là người có thể chinh phục được nhiều người phụ nữ, kể cả khi đã có vợ.

Đàn ông nói chung là sinh vật định sẵn không thể sống cô đơn. Một người đàn ông cô đơn không có ai bên cạnh thì thật là tội nghiệp. Bởi vốn dĩ họ không giống như phụ nữ, cẩn thận tỉ mỉ công việc trong ngoài, thiếu vợ vài ngày sẽ có đôi chút khó khăn.

Hơn nữa, việc thiếu vợ bên cạnh lâu ngày khiến các chàng bức bối và không có nơi để giải tỏa nhu cầu sinh lý nói chung. Cộng với cuộc sống cô đơn dài ngày sẽ khiến chàng có tư tưởng ngoại tình.

Khi cuộc hôn nhân của bạn quá an toàn

Ngược với phụ nữ luôn muốn tìm một bến đỗ an toàn cho mình, đàn ông lại là những người thích thử thách và chinh phục. Do đó một cuộc sống quá êm đềm, quá bình thường sẽ khiến chàng nhàm chán, chẳng vui nổi khi ở bên vợ. Do đó các chàng có xu hướng tìm cái lạ, đôi khi việc vụng trộm với ai đó bên ngoài cũng là một trò chơi mạo hiểm của họ.